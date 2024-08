Cartas de lectores: Cuidar el voto, lo que revela el RIGI, problema energético

Escuchar

Carta de la semana

Cuidar el voto

La República de Venezuela tiene un pueblo que ha demostrado la valentía de enfrentarse a un gobierno omnipotente que solo busca eternizarse en el poder, sin reparar en medios. Ignorar el resultado electoral es una afrenta a ciudadanos que eligieron masivamente cambiar un rumbo político en el marco de la ley y de las instituciones. Su firme decisión de resistir a la violencia desatada por las autoridades es un símbolo que muestra la notoria tendencia ciudadana, en distintas partes del mundo, a defender sin miedo las normas y los valores de la democracia republicana, afianzados ya en una sociedad civil fuerte y vibrante que, en ese país, ha decidido “cuidar el voto” hasta con heroísmo.

Sofía Laferrere de Pinedo

fundaedu.cuida@gmail.com

Lo que revela el RIGI

Es auspiciosa la noticia de las inversiones que parece que llegarán merced al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La cuestión es por qué hace falta un RIGI. El Estado argentino ofrece como “incentivo” lo que en cualquier parte sería la normalidad: gravar al inversor algo más razonablemente, permitirle que disponga de las ganancias luego de tomar riesgos y prometerle que no modificará las reglas de juego que él mismo puso para inducir la inversión. Admito que semejante necesidad de “garantizar” un comportamiento decente podría tener cierta justificación histórica. Una vez el Congreso aprobó una ley que declaró “la intangibilidad de los depósitos” pocos días antes de que el Estado se los apropiara. Cuando un amigo mío supo de esa ley, corrió al banco a retirar sus ahorros. La gente sensata toma precauciones frente a un corsario que vocifera que esta vez no se va a portar como tal. Lo que revela el RIGI, me parece, es una seria degeneración cultural provocada no solamente por gobiernos, sino también por empresarios (si lo permiten, lo merecen). Lo que hay que hacer para que alguien invierta y genere empleo no es dar privilegios a algunos, sino liberar a todos, grandes y chicos, del infierno fiscal, laboral y regulatorio en que se han convertido el Estado nacional y los provinciales, para que poner una ferretería, un hotel, un consultorio médico o un kiosquito para operar en la economía formal deje de ser una decisión temeraria y no dependa de la aprobación de funcionarios siempre ávidos de rentabilizar sus lapiceras. Hernando de Soto explicó eso en El otro sendero y, sobre todo, en El misterio del capital. Entre las normas del RIGI hay una asombrosa: la que reconoce al inversor “el acceso irrestricto a la Justicia y demás remedios legales disponibles para la defensa y protección de sus derechos”. Si para garantizar eso a algunos hiciera falta una ley, todos los demás deberíamos vivir en pánico. Para eso basta con una Corte Suprema integrada por gente honorable que aplique la Constitución.

Marcelo Gobbi

DNI 14.541.133

Problema energético

El tema energético en manos del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires le costó a la Argentina 16.000 millones de dólares, que tenemos que pagar todos los argentinos de bien. Pregunto: ¿algún argentino medianamente inteligente le entregaría a esa misma persona la friolera de US$30.000 millones más para administrar la política energética nuevamente?

La planta a montarse en Río Negro es una solución, en Bahía Blanca sería un problema.

Ricardo Blaksley Bazterrica

DNI 4.399.000

El último tren

Escuchando a productores del campo argentino noto un fuerte apoyo a Milei, “el único habilitado para mejorar la situación del país”. A pesar de los errores que se le imputan, innecesarias injurias y desplantes, su positiva gestión bastaría para tolerárselos. ¿Quién otro se animaría a hacer los cambios necesarios para crecer, superar la corrupción y la inseguridad? Ello contrasta con las crecientes críticas del ámbito político y periodístico. Bueno sería mejorar la imagen, es cierto; pero lo primordial es apoyar la gestión de cambio, sin lo cual la Argentina se hunde irremisiblemente.

Empecemos por esto, que es esencial. Sin fisuras. Es el último tren.

