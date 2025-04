Cartas de lectores: Feriados, para reflexionar, familia es familia

Feriados

El exceso de feriados que tenemos en nuestro país atenta directamente contra la producción nacional. Cuando atravesamos una semana “normal” estamos cerca de una con feriados. Parecería que somos una sociedad a la que nos sobraran recursos y podemos darnos esos lujos, como dejar de trabajar.

La economía (preguntar a Juan Carlos de Pablo) no tiene ningún misterio. Si no se produce no se debe gastar.

Aldo César San Román

DNI 4.268.466

Para reflexionar

El reciente editorial de la nacion sobre el intendente de Escobar, y la respuesta de este (que también se refiere a otro editorial anterior), invita a reflexionar sobre la importancia de seleccionar bien a los candidatos a cargos públicos, revisando también su trayectoria. Es indispensable mejorar la calidad de los dirigentes atento la importancia de los partidos políticos para gobernar el país. Reconozco que una autodepuración de la clase política parece algo utópico, pero la reciente sanción de ficha limpia nos da una esperanza. Pero hay que ir más allá. Una persona con denuncias no resueltas va a teñir de sospechas sus decisiones en el cargo. Sujarchuk tenía acusaciones por maltrato y por desvío de fondos en planes (para su campaña de las elecciones que lo ungieron en 2015). Con la mochila de tales antecedentes, ya las primeras decisiones al frente de la comuna, al detener emprendimientos inmobiliarios en curso, parecieron muy discutibles, sospechas que se acentuaron por la forma como se solucionaron. Finalmente fue denunciado por negociados incompatibles por un asesor del Concejo Deliberante. la nacion ahora critica un proyecto comercial que promueve en Maschwitz, que incluye hotel, auditorio y salón de juegos de azar en las cercanías de un colegio. El intendente se queja de lo que interpreta como una persecución injusta, pero, por lo dicho, “su fama lo precede”. Por ello, y sin esperar las condenas penales, sería deseable que quienes promuevan candidaturas exijan que previamente aclaren sus problemas personales para no acentuar la mala imagen de los políticos.

Horacio Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Familia es familia

El tema central de hoy es la entrañable relación padre-hijo entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina. Esa dinámica familiar tan peculiar en la que cada vez que el país tiene el agua hasta el cuello recurre a papá Fondo con ojos llorosos y promesas de cambio que no convencen ni al más iluso. Esta vez, el gobierno argentino asegura tener atados unos supuestos 20 mil millones de dólares que papá Fondo podría soltar... si se porta bien. Papá Fondo Monetario, siempre molesto pero muy educado, nos recibe con el clásico: “¿Otra vez por aquí?” y no puede resistirse a agregar un cariñoso regaño: “¿Cuándo se van a decidir a ordenar la economía, carajo? Ya están grandecitos, pero parecen no aprender nunca”.

Esto es casi una versión económica de la parábola del hijo pródigo, pero sin final feliz garantizado. Papá Fondo, resignado pero firme, advierte: “No los vamos a dejar solos, pero esta vez me van a tener que hacer caso. Nada de delirios mesiánicos ni fórmulas mágicas para ganarse un Nobel de Economía. La receta es sencilla: me sacan el cepo ya, y si cumplen, les vamos aflojando los recursos poco a poco”.

El FMI, siempre con reservas (y no precisamente de las que necesita el Banco Central), mira a su díscolo hijo argentino y suspira: “Este país es uno de los que más dinero me han pedido y todavía espero ver algún resultado. Pero, bueno, familia es familia, ¿no?”.

Rubén Flores Martínez

DNI 19.134.470

Jubilaciones

En su columna del domingo pasado, Jorge Fernández Díaz se pregunta si, para la reducción del déficit, “resultaba indispensable que la pagaran también los jubilados”. La respuesta afirmativa se sustenta en dos circunstancias. En primer lugar, el gasto en jubilaciones y pensiones, junto con otras prestaciones de seguridad social, representa más de la mitad del gasto total. Es obvio que no se puede reducir el déficit sin tocar el rubro más importante del gasto público. En segundo lugar, la pobreza entre las personas de más de 65 años es del 30%, en tanto que, entre las personas de 0 a 14 años, es más del doble, lo cual a todas luces aconseja priorizar el gasto en Asignación Universal por Hijo y en Tarjeta Alimentar. Conviene finalmente recordar que, al mismo tiempo que somos muchos los que sentimos una muy justificada indignación por la falta de correlación entre lo que hemos aportado y lo que recibimos, son más los que registran esa misma falta de correlación por el motivo opuesto, porque se jubilaron sin realizar aportes.

Horacio García Prieto

DNI 11.317.390

Fondo de las Artes

En la sede del Fondo Nacional de las Artes, en Palermo Chico, se inauguró la semana pasada una interesante muestra conmemorativa de los orígenes del organismo (1958-1962). En el acto inaugural el presidente, Tulio Andreussi Guzmán, ratificó que el FNA, “alejado del paternalismo cultural fue concebido para cuidar la calidad artística… Es mucho más que una entidad financiera, es un organismo vivo basado en la excelencia… La muestra nos recuerda lo que querían hacer nuestros progenitores” agregó.

La exposición entonces, además de una investigación histórica, resulta un homenaje a quienes dirigieron el organismo en aquel período fundacional. Cabe recordar que el Fondo fue creado en 1958 por iniciativa del entonces presidente de la Nación Pedro E. Aramburu, quien designó el primer directorio compuesto por Juan Carlos Pinasco como presidente, y Héctor Basaldúa, Juan J. Castro, Augusto R. Cortazar, Francisco Carcavallo, Camilo Darthés, Delia Garcés, Edmundo Guibourg, Rafael González, Victoria Ocampo, Julio Payró, Enzo Valenti Ferro y Emilio Villalba Wellsh como vocales.

Mi padre y la mayoría de los directores originales fueron luego ratificados por los sucesivos gobiernos hasta el año 1974.

Carlos María Pinasco

carlosmpinasco@gmail.com

En la Red Facebook

El cruce entre Macri y Rodríguez Larreta

“Triste pasada de facturas de personas que se supone que tienen que pensar en la gente más que en ellos mismos (que es lo que hacen)”- Rogelio Biasizo

“Qué tristeza ver cómo se pelean por el poder. ¿Por qué no lo hacen ni por el pueblo ni por el país?”- Cristina Marín

“Lamentablemente no aprendieron nada...”- Emilia Mastracci

