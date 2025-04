Renace la esperanza, milagro argentino, pantalones largos

Renace la esperanza

Después de varios errores de los últimos meses, el gobierno de Milei en solo un día con la precisión de un cronómetro suizo presentó la nueva etapa de su plan económico, que ha hecho renacer la esperanza. No es solo por la concreción de los créditos del FMI y otros organismos internacionales o el levantamiento del cepo, sino por la presentación de un plan coherente y convincente para las características de un país destruido por el populismo y la corrupción, que había sido ganado por el escepticismo y la desesperanza. Es de esperar que cuente con el apoyo de las fuerzas vivas que quieren un país mejor y que las provincias y los municipios colaboren en la eliminación de la burocracia y el achicamiento del gasto público para poder reducir impuestos que atraigan la inversión privada generando puestos de trabajo que promuevan el crecimiento económico, la exportación y la reducción de la pobreza.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Milagro argentino

Salvando la gran diferencia de escala con lo nuestro, el último viernes por la noche de alguna manera recordó la noche del 20 de junio de 1948, cuando Ludwig Erhard, respaldado por Konrad Adenauer, sorprendió al mundo con la liberalización de la economía, incluyendo la finalización del racionamiento (el enorme “cepo” en la vida de la gente), que fue el parto que dio lugar al llamado “milagro alemán”. Después de igual grado de secreto, y con los comentaristas subidos a todo tipo de especulaciones que luego resultaron equivocadas, nuestro gobierno lanzó una cantidad de disposiciones similarmente arriesgadas a las de aquel día alemán. Ojalá que nuestro 11 de abril de 2025 sea el del parto de nuestro “milagro argentino”.

Harry Ingham

isahar6@gmail.com

Pantalones largos

Es un recuerdo imborrable de mi infancia el regalo de parte de mi abuelo paterno de los primeros pantalones largos. Era esto signo de pasar a otra etapa de la vida, educación, respeto, esfuerzo por salir adelante con el respaldo familiar, fuente imprescindible para llegar a destino. Este prólogo es para ubicar la actualidad de nuestro país. No será el momento de ponernos los largos nosotros como sociedad y analizar conscientemente a quienes nos dirigirán a futuro. No será el momento también para la política, la justicia y los empresarios, intermediarios y comerciantes, ponerse los largos y terminar con los egoísmos partidarios, las chicanas judiciales atadas a la política y los manejos espurios sin límites de los formadores de precios en su afán de no perder. Es la gran pregunta y duda a dilucidar a partir de las nuevas condiciones y posibilidades que nos otorgan los préstamos internacionales. Esperemos no tener que volver a ponernos los cortos.

Carlos Spangenberg

spancarlos@hotmail.com

Discreción y criterio

Manuel Adorni manifestó que Pro “perdió identidad”, motivo por el cual se encuentra en “proceso de desintegración”. El vocero presidencial debería tener la memoria suficiente como para no olvidarse injustamente de que Pro le brindó a Javier Milei una invalorable ayuda para ser elegido presidente de la Nación, y expresarse con discreción y criterio en sus manifestaciones públicas teniendo en cuenta que es mejor no hablar sin pensar antes lo que va a expresar, ergo, no dejar de tener presente el célebre refrán que dice que “en boca cerrada no entran moscas”.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Degradación moral

Nuestro presidente no solo está luchando contra la herencia recibida, la situación mundial, las bombas que le dejaron, el boicot al que lo someten los que se quedan sin sus negocios, la falta de estructura, la situación de minoría en las cámaras y el fuego amigo por inexperiencia. El enemigo con las raíces más profundas y que requerirá de más tiempo y esfuerzo para derrotar es la degradación moral, educativa y cultural que quedó como señal identitaria de toda una generación de argentinos. El desprecio por el trabajo, por la familia, por la educación de calidad, por el orden, el desprecio por los de azul, que se manifiesta en todas las hinchadas de todos los equipos. El mensaje de “robemos con códigos” de Moreno, las narcoambulancias de Ishii, o el “no te drogues mucho” publicado aún hoy en las pautas de cuidado de la web del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las tomas de colegios, el lenguaje inclusivo, las manifestaciones nunca en domingos porque hay fútbol. El encono injusto con las Fuerzas Armadas. Esa es una batalla en la que debemos participar todos, para que este no sea más un país sucio, pobre, enojado con su suerte.

Marcelo Amaral Correa

marceloamaral33@gmail.com

Bariloche, sin gas

En 23 localidades patagónicas, de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, desde hace ya 4 años no hay servicio de gas de red para nuevas conexiones. Ello ocurre desde Esquel, pasando por Bariloche y hasta la localidad de San Martín de Los Andes, y significa entre otras cosas que nadie puede ser incorporado a ese servicio público tan importante e indispensable en una zona de severas inclemencias climáticas. Miles de familias de Bariloche tienen que acudir a servicios mucho más caros e ineficientes, como la leña o el gas en garrafa, con el peligro que significa ese uso en precarias viviendas, que muchas veces terminan incendiadas como trágica combinación de sistemas de calefacción de gas envasado, leña o electricidad con instalaciones inseguras y sobrecargadas. Por la negativa de ejecutar una “obra complementaria” en el gasoducto cordillerano que cuesta el 2% del total ya invertido en el mismo, en la zona donde existe la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo, tiene en la actualidad sin suministro a unas 15.000 familias de la región patagónica cordillerana. No podemos dejar de mencionar que, ante la gravedad de esta situación, los gobernadores de las provincias afectadas firmaron un acta acuerdo para financiar la obra dentro de sus propios presupuestos, en marzo y julio de 2024, e incumplieron ese compromiso, con el agravante de que el gobernador de nuestra provincia, una de las más afectadas, Alberto Weretilneck, se negó a suscribir el documento.

Sergio Marré

sergio@sergiomarresrl.com.ar

