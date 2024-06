Cartas de lectores: Críticas a Milei, receta, robo piraña

Escuchar

Críticas a Milei

Recuerdo el apoyo que en la época de su campaña política recibió Javier Milei por parte de millones de ciudadanos argentinos, quienes “lo sentaron en el sillón de Rivadavia”. No me llaman la atención la hipocresía ni las descaradas críticas formuladas por sectores de la oposición; tampoco las de los “periodistas ensobrados”. Sí me sorprenden las que, sin fundamento, provienen de algunos de sus votantes y de renombrados periodistas, que de pronto hacen un giro y nada ni nadie les viene bien, o les parece original convertirse en “filosos comentaristas objetivos” de un gobierno que lleva escasos cinco meses de gestión. Dicen, por ejemplo: “Es agresivo”; “se hace el gracioso”; “da clases de economía; “tiene peluca”; “no es político”; “se hace el que sabe de economía”; “tiene malos modales”; “es histriónico”, etc., etc.

Lo mismo ocurre con la criticada elevación del pliego del juez Ariel Lijo a consideración del Senado, para eventualmente ocupar un sitial en la Corte Suprema. Me pregunto si quienes poco o nada hicimos para desplazar al kirchnerismo tenemos autoridad para reprobar las acciones y estrategias de quien en tan poco tiempo lo logró. Se ha dicho más de una vez que “la política es el arte de lo posible” y quizás ese accionar le posibilite alcanzar las metas de su estrategia. Personalmente (soy un ciudadano “común y silvestre”), apoyo a nuestro presidente, pues con las mencionadas características personales, y anticipando su accionar, en escasos dos años ganó las elecciones generales por amplia mayoría. Recalco que nadie logró hacer lo que lleva hecho. Agradezcámosle y ayudémoslo –al igual que a quienes lo acompañan– a desbaratar la siniestra ideología que hundió a nuestro país en el caos y se empeña en transformarlo en la República Argentina que fue.

Si para ese logro tenemos que “tragarnos algún sapo”, así debemos hacerlo.

Esteban Luciano Louge

DNI 4.269.658

Receta

En una reunión social escuché a un diplomático de carrera esbozar una frase muy sencilla pero con mucho sentido común con respecto a nuestra actual relación con el reino de España. Lo que hay que hacer, dijo, es bajar el suflé.

Sencillo, pero eficaz y concreto.

Espero que los presidentes y miembros de los gobiernos de ambos países escuchen esta receta magistral, la pongan a prueba y den por terminada una incómoda situación. Los ciudadanos de ambos países lo exigimos.

Carlos Echagüe

DNI 11.986.456

Robo piraña

Días atrás se vio en muchos medios la noticia de un robo piraña en un colectivo de la línea 68. Resulta ser que la víctima es un nieto mío. Una vez más, hay que agradecer que el atacado no sufrió lesiones graves, sino solo la pérdida del celular. Gracias a las cámaras del colectivo, se pudieron ver claramente las caras de los integrantes de la banda que perpetró el robo y golpeó a mi nieto. Una vez más, espero que la Justicia actúe para que esto no pase más. Una vez más espero que los criminales no entren y salgan por la misma puerta. Y en los casos en los que se confirme la participación de ciudadanos extranjeros, que la Justicia actúe para deportarlos y que no puedan volver a entrar.

Tengo esperanza en la Justicia y tengo esperanza en el Señor...

María Teresa Ezcurra

DNI 11.265.171

4 de junio de 1943

Una revolución con los suficientes atributos para ser la bisagra de destrucción de una nación en evolución a la modernidad como era la Argentina. Quiebre de sus leyes fundamentales (1420), su Constitución como nación (Constitución de 1853). Destrucción de las ideas reivindicativas de los trabajadores (organización ejemplar de convivencia de todas las tendencias). Desvalorización de la mujer argentina en su intelecto (mitificando a la del espectáculo barato y pueril). Sumiendo a las Fuerzas Armadas en la obsecuencia (se destruye la defensa nacional). Suscribiendo el ideario nazifascista en la alineación mundial (provocando el aislamiento del país en el concierto democrático de las naciones). El desmantelamiento de la ciencia, (hasta llegar a desconocer al segundo premio Nobel argentino) despreciando el intelecto (persiguiendo solamente al que pensaba). Esta revolución tiene nombres: los del Grupo de Oficiales Unidos (GOU) y el de sus integrantes destacados Emilio Ramírez, Edelmiro J. Farrel y del que oficiaba como “monje negro”, Juan Domingo Perón.

A los ciudadanos argentinos: “Tener memoria, conocer los males es la única forma de ver el futuro”.

Manuel Corchon

DNI 4.511.547

Monumento

El monumento al soldado argentino en Zapala muestra a un soldado con una rodilla en tierra, la frente gacha en señal de pleitesía y entregando una bandera, presumiblemente a algún vencedor. Una vergüenza que no debería inaugurarse, menos con la presencia de autoridades nacionales.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Centro Recoleta

¡Por fin el Centro Cultural Recoleta recuperó su fachada original! Preservar el patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad no solo es un deber de los políticos, sino también un poder ciudadano. Como vecina, reclamé varias veces, incluso escribiendo reclamos en el libro de quejas del Centro. La moda seudoprogre se cansó de estropear la fachada neoclásica con mamarrachos coloridos (¡ni siquiera el de Renata Schussheim se salvaba!). Estas modificaciones no solo deslucían el edificio del siglo XVIII, sino que perturbaban el equilibrio arquitectónico junto a la Iglesia del Pilar y el cementerio. Y ni que hablar del oneroso costo que implicaba hacerlo de manera periódica. El rojo pompeyano me recuerda al usado en las estancias argentinas, mezcla de cal con sangre de vaca.

Agradezco de corazón la sabia decisión tomada y felicito a los responsables por su sensatez al recuperar su esplendor original.

Silvina Calvo Lamas

silvicalvo1@yahoo.es

En la Red Facebook

Ley Bases

“¿Y si en lugar de tumbar se logra consensuar y se respeta la Constitución?”- Susana Carmona

“Vamos que sale, ¡y de ahí no más excusas y se van!”- Sol Paz

“¡No saleee!”- Enzo Barrios

