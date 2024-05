Cartas de lectores: Educar para la paz, obras públicas, Sorman asesor

Escuchar

Educar para la paz

El 6 de mayo, la nacion dio cuenta, en su editorial “Aulas violentas”, de la realidad de muchas escuelas donde se producen distintos episodios de violencia. Ante esta realidad, es urgente que las autoridades educativas, los directivos escolares y los docentes asuman que es imperioso introducir la “educación para la paz” en la currícula. Hay experiencias internacionales sobre el abordaje de esta temática y también metodologías específicas para los distintos niveles del sistema educativo. La educación para la paz no es una opción curricular: es un imperativo educativo. Es necesario que los niños y los adolescentes tengan experiencias significativas de la vida social en armonía con los demás, de la gratificación de la convivencia pacífica y de la posibilidad de no recurrir a la violencia para resolver los conflictos. En primer lugar, son los docentes los que deben capacitarse y, fundamentalmente, aprender a vivir en paz, porque no se puede enseñar lo que no se posee.

Eduardo Luis Tasca

eltasca88@gmail.com

Obras públicas

Al comenzar el tratamiento por parte del Senado de la Ley Bases y en consideración de que se podría llegar a rechazar por el descontento de algunos gobernadores respecto de la suspensión de las obras públicas, sería importante recordar que durante la década del 70 se ejecutaron numerosas obras viales gracias a los préstamos recibidos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. No es menor tener en cuenta que si queremos volver a gozar de ese tipo de préstamos es necesario que el mundo reconozca que existe una total cohesión entre el gobierno y las provincias, por lo cual si los gobiernos provinciales entienden la importancia de contar con esos préstamos para la ejecución de aquellas obras que actualmente carecen o han sido suspendidas, deberían instruir a sus representantes para brindar una aceptación incondicional a la ley aprobada por la Cámara de Diputados sin mayores dilaciones.

Enrique A. Ribó

DNI 5.190.376

Sorman asesor

Tras leer el interesante artículo de Guy Sorman sobre sus críticas al modo en que opera nuestro presidente, sugiero que sea nombrado asesor del Gobierno para la construcción de consensos para cambiar de raíz el sistema decadente que impera en nuestro país desde hace décadas. Su primera tarea será convencer a los K, a los sindicalistas, a los piqueteros, a muchos radicales, a empresarios prebendarios, a legisladores a cargo de pymes en las cámaras, etc., de que deben ceder voluntariamente a sus privilegios para bien del pueblo argentino. Siempre con buenos modales.

Si lo logra, chapeau.

Guillermo Paniego

DNI 11.451.145

Tensión innecesaria

Los incidentes diplomáticos recientes con los presidentes Petro, Lula y López Obrador, a los que se sumaron las declaraciones ambiguas de la canciller Mondino sobre los chinos y las expresiones presidenciales sobre el presidente del gobierno español, generan tensiones innecesarias con otros países. La prudencia y la cautela en el uso del lenguaje son una valiosa virtud.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Vivir en la calle

Soy vecina de Recoleta. Y no soy vecina por vivir en un edificio, sino por vivir en las calles de este barrio. No todos nacimos con las mismas posibilidades. Hay personas que no pudieron estudiar, que no saben leer ni escribir, no fueron a la escuela ni tienen un oficio, que duermen en la calle, se dedican a recolectar cartón y nadie las ayuda a salir adelante. Sufren violencia y discriminación de todo tipo, que el último tiempo incluye un “operativo de limpieza”: no pueden dormir en las calles del barrio.

Es habitual verlas aglomeradas en la vereda del Socorro o de las Esclavas, donde todos los días se ven reflejados el amor y el esmero con que se asiste a quienes acuden, dignificando sus vidas no solo con un plato de comida, sino con la creación de una “escuela para adultos” y un “centro barrial”, un grupo de contención, dándoles la posibilidad de participar en talleres, formarse para un futuro mejor, aprendiendo cada día y asistiendo a otros que están igual. Si no fuese por la ayuda incondicional que se les brinda a personas de mi misma condición, no podríamos salir adelante.

Cecilia Verón

DNI 37.220.129

Injusticia

¿De qué o de quién depende la libertad de los presos políticos? ¿Es por abandono programado, desidia, miedo a Verbitsky? ¿O se espera que la libertad la resuelva la Justicia en sus tiempos, sin tiempo? Y mientras la Justicia se toma sus tiempos, sin tiempo, las familias siguen esperando y la esperanza va muriendo… Muy penoso, porque en estos tiempos en que la Argentina parece ir recuperando el buen camino, los que arriesgaron sus vidas para salvarnos de la esclavitud marxista siguen esclavos de una tremenda injusticia… y olvidados por el pueblo. ¡Una tragedia!

Bettina Piñeiro Sorondo

DNI 2.777.658

Darío Volonté

Emocionante el artículo sobre la entrevista al tenor y héroe de Malvinas Darío Volonté. Tuve el privilegio de estar en el Teatro Colón cuando cantó la ópera Aurora. Su interpretación de la ahora canción patria fue conmovedora. Gran parte del público la cantó en silencio con él. Los aplausos interminables hicieron que generosamente propusiera un bis si cantábamos el aria con él. Cesaron los aplausos, lentamente la audiencia se fue poniendo de pie y se prendieron todas las luces del teatro. Muchos pudieron cantarla, pero muchos otros no, porque las lágrimas corrían por sus rostros. Al finalizar la canción se hizo un profundo silencio y nuevamente estalló el teatro en aplausos. Fue inolvidable. Gracias Darío Volonté por ese momento de argentinidad compartida. Gracias por su valentía, como la de muchos otros, en la Guerra de Malvinas. Comparto su posición de no visitar nuestras islas. Gracias otra vez.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

En la Red Facebook

Edad de imputabilidad: se discute si es a los 14, 13 o 12 años

“Para terminar con la delincuencia hay que reconstruir esta nación eliminando la corrupción, y arrancar de cero políticamente. Con este tipo de políticas es imposible que el panorama cambie con los niveles de corrupción que hay desde el Estado”- Alejandro Latrónico

“Debería ser 12″- Elena Susana Clark

“En un país donde la sociedad no porta armas, hay que ser drástico y bajarla a 0 de edad (persona que delinque tiene que caerle todo el peso de la ley)”- Juan Manuel Menchon

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION