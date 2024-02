escuchar

Carta de la semana

Cautivos

Soy pasajero de trenes desde la época de las locomotoras a vapor, con pasajes de primera y segunda, cuando todos pagábamos, salvo excepciones. Estaban los ingleses, y no recuerdo que haya habido paros como ahora. Actualmente me llama la atención el grado de insensibilidad e indiferencia de ambas partes –sindicatos y Gobierno– ante tanto sufrimiento de la gente: calor, mosquitos y cansancio por largas colas para tomar colectivos, además del mayor costo del viaje, ya que muchos tienen que tomar dos o tres colectivos para poder llegar a destino. Dicen que las comparaciones son odiosas. Sí, lo son, porque me entero de que Chile tiene el tren más rápido de Sudamérica y nosotros, los paros más salvajes de la región. Abusan de un mercado cautivo y no piensan que de ese servicio depende mucha gente humilde, cuentapropistas, obreros de changas, vendedores ambulantes, empleadas domésticas, etc. Todos ellos sin cobertura social ni sueldo fijo y otros beneficios que sí tienen los huelguistas en cuestión. Ahora tenemos Ferrocarriles Argentinos, que ya no llegan más a La Quiaca o en forma directa a Bariloche, por ejemplo. Desde esos destinos se podría llegar a Perú o a Chile, El transporte de mercaderías por camión las hace más caras, y han desaparecido pueblos enteros, muchos de cuyos habitantes residen ahora en villas de la CABA o el conurbano bonaerense.

A este grave problema hay que sumarle, claro está, el tema de la educación. No por repetido deja de ser cierto: hay países que no tienen recursos naturales, pero sí una educación de excelente nivel y una gran capacidad tecnológica. ¿Por qué, de una vez por todas, no ponemos allí nuestro mayor esfuerzo?

Mario Conti

cmario1934@gmail.com

Que devuelvan el dinero

A través de la nacion me entero de que entre marzo de 2020 y diciembre de 2023 unos 22.000 titulares activos del plan Potenciar Trabajo aparecen en los registros migratorios del país, incluyendo salidas en aviones privados, yates, autos y aerolíneas. La irregularidad fue denunciada por el Gobierno y se halla en trámite judicial. Este tipo de delito, lamentablemente frecuente en nuestro país, exige que quienes burlaron la ley devuelvan todo el dinero que consiguieron durante ese período, con la consiguiente actualización por la inflación. Dicha devolución deberá estar a cargo de quienes cobraron los planes y de los funcionarios responsables del plan que permitieron esa irregularidad. Si así no fuera, este episodio será una bofetada más a quienes cumplimos con nuestras obligaciones tributarias, destinadas, entre otras cosas, al plan Potenciar Trabajo.

Alberto L. Gundin

DNI 5.090.701

Mosquitos

Es de público conocimiento la invasión de mosquitos en la CABA y alrededores. El jueves pasado en el Hospital Muñiz había mucha gente en la guardia con fiebre alta y varios de ellos con resultado positivo de dengue. No se trata de cambiar el agua de floreros o bebederos de mascotas, hay que fumigar. Es impresionante la cantidad que hay. No se puede caminar por las calles. ¿Cómo hacemos los vecinos de Nueva Pompeya con el Riachuelo, contaminado en grado superlativo, sin contar que el barrio es un epicentro de villas? Por favor, a las autoridades de la ciudad les solicito una fumigación como las que se hacían periódicamente hace muchísimos años, cuando no éramos tantos los habitantes, no estaba tan contaminado el Riachuelo y desde luego no había tantas villas. El eslogan: “El dengue lo erradicamos entre todos” no alcanza,

Nilda Manuela Magnaghi

DNI 10.137.400

López Murphy

Además de la amistad que me une a Ricardo López Murphy, tengo por él una profunda admiración, por su conducta política, la claridad de sus ideas –con las que coincido–, su intachable comportamiento público, aun en circunstancias desagradables, su hombría de bien, la sencillez de sus palabras y su cotidiano deambular por la ciudad. Su vida es suficientemente conocida y su conducta aún más. Es un académico destacado, autor de varias obras sobre temas económicos y políticos. El presidente de la República intentó agraviarlo. Y digo que intentó pues sus palabras fueron mentiras generadas por rencores absurdos dirigidas a un hombre decente, inteligente e intachable. Lo rescatable del lamentable episodio es la reacción del agraviado, que con altura, sin las réplicas soeces a las que recurre el Presidente, no modificó su acompañamiento a las propuestas presentadas por aquel al Congreso.

