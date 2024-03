Escuchar

Coherencia

Al ser acusado de actos de corrupción, el expresidente Alberto Fernández se excusa cargándole la culpa a su secretaria personal. Pero esto no es novedoso, porque ya anteriormente en el caso de la fiesta clandestina de Olivos le había echado la culpa a su propia pareja.

Quizás no pueda decirse en su elogio que el señor Fernández sabe defenderse como todo un hombre, pero en cambio hay que reconocerle una virtud no muy habitual en los políticos: la de una inconmovible coherencia.

Conflicto con Chubut

Al inédito conflicto desatado entre la provincia de Chubut y la Nación –en rigor, entre las administraciones de ambos Estados–, se la ha sumado un nuevo capítulo, insólito por cierto, que es la decisión adoptada por un juez federal de grado que no solo no aparece como competente para entender en el asunto, sino que tampoco ha decidido conforme a la normativa vigente en materia de medidas cautelares a dictar contra el Estado nacional. Sobre esta noticia mala me parece oportuno señalar que: 1) la Constitución nacional fija la competencia originaria y exclusiva de la CSJN para entender en los asuntos donde una provincia fuese parte (art. 117); y 2) la ley 26.854 establece que los jueces deben abstenerse de dictar medidas cautelares cuando la causa no fuera de su competencia (art. 2), amén de exigir al tribunal competente (la CSJN) y de modo previo a resolver, un informe que debe presentarse en el plazo de 5 días (art. 4). Nada de esto, queda claro, se verificó en el caso. Como abogado y más allá del difícil contexto, exteriorizo mi pesar por la desafortunada decisión judicial adoptada. Los jueces deben decidir con apego a derecho y aportar valor de solución a los conflictos, sin replicarlos en el ámbito de otro poder. Ojalá la CSJN tome participación en el asunto, y para un lado o el otro, dicte la resolución justa y adecuada sobre el fondo del asunto.

Escuela Austríaca

No es exactamente incompatible el concepto de justicia social de la Iglesia con el pensamiento de la Escuela Austríaca de Economía. Se critica al Papa cuando se refiere a esta, pero hasta el mismo Hayek habla del papel del Estado. Sus palabras son claras: “No existe razón alguna para que el Estado no asista a los individuos cuando tratan de precaverse de aquellos azares comunes de la vida contra los cuales, por su incertidumbre, pocas personas están en condiciones de hacerlo por sí mismas”. Dice Hayek además: “Que debe brindar la oportuna protección contra la miseria garantizándoles un mínimo de ingresos; o para que deje de fijar un nivel de ingresos por debajo del cual nadie debería caer”.

La educación

La educación es noticia cuando empiezan las clases, si hay paro docente, si aumentaron los útiles o las cuotas de los colegios. La educación es noticia cuando agreden a un docente, se pelean padres en la puerta o algún chico sufre bullying. La educación es noticia cuando una ONG nos informa que la mitad de los alumnos no sabe leer ni escribir o cuando un grupo de padres se queja por el cierre de una escuela. Pero actualmente hay pocas noticias sobre proyectos innovadores, docentes con vocación que se desviven por sus alumnos, escuelas inclusivas que enseñan atendiendo a las distintas capacidades de cada alumno. Hay pocas noticias sobre padres que se organizan para mejorar la escuela o agradecer a los maestros que ayudaron a sus hijos; sobre alumnos que se esfuerzan, aman a su colegio y buscan cada día nuevos desafíos de aprendizaje.

Necesitamos que la educación sea noticia. Depende de todos nosotros.

Empezó el ciclo lectivo 2024, que no sea tan solo una noticia más.

Traición a Occidente

Coincido totalmente con el editorial de la nacion “A dos años de la invasión rusa”, que describe el gigantesco sacrificio que realiza el heroico pueblo ucraniano ante la locura autocrática de Putin, quien se presume como un moderno sucesor de Pedro el Grande, y comprendiendo la “fatiga ucraniana” que se hace traslativa a toda Europa, me entristece la desesperación del presidente Zelensky, rogando el apoyo de un Occidente enredado en su enorme burocracia para proveerlo del material bélico necesario para resistir los sanguinarios ataques rusos apoyados militarmente por sus acólitos orientales. Pero lo más angustiante de este panorama es la actitud del Partido Republicano de los EE.UU., que traba en el Capitolio la ayuda económica y material propiciada por el presidente Biden. Es sabida la postura inexplicable del expresidente Trump en tal sentido, además de su intención no encubierta de atentar contra el equilibrio de la OTAN. La única herramienta eficiente para detener esta terrible guerra es la heroica disposición del Ejército ucraniano y su pueblo por demás santificado por su dolor. La postura de Trump es una clara traición a Occidente.

Selección de fútbol

Aunque descuento que no son rivales del agrado de Scaloni, me pregunto con sinceridad: ¿qué sentido tiene que la selección nacional juegue con El Salvador o Costa Rica? ¿Qué aportó el encuentro del año pasado con Panamá? Entiendo que para ser fecha FIFA deben disputar partidos con seleccionados nacionales, aunque queda claro que un equipo de liga inglés le haría mucho más partido, o uno francés o español, e incluso un seleccionado del ascenso argentino. Los países caribeños son débiles en fútbol, y no hay nada que justifique que profesionales de la talla de los argentinos los enfrenten.

Terminal de Ómnibus

La Terminal de Ómnibus de Retiro se transformó desde muchos años atrás en un lugar muy peligroso, con robos permanentes a pasajeros y a equipajes directamente a los ómnibus que arribaban a la CABA. El operativo de desmantelar las ferias ilegales allí instaladas seguramente ayudará a limpiar la zona y hacerla vivible para los ciudadanos porteños y del interior que arriban por miles cada día a la capital.

