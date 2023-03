Cartas de lectores: Contradicciones, pesca ilegal, los mejores

escuchar

Contradicciones

Máximo Kirchner criticó la gestión de Martín Guzmán. Es extraño que no lo haga con Massa, que no solo continuó con la política económica anterior, sino que profundizó el ajuste; a su vez, lleva a delante una readecuación tarifaria que La Cámpora no le permitió a Guzmán. Contradicciones del relato K.

Ezequiel Gaby Acosta

ezequielgabyacosta@outlook.com

Pesca ilegal

No es ninguna novedad la denuncia de la nacion sobre la pesca ilegal en el Atlántico Sur, lo que indigna es la nula importancia que la política le ha prestado al tema. En 1973, integraba como piloto la Escuadrilla Aeronaval de Búsqueda y Rescate. Una de las funciones de esta escuadrilla era la del “control de tráfico marítimo”. Con aviones anfibios Albatros despegábamos de la base aeronaval Punta Indio con la misión de volar la milla doscientos de la costa desde el Pontón Recalada hasta Ushuaia, fotografiar la silueta y el espejo de popa, para su identificación, de todo barco pesquero que se encontrara dentro de las doscientos millas, para que Cancillería se ocupara de reclamar ante los países de bandera de esas naves y reclamar los resarcimientos. Hasta hubo casos que se capturaron algunos de esos pesqueros y se les decomisó la carga. Han pasado cincuenta años, no creo que hoy se haga nada al respecto y la depredación continúa. Otro aspecto más de nuestra decadencia.

Roberto Arostegui (VGM)

DNI 4.753.044

Los mejores

Acabo de regresar de Punta del Este, que no solo mantiene su encanto como resort estival, sino que lo acrecienta. En nuestra costa atlántica vemos esfuerzos y éxitos en la buena dirección. Contra lo que muchos sienten y algunos dicen, una minoría de los que se han domiciliado en Uruguay son los mejores. La gran mayoría de los mejores se han quedado en la Argentina y siguen esforzándose en un escenario adverso. Los mejores que se han quedado son muchísimos más que los mejores que se han ido. Igualmente es doloroso que un país genere ganas de mandarse a mudar, sea a muchos o a pocos, sean los mejores o no.

Juan E. Cambiaso

DNI 4.435.122

La Stasi legislativa

No casualmente cuando los actos de corrupción contra el Estado comienzan a ser investigados, juzgados y, según corresponda sancionados, altos niveles políticos reconocen la existencia de mafias estatales, pero no como arrepentimiento, sino como estrategia para mantener impunidades. En este contexto 16 diputados oficialistas integrantes de la Comisión de Juicio Político juzgan a integrantes de la Corte Suprema, proceso que se juzga solo para generar un desgaste judicial, pues cualquier sanción no sería aprobada en el plenario de diputados, cuando en realidad el objetivo es tangible y de corto plazo: crear condiciones para la anulación de causas de corrupción estatal-privada próximas al inicio de juicio oral, como, por ejemplo, la conocida como “cuadernos”. Para confirmarlo, es oportuno seguir en imágenes y transcripciones textuales de los interrogatorios que los legisladores realizan a testigos y acusados. Y en cuanto a las técnicas empleadas, ver la excelente película alemana disponible en video, La vida de los otros. Refiere al temible servicio de inteligencia creado en Alemania Oriental en 1950 para reprimir la disidencia interna, la Stasi. En busca de pruebas comprometedoras de un conocido escritor sospechoso, la sección Vigilancia interviene su teléfono e instalan micrófonos en su departamento, ubicando la central de escuchas en la buhardilla del edificio, registrando durante cientos de horas conversaciones entre amigos, fiestas de cumpleaños y mención de lugares de encuentro.

Alberto Landau

arquilanda@hotmail.com

Memoria, para todos

El 24 de marzo se evoca la memoria, la verdad y la justicia del triste pasado de los 70. Con el derecho que me asiste por ser madre de una víctima inocente de aquellos tenebrosos años, solicito que la memoria no excluya a víctimas y que la verdad sea completa: hoy las víctimas inocentes parecen prohibidas. Mi hija Laura Ferrari fue asesinada el 8 de septiembre 1975 por un coche bomba colocado por un grupo de Montoneros en la Universidad de Belgrano, donde estudiaba. Estuve muchos años en afanosa búsqueda de quiénes fueron sus asesinos. En 2019 le pude preguntar a Jorge Todesca si como exmilitante montonero conocía a los autores del atentado. “Un delirante grupo militarista y terrorista realizó esos asesinatos. Muchos militantes políticos los repudiamos y nos alejamos de sus filas (…). Me equivoqué y me arrepiento de haber estado bajo su influencia. Muchos militantes de la JP caímos en ese error”.

Pido además que se hable del joven estudiante Hugo Potrone, secuestrado dos veces por Montoneros y devuelto brutalmente torturado y asesinado luego del pago de sendos rescates. El rostro de mi hija y otros jóvenes fueron pintados por Celtyv en un modesto paredón público de Dorrego y Libertador. Pocos días después, el mural fue vandalizado con la leyenda en rojo: “Son 30.000″. Eso sí, Laura está incluida en el Parque de la Memoria, un espacio que no le pertenece. ¿Quién la incluyó?

Me sigo preguntando dónde estarán los asesinos de mi Laura y los de Hugo. Han de estar entre quienes reivindican impunemente el Día del Montonero. Para todos, memoria, verdad y justicia y un nunca más para siempre.

Lorenza Ferrari

lorenzaferrari311@hotmail.com

37 días de gratitud

Gracias, Unidad de Terapia Intensiva del Fleni, por enseñarnos tanto en estos días sin tiempo. Gracias a cada médico, terapista, kinesiólogo, empleada de limpieza, seguridad y enfermero que nos mostraron un mundo de amor y dedicación en voz baja. Gracias al doctor Néstor Wainsztein y a su extraordinario equipo por entender que un paciente con ELA avanzado es un enfermo que necesita un trato diferente. Terapia intensiva es un mundo al límite, con miles de variables y sensaciones. Para nosotros, el mayor aprendizaje de nuestras vidas. Treinta y siete días de pura gratitud.

Denise Lanusse

deniselanusse@gmail.com

