Cartas de lectores: Culpables, universidad pública, aranceles

Escuchar

Culpables

Cuando un país llega a tener más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza se impone determinar los culpables, de lo contrario se toma el riesgo de repetir errores y multiplicar esa catástrofe. Algún mensaje político-eclesial puede calificar esto de “mediocre”, pero la realidad indica que es la medida más sabia.

Pancras Buitrago

pancrasbuitrago@yahoo.com.ar

Universidad pública

¿Universidad pública gratuita o arancelada? Falacia. Nada es gratis. Alguien directa o indirectamente lo sustenta. ¿Estudiantes extranjeros que paguen una matrícula? Sin duda. ¿Quién de nosotros podría estudiar gratis en cualquier universidad europea o norteamericana? Y también los nativos que puedan hacer su aporte para que quienes tienen menores recursos (pero voluntad y capacidad) puedan acceder a una educación terciaria. ¿Becas para estudiantes universitarios? Por supuesto. En carreras que tengan un interés concreto para un proyecto de la Nación y a estudiantes que se destaquen por su talento y su esfuerzo. ¿Estudiantes crónicos? No es útil ni para los propios estudiantes ni para el país. ¿Política en la universidad? La universidad es el ámbito por antonomasia del pensamiento plural y la expresión sin censuras. Pero de una política con mayúsculas, con respeto y entendiendo que la prioridad es el estudio, no la política partidaria de las prebendas y los acomodamientos. ¿Orientación hacia carreras que sean de interés para el desarrollo nacional? Obviamente, orientando desde el secundario hacia disciplinas que sean necesarias para nuestra evolución y que tengan una salida laboral. Seguramente –y está muy bien– habrá quienes deseen estudiar otras carreras sin connotación práctica. Pero que el 53% de pobres que hoy tiene la Argentina y la gente que todos los días se levanta temprano para trabajar para sostener a su familia no tengan que sostenerlas. ¿Investigación? Desde ya. Pero en lo que dé un salto de valor, no en cuestiones ridículas que no hacen a mejorar la vida de los ciudadanos.

Solo así cambiaremos el concepto de país por el de una nación con un proyecto común de la que volvamos a sentirnos orgullosos .

Gustavo Nasswetter

DNI 7.869.181

Aranceles

Veo como muy positiva la decisión del Gobierno en el sentido de arancelar los estudios de los estudiantes extranjeros no residentes. Como ciudadano argentino, a través de mis impuestos contribuyo a la educación que se imparte, pero a la de mis compatriotas, y no tengo por qué becar a ciudadanos extranjeros que sin hacer el menor aporte económico se benefician recibiendo una formación profesional de primer nivel como es la que dan nuestros establecimientos educativos. En los comienzos de mi carrera tuve a mi cargo el departamento cultural de nuestra embajada en el Perú; por orden del embajador de ese momento presenté un proyecto para reglamentar el ingreso de estudiantes extranjeros a nuestras universidades. Consideraba en primer lugar que la capacidad de dichas casas de altos estudios no era ilimitada y que una superpoblación iba en detrimento de la calidad de la enseñanza a impartir. Proponía que cada universidad fijase un cupo de vacantes para cursantes extranjeros y que a través de nuestras representaciones diplomáticas y consulares se efectuase la selección de ingresantes. Asimismo, arancelar los estudios, que si bien no debían tener un costo igual al de una universidad privada, tampoco podían ser equivalentes a una beca, pero si las universidades lo estimaban, podían otorgar becas a los postulantes que a su juicio lo merecieran. Como puede verse, si bien mi entonces jefe de misión consideró positivo el proyecto, no prosperó. Tal vez ahora podría llevarse a la práctica, dada la intención del gobierno nacional, que me parece muy positiva.

Jorge Carlos Ales

Ministro plenipotenciario (R.)

DNI 4.370.321

Un proceder insólito

Mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre fueron abogados y yo seguí el camino y trabajé igual que ellos. Lamento el desprestigio actual de los jueces y la desconfianza en sus procederes. Pero ahora estoy azorado ante la posibilidad de que sea promovido a la Corte Suprema de Justicia un candidato que se sentó a una mesa crítica de la postura del Gobierno respecto de la universidades nacionales. ¡Una improcedencia insólita!

El candidato irreverente sumó su voluntad a un encuentro de empleados del Poder Judicial con el propósito de cuestionar la posición del Poder Ejecutivo respecto de la política universitaria.

Guillermo Lascano Quintana

DNI 4.415.520

Un lobo en la Rosada

Leo en LA NACION sobre la visita de Jordan Belfort a la Casa Rosada, donde fue recibido por el presidente Milei. Conocido como “el lobo de Wall Street”, Belfort fue un broker que todavía adeuda bastante dinero a buena parte de los cientos de personas a las que estafó. ¿A título de qué lo recibe nuestro presidente?

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Privatizaciones

Nuevamente se está hablando de privatizaciones. En la edición del 6/10/24 se menciona la privatización de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), empresa estatal proveedora de agua potable para la población, que es un servicio público y, en consecuencia, en sí mismo no privatizable. Así, sus instalaciones, como por ejemplo las plantas potabilizadoras, son de propiedad del Estado y no son pasibles de transferencia a privados. La empresa AySA únicamente tiene a su cargo la gestión y administración de la empresa, actividades que sí pueden privatizarse total o parcialmente mediante la venta por parte del Estado de la totalidad o parte de las acciones que le pertenecen. Independientemente de ello, debido a que se trata de un servicio público, dicha gestión y administración deberá estar siempre bajo control estatal. Ello es igualmente aplicable a todas las llamadas privatizaciones de empresas que brindan servicios públicos.

Rodolfo Blaquier

blaquierrodolfo@gmail.com

En la Red Facebook

El Gobierno desregula el transporte automotor de larga y media distancia

“Era necesario, vivíamos en el atraso”- Palo Javier

“¡Competencia!”- Hugo Cerrato

“¡Qué bueno! Ahora las empresas van a competir para ver cuál cobra más caro, como viene pasando desde diciembre...”- Lalo Pellegrini

“Todo está mal,,, por qué no damos un tiempo y vemos cómo resulta esta medida”- Juan Rayu

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION