Cartas de lectores: Clase magistral; la oposición; hacer, no declamar

Una clase magistral

Una vez más nuestros hermanos uruguayos, a través de dos expresidentes, Julio María Sanguinetti y José “Pepe” Mujica, nos dan una clase magistral de civilidad pocas veces vista. Los diálogos, publicados en un libro, nos hablan de sus experiencias y de cómo afrontar en el futuro el desafío que plantea la modernidad con su tecnología y los peligros de los extremos, tanto de derecha como de izquierda. Un verdadero ejemplo de convivencia entre políticos de ideología diferente.

Silvio Kremenchuzky

La oposición

La oposición muestra, descarnada y puerilmente, sus miserias y egoísmos. La clase política… ¡que se parece mucho! Y desde acá, desde el llano, desde la impotencia y la pobreza, tenemos que ver y sentir cómo una pequeña luz de esperanza se apaga al percibir no solo sus bajezas, también su infinita estupidez.

Roberto Santiago Cantarelli

Hacer, no declamar

Habitualmente se comenta que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. No hay evidencias de que los jueces y otros integrantes del Poder Judicial rutinariamente obren contrariando las leyes. Si ello es así , ¿por qué nuestros legisladores no se abocan a cambiar las disposiciones que permiten ese proceder? No basta con declamar, hay que obrar.

Rosendo Gayol

Gobernabilidad

En septiembre de 2014 Cristina Kirchner se reunió en Roma, en privado, con el papa Francisco. Unos días antes de su visita, desde el Vaticano admitieron que al Papa le “preocupaba la gobernabilidad y la sana democracia y la transición del final de mandato de Cristina Kirchner en 2015. Como argentina me preocupa la gobernabilidad, la sana democracia y la transición del final de mandato de Alberto Fernández y Cristina F. de Kirchner. Estamos viviendo una violencia inédita, que nace en las más altas esferas del Gobierno. La corrupción es violencia. El 40% de pobreza es violencia. El no respetar la división de poderes es violencia. Desconocer la Constitución es violencia. Someter a la gente con planes sociales es violencia. No tener un trabajo digno es violencia. Atacar a la Justicia es violencia. La inseguridad es violencia.

Quedo a la espera de algún comunicado de todas las iglesias pidiendo al Gobierno que cuide y respete las reglas de la democracia .

Mercedes Moreno Klappenbach

Responsables

Camino por las calles de San Isidro y veo personas que manejan enojadas, autos que estacionan con balizas en rampas peatonales, donde hay líneas amarillas o enormes carteles que dicen “Garaje, prohibido estacionar”. Personas mayores que hacen filas eternas en farmacias, supermercados o clínicas esperando a ser atendidas.

Acá es donde me detengo y reflexiono acerca de nuestra sociedad y querida Argentina. Estamos delegando la responsabilidad 100% al Estado y los políticos. Los acusamos de estar así por culpa de ellos, pero no registramos que somos igual de responsables en el minuto que estacionamos en el garaje de una casa porque “son 2 minutos”, y no nos damos cuenta de que hay un otro siendo perjudicado porque intenta entrar o salir de su casa. Somos igual de responsables que ellos cuando vamos a buscar a nuestros hijos al colegio y, como no encontramos lugar donde estacionar o no quisimos pagar un estacionamiento, dejamos el auto con las balizas en una rampa peatonal y no registramos que estamos perjudicando a una mamá que quiere cruzar la calle con su hijo en cochecito o a alguien en silla de ruedas que intenta llevar la misma vida que todos, limitando su andar.

Somos todos responsables.

Ana Inés de Anchorena

Puente Pueyrredón

Lo seguimos llamando Nuevo, pero se inauguró en 1969, y sigue siendo el nuevo porque desde esos días no se hace nada para mejorar la conectividad con la ciudad de Buenos Aires de la espina dorsal de la muy populosa tercera sección electoral, esa que une a todos los partidos que recorre el Tren Roca.

El lunes por la mañana la radio anunció un corte, casi como el pronóstico del tiempo, cotidiano. Ni siquiera puedo recordar por qué ni quiénes lo cortaban.

El puente Pueyrredón entonces, que no puede conectar nada, es escenográfico, deja de ser puente. Nos la rebuscamos entonces con caminos alternativos, volteretas y ahora ayuda de navegadores, pero no está bien. Es un puente. Ya estamos adormecidos y lo tomamos como normal. Sugiero soluciones que se me ocurren mientras manejo: ¿y si hacemos 10 puentes sobre el Riachuelo? No muy costosos, útiles, rápidos, de una mano sola, pero suficientes como para no aislar la provincia de la ciudad (el último se hizo en Lanús hace pocos años). Cortarlos todos no es tarea fácil. Otra, el Riachuelo, que tanto hace que está así, inútil como curso de agua, ¿y si lo entubamos, lo cerramos y hacemos encima una buena autopista de circunvalación? ¿Es ambientalmente inviable? (Aunque las palabras ambiental y Riachuelo no parecerían tener vínculo alguno). Son bienvenidas las sugerencias, mientras en diciembre de este año, planeamos los festejos del 54º aniversario del Nuevo Puente, que varios días en la semana solo lo usan policías y gentes portando banderas.

Gustavo Adrián Pedace

Postes peligrosos

Hace cuatro meses que esperamos a que venga Edenor a cambiar 2 postes de madera de cableado de luz frente a casa porque están inclinados hacia la calle . En cualquier momento pueden caer encima de alguien que esté caminando o arriba de un auto.

Ya reclamé de todas formas y maneras diferentes al teléfono correspondiente, y nada.

Mónica Janovitz de Ball

