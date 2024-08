Cartas de lectores: Confianza social, culpas, basta de mentiras

Escuchar

Confianza social

El principal desafío del presidente Milei para salir de la decadencia moral y económica heredada en 2023 es restablecer la confianza social, condición que no ha constituido un factor preponderante en la historia argentina, menos aún en las últimas décadas. La confianza constituye un valor esencial para el desafío del cambio y se explica de modo certero en la columna de opinión de Gala Díaz Langou (la nacion del 10 del actual), “Para crecer se necesita una Justicia confiable”.

Mencionamos aspectos adicionales a la “Justicia confiable” que está revelando un inicio poco feliz con la insistente e inexplicable actitud del Presidente para incorporar al tan ampliamente rechazado juez Lijo a la Corte Suprema, en un obvio acuerdo turbio con la oposición. La promesa de “eliminar a la casta” muestra un avance positivo mediante la limpieza de cientos de “curros millonarios” de la casta político-sindical-organizaciones sociales, pero manteniendo los subsidios de mayor peso (por ejemplo, Tierra del Fuego). Tal vez el más famoso dicho de la campaña, “el ajuste lo pagará la casta”, sea el de mayor engaño social si tenemos en cuenta que incluye salud, educación y jubilados, que por cierto no son casta, al menos no los de mayor peso y poder.

Héctor Helman

hohelman28@hotmail.com

Culpas

El kirchnerismo ya ni asombra. Pero que Cristina Kirchner, para intentar excusar los horrores de Alberto Fernández, a quien ella misma impuso como candidato a presidente, recurra en 2024 al “ah, pero De la Rúa” podría considerarse otro récord en la transmisión de culpas, que hasta quizás alcanzaría al anterior de “ah, pero mi querida Fabiola”.

Roque Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Basta de mentiras

Las personas entrevistadas por diputados nacionales en el penal de Ezeiza, uno de los varios penales donde se encuentran presas en las denominadas causas de lesa humanidad (también lo hicieron, en otras oportunidades, diferentes autoridades políticas), fueron oportunamente investigadas, juzgadas y condenadas. Esa visita, como las otras, tuvo la finalidad de verificar el modo de cumplimiento de esas condenas. Nada más. Se trata de personas de más de 70 años con graves patologías de salud, a quienes se les niega la detención en modalidad domiciliaria por el solo hecho de tratarse de delitos denominados de lesa humanidad, contrariando lo dispuesto por nuestra Corte Suprema en el antecedente “Alespeiti”, fallo del 19/4/17: “No obstante la aberración de los crímenes cometidos durante el régimen descripto precedentemente, es necesario destacar que el legislador no ha previsto un régimen especial regulatorio de las condiciones en las que un acusado por delitos de lesa humanidad deba transitar el proceso, como tampoco sobre las modalidades de ejecución de la pena para el caso de resultar condenado…”, conforme lo dispone el art. 8 de la ley 24.660 (de ejecución penal): “Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra circunstancia...”.

No se busca impunidad, sino el debido cumplimiento de la ley. Que no se mienta más, por favor.

Gonzalo Pablo Miño

DNI 20.298.395

Arturo Oñativia

El Dr. Arturo Oñativia trabajó con denuedo en favor de posturas que hoy son indiscutidas en el mundo, referidas a la endocrinología y especialmente a tiroides. La institución que otrora fuera científicamente valiosa y socialmente solidaria, el Hospital Oñativia, se ha transformado en una oficina de facturación. La persecución es la herramienta que usó el poder para exonerar almas de trabajo, talento y honestidad probadas. Cuánto dolor nos produce el abandono de la atención primaria renal, como la sobreabundancia en la oferta de servicios de diálisis, pero más dolor nos produce que la figura del Dr. Oñativia sea usada para representar una institución que lleva a cabo gestiones tan ajenas a su sentir. Exigimos un cambio de rumbo de esta, buscando el unísono con los anhelos del alma del Dr. Oñativia. Quien se inició como colaborador luego se atornilló en el poder, desvirtuando la esencia histórica del hospital y persiguiendo espurios intereses, con la complicidad del actual gobernador.

Ernesto Saravia Day

DNI 8.168411

Protección al menor

Me pregunto cuál es el verdadero sentido del anuncio del horario de protección al menor que todas las noches aparece en la televisión a las 22. Los temas que se tratan a toda hora y el lenguaje que se usa ya diría que son poco aptos, y a esto hay que sumarle las imágenes de guerras, de robos, de los secuestros en Venezuela, de la desaparición de Loan y ahora de la cara golpeada de la ex primera dama. ¿Como es el tema? ¿Nadie lo controla? ¿Quedó para no cumplirse? ¿Qué sentido tiene ?

Viviana Goetz

DNI 6.551.162

Pasaje andaluz

El artículo de la edición online de la nacion sobre el pasaje General Paz, en el barrio de Colegiales, lo describe como “el más andaluz y magnético de Buenos Aires”. Sobre magnetismo no puedo decir nada, pero en cuanto a andaluz, el pasaje debería compartir ese calificativo con el pasaje Sarmiento, en el barrio de Balvanera.

Como el General Paz, se trata de un pasaje privado que corre desde la avenida Rivadavia 2659 hasta Bartolomé Mitre 2660. Fue construido en 1893 y bautizado originalmente como pasaje Andalucía. Su arquitectura es típica de esa región de España, con puertas de madera de color verde, tejas, mayólicas con imágenes de toreros y bailes sevillanos y una fuente. Hasta la década de 1980 estaba abierto al público, pero luego fue cerrado por razones de seguridad.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