Nelson Pearson

DNI 4.303.919

Oposición constructiva

Bienvenida la nueva oposición constructiva a favor del país del ingeniero Mauricio Macri. Acostumbrados los argentinos durante tantos años a tener oposiciones destructivas que anulaban y rechazaban todo lo bueno hecho por la administración anterior, aparece una interesante opción para poner la mira en las correcciones o desprolijidades que pueda estar realizando en la actualidad el Gobierno. Una de ellas, y tal vez la más importante, es el rechazo a la postulación del juez Lijo. Ser “prolijo” en la toma de decisiones no significa ser “pro-Lijo”.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Venezuela libre

La dictadura brutal de Maduro y sus cómplices ha desconocido la voluntad popular expresada muy mayoritariamente en las elecciones del pasado 28 de julio. Nuestra patria hermana tiene nuevos mártires y nuevos héroes. A ellos nuestro homenaje, apoyo y deseo ferviente para que logren el objetivo de instalar definitivamente la democracia en Venezuela. A la narcodictadura, el total repudio. Viva Venezuela libre y democrática.

Por Encuentro de Militantes Radicales: Carlos Areta Lamas, Luis Blanco, Alejandra Cajaraville, Marta Carraro, Guillermo Faviano, Mirta Filiguera, María Teresa Flores, Luis Folino, Juan José Giombini, Martín Andrés Gómez Giménez, Leopoldo Gold, José Esteban Herrera, Elsa Kelly, Gustavo Lennard, Andrea Lluch, Manuel Mansanta, Luis Miralles, Eduardo Molinero, Néstor Monea, Javier Mor Roig, Gunardo Pedersen, Rubén Pesci, Juan Antonio Portesi, Martín Quintar, Rodolfo Alberto Rivera, Roberto Rodríguez Vagaría, Guillermo David San Martín, Cristian Siniego Berri, Alejandro Trotta, Juan Carlos Valente, Humberto Vignoli

Subirse a la ola

Observamos, con mucha angustia, cómo un gran número de integrantes del Poder Legislativo en sus diversos estamentos (nacionales, provinciales, etc.), así como nuevos partícipes de la vida política, periodistas y opinólogos desmemoriados, se muestran preocupados por la visita que realizaran, hace unos días, algunos legisladores al penal donde se encuentran prisioneros integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y civiles acusados de los llamados delitos de lesa humanidad. Tal vez sea hora de que muchos más de ellos se arrimaran a esos lugares, con disposiciones desprovistas de preconceptos, ideologías o falta de conocimiento, y pudieran saber la otra cara del cuento.

Cuento que se iniciara a partir del pacto político, ideológico y de venganza Kirchner/Verbitsky; la posterior aberración de decidir la anulación de las leyes de obediencia debida y de punto final, votadas por el Congreso (ideada e impulsada por algunos que desgarran sus vestiduras hablando de la Constitución y la república), y definida su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia integrada por varios de los que después, y de manera retroactiva a su promulgación, votaran en contra.

No hace falta destacar la genuflexa e interesada falta de escrúpulos y respeto a sus investiduras de aquellos que fueron actores materiales de la parodia judicial llevada adelante. No se asombren ni los juzguen porque hayan ido; al contrario, súbanse a la ola…

Aníbal A. Guevara M. Tte. Cnel. (R.) DNI 8.604.944

Boxeo femenino

Se han desencadenado muchas polémicas con relación al incidente entre dos boxeadoras en los Juegos Olímpicos... Si está bien que esa boxeadora pelee, si está mal, etc. Pero no se escucha a nadie que vaya al núcleo del asunto. Todo esto sucede porque inventaron este desatino del boxeo femenino. Si el boxeo femenino no existiera, que es lo que debería ser, este tipo de conflictos no se produciría... Lo que ocurre es que, como estamos en una etapa en la que cualquier diferenciación entre hombres y mujeres es vista como discriminatoria, se legitima algo que jamás se debió admitir, que es el hecho de que las mujeres boxeen. El boxeo es, de por sí, entre los hombres, un deporte feo, violento, bruto. Muchos creemos que sería mejor que no existiera. Pero, dado que las prohibiciones no son deseables porque son contrarias al principio de la libertad, bueno, que haya boxeo, aunque a algunos no nos agrade. Pero una cosa son dos hombres boxeando –algo desagradable pero entendible– y otra muy diferente son dos mujeres pegándose como salvajes. Ese es el núcleo de la cuestión: que el boxeo femenino debería desaparecer. Entonces, todas estas polémicas quedarían saldadas de una vez por todas y se acabarían las discusiones.

Alejandro N. Sala

DNI 14.223.561

