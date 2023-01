Cartas de lectores: Coparticipación, artículo 36, madres rusas

escuchar

Coparticipación

El gobernador Zamora, de Santiago de Estero, antes de quejarse y reclamar por la coparticipación que recibe de la “opulenta” CABA, debería reconocer públicamente a los innumerables jóvenes de esta ciudad que viajan a misionar a zonas pobrísimas de su provincia llevando no solo la palabra de Dios, sino también víveres para tantos pobres que ha generado él mismo con sus pésimas políticas de populismo pobrista.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Artículo 36

El creativo ministro de Justicia instó a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para que cite a declarar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, lo cual –obviamente–tiene un propósito vejatorio. Por supuesto, sabe que no existe, con la actual composición de las cámaras, la menor posibilidad de remover por ese tipo de juicio a los señores ministros, pero lo hace con el propósito de molestarlos y advertirles lo que podría llegar a pasar si –finalmente– no acogen la moderna versión de “el Estado soy yo”, o “soy rey por gracia divina”, de parte de tiranos como Nerón o Luis XIV, que ahora se denomina lawfare, y según la cual los corruptos gobernantes procesados y condenados pueden liberarse –conservando sus mal habidos recursos–solo porque el pueblo los ha votado. Soy un simple abogado de la matrícula, pero en su lugar mandaría de vuelta al notificador e ignoraría una citación así. Si la Comisión tuviese el atrevimiento de intentar la comparecencia por la fuerza pública, entonces se daría la situación prevista en el cuarto párrafo del art. 36 de la Constitución, que reconoce el derecho del pueblo a resistir la opresión. Los cinco millones de argentinos que salimos a la calle por el triunfo de la selección deberemos salir de vuelta, pacíficamente, para exigir el regreso al Estado de Derecho, en la forma más eficiente que las circunstancias indiquen.

Patricio Aristóbulo Navarro

paddy_navarro@hotmail.com

Madres rusas I

Leí en la nacion un muy interesante artículo sobre las preferencias de un creciente número de mujeres rusas por venir a la Argentina con sus familias a tener a sus hijos, quienes por el hecho de nacer en nuestra tierra son argentinos. En medio de tanto ataque artero del gobierno de los Fernández a nuestro sistema republicano y su acercamiento al dictador Vladimir Putin, un verdadero “Führer de Moscú”, reconforta y enorgullece saber que, en consonancia con la oración del Preámbulo de la Constitución nacional, seguimos siendo un refugio para los pueblos oprimidos, asegurando la libertad para todos los hombres del mundo que quieran habitar en suelo argentino. En esta oportunidad, por el tenor de esta carta, viene al caso agregar al texto con justeza: “y las mujeres”. Qué bueno sería que los políticos no olviden el Preámbulo, ya que explica las razones más profundas y los fines más puros y más valientes para los que fue creada nuestra Carta Magna, verdadero texto sagrado de la Nación. No sería desatinado requerir la recitación del Preámbulo a los miembros entrantes del Congreso nacional, en lugar de tener que escuchar sus estrafalarias parrafadas de jura. Finalmente viene al caso también recordar el ruego preambular que hoy más que nunca precisamos e invoca para nuestra patria: “La protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”.

Luis Federico Kenny

DNI 11.478.448

Madres rusas II

La Universidad de Buenos Aires admite que jóvenes de otros países estudien en ella. Gratuitamente. El funcionamiento de la universidad es solventado por los impuestos de los ciudadanos argentinos. Ciudadanos de países fronterizos del norte argentino cruzan la frontera para hacerse atender en hospitales públicos argentinos. Y ahora nuevamente vemos cómo la salud pública argentina es aprovechada por extranjeros, mientras los ciudadanos argentinos pagan. Me refiero a las parejas rusas que vienen a la Argentina a tener a sus bebés. Los “tours de maternidad”. Esto ya lo vi pasar en Florida, Estados Unidos, pero allí la medicina es paga. Un día de estadía en hospital (son privados) cuesta unos 10.000 dólares de base. También difieren las leyes migratorias. Vemos que hay ciudadanos argentinos que no solo mantienen con sus impuestos a otros ciudadanos argentinos por medio de planes de asistencia económica, sino que les dan educación universitaria y los beneficios del sistema público de salud a extranjeros sin costo. Hay agencias de viajes de rusos que asisten a parejas de igual nacionalidad para organizar su viaje, documentación necesaria, estadía, traductores y atención médica, entre otras cosas. Estas agencias cobran por sus servicios, mientras la Argentina les ofrece atención médica y estadía gratuitas en hospitales públicos. Me parece muy injusto que los ciudadanos argentinos tengan que hacerse cargo de la atención hospitalaria de extranjeros en hospitales públicos ya empobrecidos.

Me viene a la cabeza la expresión “hijo de la pavota”. Los argentinos son víctimas de circunstancias que no pueden cambiar.

Son “hijos de la pavota”.

Alicia Halberstein

aliciaihalb@aol.com

Báez Sosa

Señor Baradel, le pido encarecidamente que cuando comience el próximo ciclo lectivo les diga a los maestros de su gremio que cuando tomen lista en las escuelas y colegios nombren a Fernando Báez Sosa.

Esteban Lezama

DNI 14.310.314

Rompe ruedas

En el peaje Larena (ruta nacional 8, km 67) es increíble que nunca reparen el reductor de velocidad “rompe ruedas, llantas y tren delantero” que está en el kilómetro 67,300, en la subida al puente, y también del ramal que va a la Capital. Invitaría al directorio de Corredores Viales SA a que se den una vuelta y vean cómo los usuarios rompemos nuestros autos después de abonar la tarifa correspondiente.

Ojalá que, además de cobrar –que lo hacen muy bien–, la mantengan y arreglen, es bueno recordarles que es su obligación.

Vialidad Nacional tiene la palabra.

Matías G. Sánchez Sorondo

DNI 16.940.566

En la Red Facebook

Santiago del Estero: un feudo renovado que padece la falta de agua y vive del empleo público

“Todos los feudos así se tienen que animar a votar a otros”- María del Pilar Ricci

“Pero tiene estadio nuevo, digamos todo”- Walter Molina

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION