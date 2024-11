Cartas de lectores: Cuba y el embargo, el fracaso del otro, amenazas

Carta de la semana

Cuba y el embargo

Embargo a Cuba sí, embargo a Cuba no… discusión eterna. Y también una oportunidad inmejorable. Cuba no está “bloqueada”: su comercio exterior vía México u otros caminos existe. Estados Unidos lo sabe perfectamente. Y también el régimen cubano. EE. UU. debería poner negro sobre blanco, levantar el bloqueo y quitarle al régimen la formidable herramienta de cargarle a ese bloqueo la culpa de todos los males del mundo. Así quedaría en evidencia que Cuba padece su atraso, su miseria y su opresión solo gracias al comunismo, cuyo ideario rancio y fundamentalista siembra pobreza y desgracia en cada pueblo del mundo que toca, enriqueciendo solo a sus dirigentes e invariablemente depositando las culpas en el de enfrente.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

El fracaso del otro

Leo y escucho reiteradas veces el regocijo que genera el fracaso del “otro” . En este caso, se repite con insistencia que el Presidente fracasará en su gestión . Vemos también que se disfruta la derrota del otro, tanto en el fútbol como en otros deportes, o en la vida misma, cuando al otro le va mal. En el caso del Presidente y su gobierno, lo hayamos votado o no, es finalmente nuestro país el que fracasará si a él le va mal. El país necesita de todos, y también hacer hincapié en lo positivo, en destacar los triunfos, en las ganas de ir para adelante, con fuerza. Dejemos de empujar nuestras mentes al fracaso; lo negativo solo empuja a lo negativo y no permite avanzar.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Amenazas

Cuando un barrabrava como Rafael Di Zeo amenaza a la ministra de Seguridad diciendo que va a ir a la guerra no está amenazando a una persona sino, por medio de ella, a toda la población argentina. Eso a mí me repugna y me hiela la sangre y me siento amenazado personalmente. Por suerte también me siento defendido y representado en una ministra que ejerce su cargo como pocas veces se ha visto en el país.

Espero que una vez más sea contundente en el ejercicio de sus funciones.

Santiago Reigada

DNI 17.255.953

Otro paro docente

Ademys convocó para mañana a otro paro docente en CABA. Ya se había adherido el miércoles pasado al paro político organizado por algunos gremios del transporte. Los docentes han tomado la costumbre de suspender las tareas diarias a los alumnos y de eludir informar a las familias mediante el cuaderno de comunicaciones. Hay que regularizar urgentemente esta situación: los alumnos son los únicos perjudicados.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2009@gmail.com

Tomar conciencia

Hago llegar mis más cálidas felicitaciones por el rumbo esclarecedor tomado por la nacion sobre nuestra historia. Los tres editoriales sobre “Montoneros de ayer y de hoy”, el titulado “Las desafortunadas declaraciones del Papa”, que desconoce la labor del General Roca durante sus gobiernos. Asimismo, los artículos de opinión de Héctor Guyot, Pablo Mendelevich, sobre la visita de la vicepresidente Victoria Villarruel a Isabel Perón. El de Rogelio Alaniz sobre la tradición de la reforma universitaria y, más recientemente, el de María Eugenia Estenssoro “La violencia política”, excelente enfoque de los años 70. La dirección debe seguir siendo prioritaria para tomar conciencia los ciudadanos del porqué de la crisis en la república.

