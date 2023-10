escuchar

Contrasentido

Es un contrasentido que tengamos equipos exitosos en casi todos los deportes de conjunto, como fútbol, rugby, básquet, hockey, sóftbol, polo, etc., y sigamos apostando al salvador mesiánico cuando de armar un equipo para desarrollar el país se trata.

Es tiempo de darle la oportunidad a un proyecto que integre un equipo amplio que cubra de manera confiable la gobernabilidad de la República en todos sus aspectos, no solo en el económico.

Mariano Pérez Silva

DNI 7.671.576

Piedad

Pido por favor a quien o quienes tengan la posibilidad de hacerlo que “liberen” los medicamentos retenidos en la Aduana. Hay enfermos que los necesitan. ¡Tengan piedad!

Teresa Marcovecchio

DNI 5.655.043

Paciencia

El lunes próximo estaremos frente a escenarios que nadie puede predecir. Es muy probable que tampoco tengamos un resultado definitivo y la agonía se prolongue hasta noviembre. Es muy desgarrador el panorama y atemorizante lo que viene, confío en que algún día logremos llegar a las votaciones sin tanto dolor y con mejores opciones. Mientras tanto, paciencia y tranquilidad, porque –pese a lo mal que estamos– vivimos en un gran país, solo que gobernado por muchos corruptos. Nuestra democracia es joven y comete errores, pero ya maduraremos y entenderemos que con justicia bien aplicada los malos serán juzgados y los buenos triunfaremos.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Buenos ejemplos

A los que defienden la dolarización les gusta decir que ella “atará las manos de los políticos”. En tren de buscar ejemplos, sin embargo, citan a Ecuador, que dolarizó, defaulteó, desdolarizó y volvió a dolarizar, pero no la exitosa experiencia del euro, y en particular los casos de Portugal, Italia, España y Grecia. Estos países se habían “euroizado” (adherido al euro, la versión europea de la dolarización) en 1999 y 2000, y diez años más tarde, mientras eran despectivamente llamados PIGS, resistieron la tentación de “desatarse las manos” y volver a tener moneda propia. Se dirá, y por cierto con verdad, que detrás de la euroización estuvieron –y están– la decisión política y la potencia económica de Alemania. Sin para nada menospreciar ese factor, sin embargo, no se puede ignorar en aquellos países la existencia de dirigencias políticas capaces de evaluar los costos y beneficios de permanecer en la unión monetaria vs. los de salirse de ella. Cuando se afirma que la dolarización atará las manos de los políticos, cabe preguntarse: ¿quiénes les atarán las manos a quiénes?, ¿un tratado internacional de unificación monetaria o una ley unilateralmente votada en nuestro volátil Congreso? Si la respuesta es una ley unilateral, resulta que, tanto como en Ecuador o en la Argentina de 2002, los mismos que un día votan atarse las manos podrán al día siguiente votar para desatárselas.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Taiwán y la Unfccc

Durante las últimas décadas, múltiples catástrofes y fenómenos naturales azotaron al planeta Tierra, cuyas consecuencias afectaron millones de vidas y la economía del sistema internacional. En el caso de la Argentina, uno de los impactos más notables del cambio climático recayó en la sequía. Sin embargo, estos fenómenos no se limitan a la Argentina, sino que se expanden alrededor de todo el mundo. Por lo tanto, toda la comunidad debe darles la importancia que merecen y enfocarnos en mitigar los efectos del cambio climático. La naturaleza no conoce fronteras, no se trata de un asunto que un solo Estado pueda resolver. Taiwán, país que tengo el honor de representar ante la República Argentina, está dispuesto a cooperar y a aportar su granito de arena al sistema internacional. A pesar de encontrarse excluido de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Unfccc, por sus siglas en inglés), el gobierno continúa buscando soluciones para proteger el medio ambiente, y es una de las tantas naciones comprometidas a luchar contra el impacto del cambio climático. Sin embargo, a diferencia del resto, Taiwán debe hacerlo solo. Por consiguiente, mi país requiere el apoyo de la comunidad internacional en su esfuerzo por participar en la Unfccc, a fin de resguardar la vida y el derecho a un ambiente sano de sus 23,5 millones de habitantes, y cooperar para garantizar una solución a nivel global.

En esta próxima COP28, que tendrá lugar en los Emiratos Árabes Unidos entre el 30 de noviembre y 12 de diciembre de 2023, esperamos contar con el apoyo efectivo de la comunidad internacional. Mediante su participación, Taiwán podrá aportar su semilla de amor compartiendo logros y hallazgos, y así trabajar en conjunto por un futuro mejor de todos los habitantes de nuestro querido y único planeta Tierra.

Emb. Florencia Miao-hung Hsie

Directora general de la Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en Argentina

Vergonzoso

Quiero agradecer a María Julia Oliván porque gracias a las pocas intervenciones que pudo hacer en el programa de Mirtha Legrand del domingo no rompí mi televisor al escuchar las cosas que dijeron Malena Galmarini, Sergio Massa y Moria Casán, que parece que reemplazaría a Gabriela Cerruti como vocera presidencial. Lamentable. Massa dijo que él le pidió la renuncia a Insaurralde (recordemos que es ministro de Economía); que este no es su gobierno; que se atribuyó reducciones de impuestos y otras decisiones del “plan platita” que tomó las últimas dos semanas (¿por qué no las tomó hace 14 meses, cuando llegó al ministerio?), y, para terminar, que los que lo voten a él “votarán a la bandera argentina”. Vergonzoso.

Finalmente, les sugiero a las casas de electrodomésticos que para vender nuevos televisores ofrezcan descuentos a los que entreguen los televisores rotos el domingo pasado, ya que seguramente muchos no pudieron contenerse.

Edgardo Hilaire Chaneton

echaneton@icloud.com

