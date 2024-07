Cartas de lectores: Contenidos y formas; resultados; reforma laboral sí

Escuchar

El Presidente ha sido criticado por poner énfasis en el contenido de sus mensajes y no en la forma en que los comunica. Sin embargo, es importante recordar que las formas son fundamentales para que el mensaje logre su objetivo. Es necesario prestar atención a cómo se comunican las ideas para garantizar su efectividad y llegar a la audiencia de manera clara y convincente.

Juan Baldassarre

DNI 0.580.999

Resultados

¿Por qué todos los empleados públicos, políticos, no cobran el sueldo de acuerdo con los resultados que obtienen? Porque, si no, ellos no arriesgan nada. Debería ser como le ocurre a cualquier hijo de vecino.

Arturo D. Nottebohm

DNI 18.446.198

Reforma laboral sí

La CGT exige frenar la reforma laboral. Los trabajadores elegimos este gobierno para practicar reformas laborales entendiendo que son causa significativa de la decadencia y el empobrecimiento de los trabajadores sean formales o no. Esperamos no ser defraudados y que los cambios se implementen sin demoras pese a las amenazas gremiales. Dejen gobernar, estamos hartos de perder el tiempo, avancemos hacia un futuro próspero.

Teófilo Jaralambides

DNI 4.599.763

La labor periodística

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha expresado en un reportaje periodístico, en relación con una reestructuración que están planificando en la sala de prensa de la Presidencia: “Que demuestren los periodistas que merecen estar cerca del Presidente”; “vamos a hacer que sea un privilegio estar acreditado”; “vamos a jerarquizar el trabajo de la prensa, será una sala de prensa de elite”; “que les dé orgullo [a los periodistas] tener acceso a la sala de conferencias”. Avísenle a Adorni y este a su jefe, el presidente Milei, que en una república democrática y liberal, el periodismo, escrito, oral y televisivo, tiene el derecho a estar cerca del Presidente. Es el derecho a informar, no es una dádiva; que la jerarquía no la da el “príncipe” ni su corte a su “elite” (palabra tóxica y contradictoria para un liberal), la da el ejercicio honesto de la profesión, y que el orgullo del periodismo no surge de estar a la sombra del poder. Por último, dijo Adorni: “No vamos a permitir que los periodistas mientan”. Está bien, en ese caso los desmienten o los denuncian ante la Justicia si cabe una calificación penal o civil, pero no se los calla, impidiendo ejercer su derecho a opinar y cuestionar.

¿Y si prueban con un poquito de liberalismo en serio?

Enrique Di Fiori

enriquedifiori@fibertel.com.ar

Despejar los temores

En su carta, el lector Carlos Tonelli nos insta a nosotros, los productores agropecuarios, a introducirnos en la lectura del profesor Julio H. Olivera (1929-2016). En uno de los párrafos sugiere: “Olivera nos enseñó a no menospreciar el factor incertidumbre, por eso es pertinente implorar al sector agropecuario que concrete y liquide la exportación que tiene almacenada para acrecentar las divisas del Banco Central”. Finaliza su carta con un consejo: leer el texto que escribió el premio Nobel Gunnar Myrdal: Solidaridad y desintegración. En primer término, el productor agropecuario no puede exportar, solo lo pueden hacer las 4/5 exportadoras que compran sus granos a los acopiadores (cerealeras). En segundo lugar, el campo no es una sociedad sin fines de lucro, una institución filantrópica, es una empresa y cómo tal pretendemos ganar dinero, para ello arriesgamos cada año a cielo abierto, sin techo que nos proteja, millones de dólares. Conocemos y muy bien “la incertidumbre”, contribuimos y somos “solidarios” con nuestro país. A pesar de los cientos de impuestos y retenciones, el campo argentino sigue produciendo.

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508

Eficiencia del Estado

La ministra Bullrich debería tomar nota de que los usuarios de vehículos debemos abonar el grabado de autopartes debido a la ineficacia del Estado que soportamos con nuestro ya elevados impuestos. El supuesto sentido de esa cara gestión es evitar la sustracción de vehículos para vender sus partes. Al Estado le cabe la obligación de eliminar los lugares donde se desarman los autos para la posterior venta. La mejora en la gestión es imperiosa.

Eduardo Lifschitz

DNI 8.573.388

Médicos

En la edición del miércoles pasado el lector García Arias hace comentarios sobre los médicos que me parece que están alejados de la realidad. El médico tiene, al recibirse, que hacer el famoso juramento hipocrático, que cumple. El autor de la carta sabrá, por los medios de comunicación, de la situación por la que pasan los médicos para ejercer la profesión. Pero tenga la seguridad, y lo digo con mi experiencia de 53 años de médico, que sabemos que delante de nosotros no hay un palo, sino un ser humano con alma, cuerpo, espíritu y familia, igual que nosotros, los médicos. Estamos siempre a disposición de los pacientes de día y de noche, sabiendo que hay un paciente con alguna patología que necesita nuestra atención.

Emilio Sojo

emiliosojo@gmail.com

Aportes jubilatorios

En 2015 inicié una demanda contra la Anses por mis aportes voluntarios al sistema de AFJP, que en noviembre de 2008 fueron estatizados. En marzo de 2017 la Justicia me dio la razón, pero la Anses apeló (increíble que siempre deban apelar aun sabiendo que en otros casos ya había fallos de la Corte Suprema), y recién ahora en 2024, 9 años después del inicio del juicio, la Cámara confirmó el fallo en mi favor. El valor de mis aportes voluntarios al momento de la estatización era de $161.000. El fallo reconoce ese valor, pero ajusta ese capital por la tasa pasiva promedio del BCRA, arrojando un total de aproximadamente $2 millones de pesos. Ajustados por inflación esos $161.000 serían hoy $36 millones, calculados en los dólares equivalentes serían $55 millones. ¿Como puede ser que los jueces acepten tamaña injusticia? Seguramente me dirán que es lo que dice la ley, y que la culpa es de los legisladores. Yo no tengo dudas de que la manera en que se está administrando la justicia es totalmente injusta, y no escucho que los jueces levanten su voz para al menos intentar solucionar esta locura.

Alejandro Rodolfo Oberst

DNI 12.491.311

