Cartas de lectores: Ciencia y tecnología, silente recato, este es el camino

Ciencia y tecnología

Excelente la nota de María Eugenia Estenssoro publicada en el suplemento Ideas de la nacion. Le ruego al presidente Javier Milei que lea esa nota, o en su defecto que alguno de sus asesores más cercanos lo haga y se la comente y recomiende. En ella se explican en forma clara y precisa la importancia de la ciencia y la tecnología y el lugar de vanguardia que siempre tuvo en nuestro país. Hoy no se han cubierto la mayoría de los cargos más altos y se carece de “firma” incluso para autorizar los mínimos gastos. Para todos se ha aplicado el “no hay plata”, pero, como explica muy bien la señora Estenssoro, la ciencia y la tecnología nos pueden sacar de una vez y para siempre del estado lamentable al que se ha llevado al país.

Espero que el Presidente reflexione y les dé a esas áreas el lugar principal que se merecen y nos merecemos todos los argentinos.

Susana Verde Ramallo

DNI 6.134.821

Silente recato

Con motivo de la reciente posición asumida por el ministro Lorenzetti en el último acuerdo de la Corte Suprema, quisiera recordar la tradicional doctrina sentada por el alto tribunal según la cual no corresponde la exteriorización pública en forma individual o colectiva de quienes integran, cualquiera sea su jerarquía, el Poder Judicial de la Nación. Sorprenden, pues, y preocupan las manifestaciones del magistrado, que contrastan con el “silente recato de los jueces” que reclamaba don Alfredo Orgaz, que condujo los destinos de nuestro supremo tribunal en tiempos en extremo difíciles para la república.

Miguel Á. Almeyra

miguel@almeyra.com

Este es el camino

Sabiendo el comportamiento de quienes dicen representar los intereses de los ciudadanos y/o trabajadores nombrados diputados, senadores, sindicalistas y representantes de los partidos Evita, Polo Obrero y demás; su oposición a todas las medidas y al Pacto de Mayo son la mayor prueba de que el camino a la sanación como país que propone Milei y su partido es el correcto. No hay atajos ya transitados ni caminos fáciles. Espero que sepan que se les acabó, demasiado les duró. Supongo necesitarán tiempo para “acomodar” ciertos negocios antes de que los eliminen. Pero sepan que se terminó. De una vez por todas, hasta los que creían que este país no podía cambiar ya lo saben. En solo cinco meses, han marcado el “principio del fin” de una buena vez.

Fuerza Presidente, a no aflojar. Y a los enemigos del país y peor aún, de los más pobres, ni media pizca de misericordia.

Leónidas Facio

Leonidasfacio@gmail.com

Explicación pendiente

Me pregunto por qué ahora Cristina Kirchner les sigue hablando a esos escuchadores “pagos” para decir entre otras cosas que el actual presidente es la dictadura, porque el pueblo recuerda que en su gestión cobijó entre sus ministros a exmontoneros- terroristas que tiraron bombas e iniciaron un proceso violento en los años 70, que se llevó muchas vidas. Sí, señora, guarde silencio, en memoria de los que ya no están. Además, recuerde que tiene que explicar qué pasó con el pacto de Irán; la muerte de un fiscal de la Nación aún no resuelta, la entrega por 50 años a China de tierra fiscal en Neuquén con cláusula secreta; la gran corrupción en el manejo de los comedores, que en muchos casos tenían direcciones inexistentes; el deterioro paulatino de los trenes; el manejo inescrupuloso de los planes sociales; las fiestas durante la pandemia mientras la población sufría la pérdida de sus seres queridos, y un largo etcétera.

Creo que a ese instituto al que pertenece se lo debería llamar “Instituto de la Patria que no fue”.

Patricia Peyregne

patriciapey@hotmail.com

Unidad

El 25 de mayo de 1810 el pueblo se reunió en la Plaza de Mayo para celebrar la “soberanía popular” con la idea de ser libre y gestando la independencia argentina. Hoy, después de 214 años, en lugar de continuar avanzando y respetando la “voluntad popular”, volvimos a las presiones, los paros, las imposiciones, los pactos, los canjes, y las dilaciones y ausencias en el Congreso, etc., como un “plan perfectamente sincronizado” para desestabilizar o poner fin al gobierno elegido en las urnas (nos guste o no). Y lo peor de todo es que algunos se atreven (interna y externamente) a mezclar política con religión o “íconos populares” como nuestra Virgen de Luján (madre del pueblo argentino). El nuevo gobierno asumió hace tan solo cinco meses, muy poco como para evaluarlo y consentir o no sus medidas, cuando han transcurrido décadas de inestabilidad e incertidumbre y han sido mansos “corderitos”. Reitero, sin aprobar o rechazar sus leyes, se observa que, debido a varios factores o hechos posteriores a su asunción (fiestas, feriados turísticos, vacaciones, mes de feria, viajes, falta de quorum y/o cambios de votos en el Congreso, ping-pong entre ambas cámaras, más lo detallado antes), el Gobierno no logra implementar su plan. Estaba previsto el Pacto de Mayo con los gobernadores el 25 de Mayo, pero no se aprobó la Ley Bases ni hubo “acuerdo” de todas las provincias para su asistencia. En 1810, “casualmente”, nuestro país se denominaba “Provincias Unidas del Río de la Plata”. Otra “casualidad”, para la 50ª peregrinación a Luján (octubre de 2024), el lema elegido fue “Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad”.

Marcos A. Machado

marcos53arg@gmail.com

Choferes de colectivo

Son de público conocimiento los hechos de inseguridad de los que son víctimas los choferes de colectivo en el conurbano bonaerense. Salir a trabajar es a veces para ellos exponer su vida. La contracara de esto es la escasa pericia de muchos conductores que manejan como endemoniados, que ignoran totalmente que transportan a personas, entre ellas mujeres embarazadas, ancianos y escolares. Todos a punto de perder el equilibrio por maniobras o frenadas violentas. Nadie los controla. La gente ha naturalizado esto y no dice nada. Los choferes de antes tenían que conducir, entregar los boletos y cobrar. Después de la SUBE, hoy solo tienen que manejar. Los pasajeros somos víctimas de la falta de controles. El Estado, ausente.

Jorge Enrique Seeber

DNI 4.378.980

En la Red Facebook

Elecciones en Venezuela: rápido ascenso del candidato opositor

“Ojalá gane, pero las elecciones en Venezuela para nada son transparentes, una dictadura al estilo de la de mi país, Cuba”- Laura Paola García

“Da lo mismo. En una dictadura, gana el que cuenta los votos”- Rafael Luksic Soto Matte

