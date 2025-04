Cartas de lectores: Antecedentes, cultura del esfuerzo, estadista

Antecedentes

Ha comenzado un nuevo período de elecciones y rápidamente empezamos a escuchar que los políticos –conocidos por todos– mencionan muchos problemas que nos aquejan, pero nunca soluciones concretas. Muchos de ellos, tanto en forma personal o sus partidos, han sido responsables de las acciones y no acciones realizadas en los ultimaron 40 años. Nunca pudieron resolver los problemas que les marcan a los otros… ¿Los volveremos a votar como si ese pasado y esos antecedentes no fueran reales?

Rodolfo Miani

Cultura del esfuerzo

Una vez más nos enfrentamos a la disyuntiva de cómo salir de la crisis: o se devalúa y transitoriamente se tendrá la sensación de alivio, o se encara la batalla cultural que con tanta precisión se expone en el editorial de la nacion del domingo pasado. La experiencia ha demostrado que la primera alternativa no es la solución; por el contrario, profundiza la crisis e incrementa la pobreza. La otra está inspirada en la cultura del esfuerzo que hace 100 años demostró su eficacia llevando a la Argentina a ser uno de los países más ricos del planeta, riqueza que ha beneficiado a toda la gente de bien que cree en esa cultura del esfuerzo.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

Estadista

Si no el último, uno de los últimos estadistas del mundo nos ha regalado una columna en la nacion del sábado conmovedora en su sabiduría y admirable en su lenguaje. El doctor Julio María Sanguinetti ha dejado otro testimonio de lectura obligatoria, al menos para decir “la leí”. Gracias, doctor Sanguinetti. Envidio a los hermanos uruguayos por haberlo tenido como presidente.

Eduardo R. Malvar

Gestión Milei

Hace un año lo votamos y ganó. Todos estábamos contentos con su gestión, excepto por esos ataques de furia, los insultos, el destrato y otros gestos de niño malo. Debo reconocer que no le falta razón cuando son dirigidos a los K y la izquierda, y todavía pienso que se quedó corto. Me parece que tanto Milei como su hermana piensan que se puede decir y hacer lo que se les da la gana. Voy a los puntos que quiero resaltar: en primer lugar, haber echado al Sr. Giordano por una votación que hizo su mujer, la diputada Torres, y a la hija de Cavallo, desplazada por las críticas que realizó su padre. El desprecio del Presidente a su vicepresidenta. Lo ingrato y desagradecido con la gente de Pro (de no haber sido por ellos, seguramente no habría triunfado). Seguro que Pro tiene gente muy valiosa que merecía estar en este gobierno, en lugar de algunos funcionarios inventados. Haber echado al Sr. Marra, que fue un soldado fiel en Twitter. Insistir con el Dr. Lijo sabiendo de su prontuario. Y es imperdonable cómo despertó al kirchnerismo y a la izquierda con el caso $LIBRA y otros tantos temas. Lo único que logró es desestabilizar los mercados, generar desconfianza y poner a los argentinos en alerta, con temor a qué va a pasar con sus abruptas y extremas decisiones. Un consejo: baje un cambio, modere su lenguaje, sea más humilde, basta de agresiones, y tenga cuidado con Trump, porque es muy parecido a usted. A buen entendedor, pocas palabras. Creo que mi opinión es la de muchos. Ojalá escuche.

Luis José Ramos

Homenaje

Es mucho más que una rutina en los 43 años transcurridos. Es el homenaje sentido y permanente para los 649 caídos en la guerra del Atlántico Sur, de las Malvinas.

Honrarlos es no olvidarlos y sobre todo que su sangre no haya sido en vano. Los 649 nos convocan perennemente a intensificar nuestro reclamo de soberanía hasta alcanzar la reivindicación.

Alberto Asseff

Diputado nacional (m. c.)

Bases aéreas

El ataque a la flota británica y el sostén logístico del personal de nuestras Islas Malvinas durante todo el conflicto bélico del Atlántico Sur fueron posibles gracias a los vuelos que partieron de las seis bases aéreas militares patagónicas. Si esas seis bases de guerra no hubieran sido defendidas por todo el personal de las Fuerzas Armadas, los ataques de comandos del SAS y SBS hubieran afectado nuestro poder aéreo y la defensa de las islas no habría sido posible. Esta participación en acciones bélicas, equivalente a haber operado en áreas consideradas de riesgo de combate, fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos Gerez y Arfinetti, concordantes y complementarios. El Congreso, por medio de la ley 23.118, reconoció combatientes a 5000 hombres de la Fuerza Aérea y 3000 de la Armada en esa zona, faltando recibir este reconocimiento el personal de Ejército.

Sr. presidente Javier Milei, pido a usted, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pueda intervenir junto con los jefes militares para poder resolver, en principio, esta injusta desigualdad que lleva 43 años. Nosotros también necesitamos recuperar nuestra identidad para poder desfilar junto al resto de los veteranos de guerra.

Tulio Fraboschi

Sec. Ing. Dep. 601

Optar por la vida

La inmensa mayoría de los argentinos amamos la vida y sobre todo la vida de los más pequeños, que serán los futuros ciudadanos… ¿Por qué entonces destinar un montón de dinero de nuestro presupuesto para solventar abortos en los hospitales públicos?

¿Por qué no dar opción a las madres adolescentes o vulnerables? Quizás bien informadas y acompañadas con programas como los 1000 días opten por la vida. Nunca se arrepentirán de esa elección. Un país que cuida de sus ciudadanos, aun los por nacer, está destinado a ser una gran nación. La vida es esperanza y futuro.

María Braga Menéndez

