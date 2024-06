Cartas de lectores: Cuadernos, 21 de junio de 1918, rutas aéreas

Escuchar

Cuadernos

Aunque el señor Angelo Calcaterra en su momento confesó haber pagado coimas y sobornos a funcionarios que le otorgaban obras públicas, la Cámara de Casación acaba de disponer que los millones aportados deben ser tratados como aportes para campañas electorales. Lo que además de favorecer al imputado, primo del expresidente Macri, actuará como antecedente para hechos similares en el caso de los cuadernos y otras causas, como las de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. ¿Nos puede sorprender esta decisión de la Justicia argentina? Creo que no. La increíble demora del mismo juicio de la causa de los cuadernos, que arrancó allá por 2018, es el ejemplo de la anomia crónica que sufren nuestros tribunales ante situaciones en que está presente la política. Son tantos los casos que la percepción del ciudadano común es que existen dos clases de imputados: los que forman parte o están involucrados con el poder y el resto. Tengan cuidado algunos jueces cuando se acerquen a la estatua de la justicia que preside el hall de Tribunales. Tiene tres metros de altura, pesa dos toneladas, ojos bien abiertos y una actitud decidida, y puede que se los lleve por delante.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

21 de junio de 1918

El viernes pasado se cumplieron 106 años de la publicación del documento liminar de la Reforma Universitaria, fuente constitutiva de la Nación en el aspecto del conocimiento. Como la Constitución de 1853, vilipendiada y bastardeada por mezquinas ambiciones partidistas. Dos columnas fundamentales para la Nación. Es necesario recordar al autor material del documento, Deodoro Roca, y a los que lo hicieron posible: Saúl Taborda, Enrique Barros, Juan Lazarte, entre otros. El Grito de Córdoba a los pueblos libres, apoyado por las figuras más descollantes del país: José Ingenieros, Alejandro Korn, Alfredo Palacios, Carlos Sánchez Viamonte, Ricardo Rojas, Julio V. González, Florentino Sanguinetti. El oscurantismo quedó evidenciado y se iluminaron las fuerzas del conocimiento universalista. Momentos difíciles desde 1943 hasta 1955 asumieron Néstor Grancelli Chá, Germán López, Héctor Masse, Ludovico Ivanssevich, Norberto Rajneri, Gerardo Andújar y Emilio Gibaja ante grupos nacionalistas y dictaduras militares.

“Los dolores que quedan son las libertades que faltan”. (Del manifiesto liminar de la Reforma Universitaria de 1918).

Manuel Corchon

DNI 4.511.547

Rutas aéreas

Resulta sorprendente que los senadores de la Nación hayan rechazado la privatización de Aerolíneas Argentinas con el argumento de que muchos lugares perderían conectividad por ser rutas no rentables, que un privado no estaría dispuesto a mantener. Las clases menos pudientes de la Argentina aportan cerca del 15/20% de la recaudación de impuestos, pero no viajan en Aerolíneas Argentinas, sino en ómnibus. En otras palabras, los más pobres están subsidiando a los más ricos, que son los que viajan en avión. Entiendo que es injusto e inmoral usar dinero de los pobres para subsidiar a los más ricos. Si los gobernadores de las provincias cuyas rutas no son rentables desean mantener la conectividad aérea, lo único que tendrían que hacer es subsidiar con sus impuestos al operador privado. Siempre y cuando sus votantes estén de acuerdo. Seguramente el subsidio seria mucho menor que el actual, ya que Aerolíneas se caracteriza por un muy bajo nivel de eficiencia, que un operador privado no toleraría.

Carlos Ceva

DNI 8.209.862

Mundo raro

La sociedad en la que estamos inmersos está invadida de tecnología en todos los ámbitos de la vida (celulares, computadoras, televisores, etc.), que hace que no pocos de los que peinamos canas nos encontremos en muchos casos desorientados y molestos, ya que todo tiene que ver con eso (en colectivos, trenes, subte, comercios). Estés donde estés, la mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes tienen colocados auriculares. Me pregunto: ¿excusa para no dialogar?, ¿no dar el asiento a quien lo necesita en el transporte público?, etc., etc. Esto genera un ambiente de incomunicación permanente.

¿Qué nos está pasando que ya no sonreímos, no saludamos, no nos comunicamos? ¿Es por eso que tenemos una epidemia de depresión? Pasan los gobiernos y nada cambia.

En fin, este es un mundo raro.

Héctor Hugo Montero

DNI 12.958.915

Bandera

Comparto absolutamente la carta de Miguel J. Maxit sobre la canción a la bandera utilizada en una propaganda de una bebida muy popular. En mi época colegial la cantábamos todas las mañanas al izar la bandera, con respeto y emoción. Lamento el uso que se le dio.

María Rosa Bonorino

DNI 4.845.566

Limpieza del subte

Soy asiduo usuario del subte y el fin de semana pasado, al viajar poca gente, he observado la falta total de higiene y que el deterioro de paredes y algunos techos es total en casi todas las estaciones. Los vagones con tapizados rotos y resortes saltados y vidrios tan sucios que al llegar a las estaciones desde algunas ventanillas no se puede leer el nombre de ellas. También es común que en algunas estaciones no funcione alguna escalera mecánica, en especial en la terminal Juan M. de Rosas, en perjuicio de algunas personas mayores con problemas de rodillas, como es mi caso. Este llamado de atención es para la empresa Emova Movilidad, concesionaria de la línea B, al contrario de lo que ocurre en las líneas D y H, a cargo de otras concesionarias, que mantienen bastante limpios los vagones y las estaciones. Al parecer, el aumento de la tarifa para viajar en subte ni siquiera ha servido para el buen mantenimiento de esa línea en especial.

Jorge I. Altholz

DNI 4.417.894

En la Red Facebook

“Corrientes es una provincia de buena gente. Ojalá pronto caigan los culpables y vuelva todo a la normalidad”- Juan Ramón Barrios

“Justicia por Loan”- Mariela Zanor

“Por Dios, qué hicieron con esa pobre criaturita inocente”- Mirta Zavaleta

