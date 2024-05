Cartas de lectores: Tristeza, claque, pedido al Presidente

Escuchar

Tristeza

Después de haber dejado un país con más del 50% de pobres y otros desastres sociales y económicos, el expresidente Alberto Fernández dijo que “nunca es triste la verdad”. La verdad es que la verdad es muy triste.

Juan Peña

Claque

Leí con atención la carta suscripta por la señora Adriana de la Canal, del 2 del actual. En ella se critica el hecho de que los seguidores de la señora de Kirchner no han reflexionado sobre su fracaso. ¿Cómo podrían hacerlo? Durante décadas, el kirchnerismo los persuadió de que jubilarse sin aportes era un derecho, de que el transporte público debería costar tan poco como una moneda y de que la energía prácticamente no tenía costo alguno. Es innegable que su fracaso se evidencia claramente al observar los índices de pobreza. No obstante, lo más preocupante es que la pobreza cultural que acompañó al kirchnerismo no se refleja en ninguna encuesta; de ahí que su consabida claque continúe venerándolo como el primer día.

Como bien decía Maquiavelo: “Divide y vencerás”. O, lo que es equivalente, “confunde para embrutecer”.

Juan T. Medi Cogo

Pedido al Presidente

Juan B. Alberdi: “La libertad cuyos beneficios procura asegurar la Constitución no es la política exclusivamente sino la libertad de todo género”. “La libertad individual es el límite sagrado en que termina la autoridad de la Patria”. “La libertad de enseñar y aprender se relaciona fuertemente con la producción de la riqueza”. Domingo F. Sarmiento: “El solo éxito económico nos transformará en una próspera factoría pero no en una nación. Una nación es bienestar económico al servicio de la cultura y de la educación”. “La falta de ejercicio y de educación del cerebro obstruye el juego de los poderes mentales; es débil y pronto se fatiga”. “La grandeza de las naciones menos ha de estribar en las fuerzas materiales que en las intelectuales y productivas que puedan disponer”. Integro la gran y sacrificada opinión pública que apoya a su gobierno. Habiendo omitido tocar el tema educativo en la Ley Bases en el Congreso Nacional, siendo de interés público y política de Estado “la educación”, según estadistas, próceres y fundadores de la Patria, deploro que el asunto no esté considerado para tratamiento en el Pacto de Mayo, lo que aquí, humildemente, le solicito que la omisión sea reconsiderada.

Alberto J. del Campo Wilson

Furia

Considero que un medio de comunicación que cree “no dar mensajes” a través de lo que expone, en este caso en su pantalla, es como un médico que receta un medicamento “pero no se hace cargo de los efectos colaterales”. Además de ser una actitud irresponsable es un acto de enorme cobardía. Lo que está sucediendo en el programa emitido por Telefe llamado Gran Hermano es realmente grave. Nos encontramos con una participante que además de haber demostrado en reiteradas oportunidades su agresión desbordada, y su “juego” siempre al límite de una violencia pocas veces vista en la TV, no puede ser emitida sin responsabilidad. Hay un público que empieza a creer que eso es “jugar”, y que puede ser permitido porque “nadie se hace cargo”, “porque es un juego, y nosotros no estamos para dar mensajes”, las cosas no son así, lo que vemos es deplorable y no me voy a quedar con la tirana respuesta de “si no te gusta, cambiá de canal”.

La palabra furia tiene varias definiciones según la RAE, desde la “ira exaltada” hasta “una persona muy irritada y colérica”. La participante que se hace llamar así hace honor a su apodo, y el canal que emite este programa, junto a su producción, conductor y panelistas son parte de dicho mensaje, que sinceramente la sociedad en su conjunto rechaza, y que los hace responsables de futuras consecuencias, absolutamente impensables e impredecibles.

Ojalá podamos disfrutar de una competencia de adaptación en donde la furia no sea el mensaje ganador.

Adrián Dall’Asta

Fundación Padres

Tasa vial

“Para muestra basta un botón”. La boleta de Tasa Vial de la municipalidad de Rojas con vencimiento en mayo, por 305.359 pesos, pone en evidencia lo que considero un robo descarado de algunos municipios, aduciendo, como se detalla en el texto de la factura, que es para el pago de: cloacas (no hay), agua corriente (no existe), recolección de residuos (menos aún), alumbrado (goza por su ausencia). Son cinco cuotas al año. En mi caso se trata de un campo, el cual no recibe ninguno de estos “beneficios” pero igual tiene que pagar.

Mariana Nicola

Registro Automotor

Soy encargado titular de un Registro Automotor desde hace 36 años. Hoy siento la necesidad de expresar que los encargados de los registros de todo el país, en su mayoría representados por la Asociación Argentina de Encargados (Aaerpa), desempeñamos nuestras tareas con absoluta responsabilidad y honestidad. Así también sucede con los empleados de este servicio de gestión público-privada que funciona desde hace décadas brindando seguridad jurídica a los usuarios. Hace meses que se anuncian medidas para agilizar el sistema, hacerlo menos oneroso y avanzar con la digitalización. Los encargados coincidimos en la idea de modernizar y agilizar el sistema. Contrariamente a lo dicho en algún medio, no somos una fotografía en sepia. Hace muchos años que el sistema viene modernizándose, posibilitando que muchos trámites puedan hacerse en modo remoto. Ese camino transitamos y queremos transitar. Por eso, desde hace años trabajamos con autoridades de distintas administraciones que estuvieron a cargo del Ministerio de Justicia y la Dnrpa. Pero los encargados de los registros hoy estamos siendo retratados como los representantes del “curro” y la corrupción. Lejos estamos de eso. Téngase en cuenta, que en cada registro hay personas que día a día ponen lo mejor de sí para brindar un servicio de excelencia. Puedo dar prueba de manifestaciones del público en general y de mandatarios agradeciendo a mis empleados la celeridad en la tramitación, la amabilidad y predisposición con que son atendidos, en especial cuando no tienen acceso a internet o desconocen su manejo. Trabajemos con diálogo, consenso, sin agresiones ni descalificaciones que a nada conducen,

Lucas Palacios

En la Red Facebook

Marcha piquetera hacia la quinta de Olivos

“¿Cuántos de estos son trabajadores y cuántos viven de planes del Estado?”- Luis A. Cardozo

“Traidores a la patria. ¡Flan! ¡Quiero flan!”- María Pace