Guillermo Lascano Quintana

DNI 4.415.520

Prepagas y jubilados

Estimado Sr. Presidente, le cuento que si bien voté a JxC en primera vuelta, el acercamiento inmediato a Pro me sacó en parte “el miedito” a las formas y no a las ideas. Entendí que lo que venía no sería fácil, y traté de aplicar sus reglas a mi economía familiar. El tema era cerrar el mes “sin déficit fiscal”. Se ajustaron todos los gastos. Pero esta vez me dieron en la línea de flotación y se me hunde al barco. No necesito explicarle que el “efecto licuadora” lo estamos sufriendo en una forma casi inhumana los jubilados. Cada aumento trimestral es inexistente porque ya fue absorbido en el del trimestre anterior. Así y todo tratamos de sobrevivir, y para eso necesitamos acceso a la salud. Quienes como yo tienen 72 años y 30 años de aportes somos una presa fácil para cualquier prepaga que quiera “limpiar su nómina”, ya que por edad requeriremos mayor atención sanitaria que en nuestra juventud. Creo firmemente que ha sido desigual la desregulación de las prepagas, porque no pueden estar en un plano de igualdad los afiliados corporativos (que son el 80%) y los no corporativos jubilados (20% restante). A los primeros el empleador les puede abonar la prepaga o parte de ella o trasladar los costos a sus productos y mantener el equilibrio contable. En cambio, los jubilados (y más aún los que, como es mi caso, poseen una preexistencia que requiere de un control periódico en función de saber si se avecina un trasplante) estamos totalmente a la deriva. ¿No nos puede ayudar a los jubilados con una fórmula de ajuste más adecuada a nuestro ingreso, hasta que baje la inflación?

Solo le pido dos cosas: respecto de las prepagas, que retrotraiga los aumentos a diciembre de 2023 (solo para jubilados) y genere un índice de ajuste que no perjudique a ambas partes.

Jorge Arévalo

DNI 8.488.796

Pago del transporte

A principios de 2012 se publicó una carta mía titulada “Tarjeta SUBE y de débito”. Decía así: “Teniendo en cuenta que todo trabajador con empleo formal posee una tarjeta de débito para cobrar sus haberes y realizar compras y pagos, sería interesante considerar la posibilidad de poder utilizarla como medio para abonar el transporte. Seguramente habrá que realizar algunas adaptaciones operativas, pero sería una solución para evitar las dificultades que provoca la emisión de la tarjeta SUBE y la carga de esta, que sería automática, sin perjuicio de mantenerla para quienes no tengan una cuenta sueldo”.

Recuerdo que en aquel momento consulté respecto de su factibilidad con un directivo de un banco privado líder, quien me refirió que el único problema y de difícil resolución era la decisión política que debía tomar el gobierno. Transcurridos más de 12 años de la propuesta, el problema subsiste y obliga a los usuarios literalmente “de a pie” a tener que soportar largas colas y esperas desconsideradas, ya sea para registrar, cagar o comprar una tarjeta. En casi todo el mundo –solo citaré como ejemplo a la ciudad de Londres, de cuya tarjeta Oyster se tomó el modelo– se admiten distintos medios de pago: contactless, magnéticos, QR, etc., para pagar el transporte. La adopción de este sistema permitiría la identificación del usuario registrado en la entidad emisora del medio de pago; su situación con respecto a las tarifas que se subsidian a distintos beneficiarios; evitar las molestias antes mencionadas, y al Estado, un ahorro importante en la emisión y administración, que podría reforzar los subsidios. Es obvio que esto no obsta para que coexista la tarjeta SUBE en aquellos casos en que no se puedan usar otros medios. Si como se supone este gobierno está empeñado en liberar y modernizar el país para facilitar la vida de la gente, aunque modesta, esta sería una decisión política importante para hacerlo.

Norberto P. Corsaro

DNI 4.411.740

Mar del Plata

Señor intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, es usted un afortunado por tener a su cargo el gobierno de Mar del Plata, hermosa por su mar, sus playas, sus habitantes habituales y los turistas que regresan una y otra vez a disfrutar sus encantos. La encontré con espléndidos nuevos lugares, lo que permite suponer que es secundado por un grupo eficaz, y ahora me atrevo a ofrecerle una sugerencia. Pasados los cuatros meses de temporada y debido a que los humanos no padecemos el síndrome de la hibernación, en los ocho meses restantes podrían arreglar cordones de las veredas deterioradas en pleno centro, mejorar las calzadas completando los elementos faltantes, pintar y borrar grafitis de mal gusto, marcar nuevamente las sendas peatonales, y si camina en arterias próximas al Hotel Provincial y al Casino notará un olor persistente a orina, desde el automóvil no creo que se pueda percibir.

Volveré y espero poder felicitarlo.

Carolina De António

DNI 3.859.541

