Irónicos comentarios, ojalá sea diferente, tasa de interés

Es muy triste ver a una expresidenta de nuestro país condenada en dos instancias por robarles a los argentinos. Pero como si esto fuera poco, a la flagrante corrupción ahora tenemos que agregarle sus irónicos comentarios sobre la situación del país, expresados en un lunfardo de bajo fondo. Si tanto sabe de economía y política, no hubiera llevado a nuestro país al desastre en el que nos encontramos en 2023. Señora, usted no tiene autoridad moral para juzgar a nadie, dedíquese a reflexionar sobre lo lamentable que resulta haber ejercido tan altos cargos públicos con los que fue honrada por la ciudadanía, para terminar como usted termina y llámese a un silencio respetuoso: las actuales autoridades elegidas democráticamente están tratando de arreglar los veinte años de desastres que son su responsabilidad.

Ricardo Ribatto Crespo

DNI 10.200.484

Ojalá sea diferente

Por favor, que esta vez sea diferente. No entiendo por qué lo sería, pero es mi deseo. El fracaso del plan económico nos dejaría a millones de argentinos en una situación más precaria de la que estamos, que de por sí es bastante dura.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Tasa de interés

La tasa de interés que nos cobrará el FMI por el préstamo recientemente acordado es del 5,63%. Cuando Néstor Kirchner nos “liberó” de la imperialista deuda con el Fondo, pagándole todo lo que la Argentina le debía (se aplicaba a la deuda tasas de interés similares a las del actual acuerdo), se dio vuelta y le empezó a pedir préstamos a Hugo Chávez, pero con tasas de alrededor del 13%. Es decir, pasamos a pagar más del doble por la misma deuda. Nos vendieron “liberación” cuando en realidad estaban agravando la situación de la deuda. Pero, claro, ya no habría control del FMI y los ratones bailaban al son de la Patria Grande”. Negocios son los negocios y no nos olvidemos de los relatos con gusto a sapo que nos han hecho tragar.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

¿Qué parte no entienden?

Las declaraciones de los líderes sindicales de la CGT sobre las medidas económicas del gobierno resultan difíciles de comprender. Como si la inflación desbocada generada por el gobierno anterior, encabezado por Cristina, Massa y Alberto, no fuera la causa del desastre económico que dejaron como herencia. Más aún, no terminan de asimilar que las urnas se llenan con los votos en las elecciones, y no con quienes protestan en el Congreso o en la Plaza de Mayo. ¿Qué parte no entienden de que el Gobierno, a pesar de realizar un ajuste fenomenal, siga teniendo un significativo porcentaje positivo de aprobación? Con aciertos y errores, se está produciendo un cambio en lo económico y regulatorio como nunca se pensó posible, para revertir el crónico empobrecimiento de nuestro país. Aunque sin sacrificios no sea factible recomponer el destrozo causado por el desgobierno y la malversación de fondos públicos, mal que le pese al populismo.

Guillermo Bronenberg

wbronenberg@gmail.com

Líderes mesiánicos

Hoy, tal vez como nunca antes, sentimos que el futuro del planeta entero está en manos de un puñado de líderes mesiánicos, autocráticos, todopoderosos, que rigen el destino del mundo caprichosamente, de manera inconsulta, resguardando sus propios intereses personalísimos. Donald Trump, para citar un ejemplo. Un personaje que parece estar conduciendo un reality show –como lo hizo – esta vez desde la Casa Blanca. Arrogante, petulante, siempre listo para insultar, ofender, descalificar a todo el que no le rinda pleitesía, más proclive a levantar murallas que a tender puentes. Putin, otro, desatando una guerra absurda, sin medir las consecuencias. Individuos que no tienen límites, capaces de destruirnos a todos con solo apretar un botón. En algo estamos fallando como sociedades si no somos capaces de ponerles un coto para evitar semejantes atropellos. Por acción u omisión, la civilización está perdiendo terreno con prisa y sin pausa.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Motosierra, por favor

Estoy gestionando la entrega de mi vehículo usado en parte de pago de uno nuevo, en una concesionaria marplatense. Se me solicita el libre deuda de infracciones, y al pagarlas por medio de una plataforma me anoticio de que las cobra Acara (la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina). Acara no es solo un privado que percibe multas: también provee de formularios 08 y chapas patentes a los registros de la propiedad automotor. En otras palabras: la cuota del 0 kilómetro se la pago a un miembro de Acara; los formularios que tuve que comprar para el patentamiento se los pago a Acara; las multas de mi anterior vehículo se las pago, también, a Acara. Argentina: país generoso. Un kiosco por cuadra. Señor Presidente: por favor, una motosierra aquí.

Juan Martín Molinari

DNI 18.553.810

Adolescentes

Hace 120 años, los niños de 13 años ya eran considerados adultos. Luego, en el siglo XX, apareció la adolescencia, como un intervalo entre la niñez y la adultez. Más tarde, a principios del siglo XXI, surgió la madurescencia, un nuevo período de vida que tiene como protagonistas a los adultos mayores en plena actividad. Ahora, en la era digital, las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestra vida y su crecimiento explosivo generó un nuevo segmento de niños/adolescentes inmersos en un profundo mundo virtual. Quizás estamos a las puertas de una nueva etapa del desarrollo humano, aún sin definir, que hoy en día es materia de debate en todo el mundo, tratando de interpretarlo y contenerlo. Seguramente demandará de los adultos y sobre todo de padres y docentes, toda la atención posible, tanto para aprovechar su potencial, como para evitar sucesos desgraciados como los que se están revelando actualmente. Esa nueva etapa de la vida, que todavía no tiene nombre seguramente seguirá planteando nuevos desafíos que pondrán a prueba nuestra capacidad para convivir con ella.

Alberto Villamil

DNI 4.435.145