Manuel Corchon

DNI 4.511.547

A los jueces federales

Jueces federales: con la autoridad moral de haber ejercido la magistratura con honor, me dirijo a ustedes para señalar que el peso del sostenimiento de nuestra república descansa sobre vuestros hombros a causa de la jurisdicción y la competencia que ostentan. Pero hete aquí que un buen número de ustedes no resiste un escrutinio sobre el modo que administran su excelsa función y terminan produciendo –por aquello de que el cuchillo no corta al que lo maneja– el más perverso de los daños: el que se hace simulando administrar justicia. Sin calificar la conducta de muchos de ustedes dejando esa tarea a la opinión pública y al Código Penal, a los hechos me remito: en el fuero penal, que es la vidriera de los tribunales, vuestra conducta está a la vista de cualquiera. Aquí me limitaré a hacer un paralelo de algunos que considero suficientemente representativos de la situación. Haré una comparación entre el modo de administrar justicia para los imputados de delitos de lesa humanidad por hechos de “los 70″, con la manera que lo vienen haciendo con la corrupción rampante desde hace muchos años, agravada durante el desenfreno kirchnerista. Veamos: 1) El principio de legalidad: mientras para el llamado terrorismo de Estado la Corte Suprema (con la excepción del vocal Fayt) imaginó una ingeniería jurídica que fundó en la violación del principio de legalidad y arrasó con una decena de principios penales y procesales más, los inferiores no trepidaron en seguir el mismo camino que permitió abrir, desarrollar y sentenciar las causas penales entre 35 y 45 años después de los sucesos. Y prometen seguir haciéndolo hasta el año 2050. En tanto que, para la corrupción de los tres Poderes, que se viene denunciando hace tiempo con abundantes hechos, el tratamiento es bien diferente y se mueve con una morosidad sorprendente a pesar de tener entre media y una docena de tipos penales del Código Penal que los están esperando. Estamos hablando de centenares de causas de lento trámite cuando no directamente paradas, altísimos funcionarios implicados y cantidad de jueces comprometidos en esa inacción judicial que no tiene excusas. 2) La no acumulación de causas: Mientras para los presos políticos (así denominados por ser ilegales sus procesos), la no acumulación de causas lleva en algunos casos a una ridícula suma de condenas a prisión perpetua, para los corruptos la dispersión en decenas de sumarios en distintos juzgados viene teniendo un doble efecto beneficioso para ellos: facilita la parálisis de los sumarios y los sobreseimientos y los escarceos procedimentales generalmente quedan para las figuras de segundo o tercer nivel. 3) La prisión preventiva: para los presos políticos (los PP) no hay límite legal que valga. La privación de la libertad es sistemática ab initio, aunque solo sería legal hacerlo cuando hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la producción de prueba; pero además contra la expresa disposición de la ley –límite de 3 años– la prisión preventiva puede llegar a cantidades que causan estupor: de 8, 10 o 16 años. En tanto que el criterio con relación a los funcionarios corruptos es inverso: la no acumulación de las causas como corresponde –lo que cada juez parece ignorar– le facilita a cada uno hacerse cargo solo de la suya, donde “no advierte” que el individuo pueda burlar la acción de la Justicia y así, imputados con numerosos sumarios abiertos desperdigados, son beneficiarios de la permanencia en libertad mientras dura el juicio en casi todos los casos.

Conclusión: El tema de los PP hoy es una tragedia que lleva 867 muertos en cautiverio a los que se les ha adelantado dolosamente el final por las condiciones ignominiosas de detención de gerontes de hasta 100 años de edad, con juicios viciados en su origen por la ilegalidad y sentencias condenatorias sin otras pruebas que testimoniales producidas hasta cincuenta años después de los sucesos. Los otros dos poderes del Estado deberán resolver el asunto sin demora –otra pesada herencia del kirchnerismo y que ellos conocen bien– so pena de quedar enredados en algún grado de complicidad de la cual no puede librarlos aquel “dejaremos actuar a la Justicia”, sencillamente porque los que la administran son parte del problema. En cuanto a los juicios por corrupción, la gran mayoría termina prescripto. Si hay alguna sentencia firme, sirve para confirmar que la regla es aquella. Este es el cuadro de situación que se percibe de la Justicia federal penal.

Silvia E. Marcotullio

DNI 9.999.644

Algo está mal

Mientras en Perú fueron condenados y apresados cuatro presidentes por corrupción, en la Argentina Cristina Kirchner, condenada por el mismo delito, no solo goza de impunidad, sino que todavía ejerce una enorme influencia en la política de nuestro país. Sin duda, algo está podrido en nuestra castigada patria.

Julio C. Borda

DNI 11.478.116

Aumento

El impuesto inmobiliario aumentó en el orden de un 100%, según un cálculo rápido. No me niego en modo alguno a pagarlo, pero sí me indigna diariamente conocer los destinos oscuros a donde se dirigen esos fondos en la provincia de Buenos Aires. Ni hablar en este momento, en el que solo se tienen en cuenta ambiciones políticas.

Martín Pessagno

DNI 5.098.651

