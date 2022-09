Cartas de lectores: Combatir al capital, origen de los fondos, dólar Qatar

Combatir al capital

En la tapa de la edición del domingo pasado se informa sobre el conflicto entre el Sutna y los fabricantes de neumáticos. Más allá del reclamo y de la forma en que se realiza, lo que verdaderamente indigna es la foto de los sindicalistas frente a la fábrica cerrada, que los muestra con una expresión de orgullo y felicidad. Parece que estuvieran en un crucero y no en un piquete. Dudo que estos sindicalistas tengan la más pálida idea del enorme perjuicio que ocasionan con su reclamo ilegítimo y fuera del convenio vigente. No se dan cuenta de que no solo están perjudicando a los fabricantes de neumáticos, sino también a la industria automotriz y a muchísimas pymes que están vinculadas a ella. Las empresas han decidido cerrar sus plantas, y esto perjudica también a sus compañeros. Me gustaría que el Gobierno me explique cómo va a hacer para atraer inversiones con este sindicalismo salvaje e irracional. No me sorprendería tampoco que las empresas cierren sus plantas en el país, como ya aconteció en 1999. El Gobierno ha avalado este tipo de reclamos, así lo ha venido haciendo la gente del Sindicato de Camioneros, la de Atilra con Lácteos Vidal. Total, si las empresas cierran es culpa de los dueños, que no quieren pagar lo que los trabajadores exigen. Después de todo, como dice la marcha peronista, se cumple aquello de “combatiendo al capital”. Y lo están haciendo muy bien.

Origen de los fondos

Para poder patentar una camioneta 0 km –en este caso es una herramienta de trabajo para una explotación agropecuaria– se necesita presentar la certificación contable de la declaración jurada de ganancias legalizada por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas sobre el origen de los fondos. Estimo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no debe haber presentado la certificación del origen del dinero para la compra de sus propiedades, porque de haberlo hecho no debería dar tantas explicaciones ante la Justicia para que la absuelvan en todas las causas en que la acusan, ya que según ella seguramente el origen de los fondos estaría justificado por sus exitosos años de abogada.

Dólar Qatar

Para mí, el dólar Qatar es el que usa la casta, que gastan nuestros dólares como si fueran verdaderos jeques árabes. Aviones privados sin control, pasajes al exterior para viajes que no generan resultados que beneficien al país, asesores para que la primera dama se luzca (no sé ante quién), viajes duplicados, hoteles de primerísimo nivel para toda la comitiva (solo el Presidente debería alojarse allí), viáticos que nadie rinde ni controla, choferes, etc.

Mientras tanto, acá no hay dólares para producir.

Violencia y peronismo

La vicepresidenta, al afirmar que la violencia es por el odio al peronismo, quizás no haya leído la historia de ese partido, o no recordará –por conveniencia– a los hermanos Cardoso, ambos policías, quienes fueron los primeros en aplicar la tortura de la picana eléctrica en el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, y que después de la revolución de 1955 se exiliaron varios meses en la embajada de la República de Paraguay. Sería bueno que alguno de sus secretarios le hiciera recordar este hecho, para que no cometa errores en el futuro.

Sonámbulos

En su libro Sonámbulos, Christopher Clark describe cómo Europa llegó en 1914 a la guerra. Si bien el desencadenante fue el asesinato del archiduque Francisco José y su esposa en Sarajevo en junio de ese año, las causas fueron décadas de conflictos e impericias políticas y diplomáticas, en cabeza de conducciones monárquicas ajenas a las necesidades y urgencias de sus pueblos. Pese a lo cual, y a escasas horas de estallar el conflicto bélico, ninguna de las partes intervinientes lo deseaba o creía posible. Estas necedades llevaron a que Clark catalogara a los gobernantes y sus gabinetes como sonámbulos. Esta descripción se ajusta al accionar de nuestras clases políticas y dirigentes. Con una inflación récord, alta pobreza, cepo cambiario, creciente endeudamiento, ausencia de horizonte económico y encarecimiento del dólar turista para ciudadanos comunes, funcionarios y gobernadores realizan permanentes viajes al exterior acompañados por nutridas comitivas para realizar actividades y discursos absolutamente irrelevantes para el país, o en busca de inversiones que en estas condiciones solo podrían realizar quienes aseguren privilegios sectoriales altamente rentables, o carteles de narcotráfico, para los que estos dislates no constituyen un problema. En cuanto a seguridad jurídica, los senadores aportaron un atrapante bingo para definir si la Corte Suprema debía tener 25, 15, 9 o 5 miembros. Ganó la propuesta de Weretilneck, de Río Negro. Por lo expuesto, cabe preguntarse si el estallido sorprenderá a nuestros sonámbulos.

Ataques mapuches

¿Para cuándo estiman los señores del Gobierno tomar alguna medida eficiente que vaya más allá del relato para evitar los ataques mapuches y poner tras las rejas a sus responsables? ¿Qué espera, señor Presidente, para, olvidándose de la política, cumplir con su deber de impartir las acciones necesarias y suficientes que garanticen la paz interior? ¿Qué está esperando, las elecciones? El no hacer nada lo convierte en responsable.

Scaloni y el Mundial

La selección argentina de fútbol disputa partidos con selecciones de medio pelo, cuando tendría que buscar amistosos con selecciones competitivas antes del Mundial de Qatar. El DT Scaloni solo quiere partidos sin mucho riesgo para sostener un invicto que haga que lo recuerden como el técnico más exitoso. Creo que es un error que pagaremos caro.

