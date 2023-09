escuchar

Por ley, son obligatorios los debates preelectorales de los candidatos a presidente de la Nación y ello permite que la ciudadanía conozca sus planes de gobierno. La organización de ellos está a cargo de la Cámara Electoral. Sería importante para quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra radicado el 40% del padrón electoral nacional, que también tengan la posibilidad de debatir quienes son hoy candidatos a gobernadores y saber cuáles serían los planes y soluciones a nivel provincial de los problemas que más afligen hoy a la población bonaerense. Esos debates podrían también replicarse en los candidatos a intendentes de las jurisdicciones de mayor densidad poblacional. Por ejemplo, La Matanza tiene una población igual a la sexta provincia de la República Argentina. Hay un oficialismo que ha gobernado durante los últimos mandatos democráticos y dos fuerzas opositoras (Cambiemos o Juntos por el Cambio, cuyo candidato es Eduardo “Lalo” Creus, quien ha expuesto en distintos programas televisivos cuál sería su plataforma y habrá que ver si es posible o realizable, y el Dipy, que tiene una intención de voto importante y aún no se le ha escuchado ni una palabra de cómo mejoraría la situación del habitante matancero).

Sería interesante que los canales de televisión de mayor audiencia o los diarios de más circulación propicien estos debates para conocer las ideas de nuestros candidatos.

Raúl Aguirre Saravia

DNI 12.548.198

Nombramientos

Juntos por el Cambio debería sacar un comunicado anunciando que, en caso de ganar las próximas elecciones, dejará sin efecto los nombramientos en la administración pública realizados durante este año.

Carlos Raúl Caorsi

DNI 8.167.925

Milei o Mi ley

“Estamos en vísperas de un acontecimiento electoral donde se juega la república como organización social, la democracia como sistema de representación y la libertad como forma de vida”, reza el primer párrafo de un manifiesto con decenas de prestigiosas firmas que circula por las redes. El candidato del oficialismo propone solo continuar. Como su lema es la gestión actual, no nos genera dudas el futuro que propone. En cambio, el candidato Milei, sin pasado ni presente, abre un abanico de incertidumbres que abarcan desde sus propuestas utópicas hasta sus condiciones personales. Dotado de un vasto repertorio de lecturas que dan fundamentos teóricos a sus proposiciones, muestra un decidido rechazo al diálogo, que enriquece y forma parte de la vida. El fracaso circunstancial de la política es una realidad que debe tener en cuenta cualquier dirigente político, cualquiera sea su antigüedad en el ejercicio. Obviamente, la visión de esa realidad depende de cada uno. Pero las condiciones personales afectan la visión, tal como se observa en el candidato Milei. Sus promesas irrealizables son una forma de mentir; su desprecio insultante a opiniones ajenas son amenazas a la convivencia social, y sus certezas tienen la dureza de la irreflexión.

A esta altura de la historia argentina y mundial, es muy triste tener que aceptar que el descreimiento de la juventud en las instituciones culmine en la sublimación de un liderazgo efímero. La ley que ordena la sociedad se basa en el sentido común. Y el sentido común respeta formas, tiempos y modos. Fuera de ello, hay fuegos de artificio que iluminan como los oasis en el desierto; espejismos de noche o de día, que llenan nuestra historia de referencias mesiánicas.

Fernando Caeiro, Marcelo Pivato, José Carballo, Nicolás Gallo, Roberto Clienti, Mario Giannoni

¡Otra vez sopa!

Mafalda seguramente diría: ¡otra vez sopa! Pero, tristemente, no se trata de Mafalda, sino del Dr. Jaime Smart, a quien, como dice Fernando Goldaracena en su carta del 5 de septiembre, le acaban de “encajar” otra perpetua, la que se suma a las cuatro que ya tiene. Es cierto también que él no esperaba nada nuevo. Sin embargo, en esa causa también fueron condenados dos policías que participaron en un franco enfrentamiento en el centro de La Plata, en el que perdió la vida un sargento. Se trata de una condena indudablemente absurda, tanto para los integrantes de la fuerza policial que estaban defendiendo sus vidas (de nuevo, uno murió), como para Jaime Smart, que era totalmente ajeno al hecho por el cual se lo llevaba a juicio, dado que se encuentra ampliamente acreditado que ninguna responsabilidad tenía respecto de fuerza policial alguna. Pero claro: ¡qué les importa a los jueces federales! Ellos no escuchan nada cuando se trata de ventilar hechos que rotulan como delitos de lesa humanidad. El debate oral y público en esos casos parece presidio por muñecos que no reaccionan ante ningún estímulo.

Como sostenía Ortega y Gasset en “La rebelión de las masas”, el encanallamiento no es otra cosa que la aceptación como estado habitual y constituido de una irregularidad que, de tanto llevarla a cabo, se llega a ver incluso como normal. Ya nada asombra a los jueces y todos siguen haciendo lo mismo sin siquiera preguntarse si lo que están haciendo es justo.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Gracias Villarruel

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza rinde homenaje a las relegadas víctimas de los Montoneros y del ERP. Sus adversarios más belicosos se oponen ruidosamente, fieles a la consigna “al enemigo ni justicia”. Muchos otros se hacen los distraídos, no vaya a ser que pierdan un voto.

Gracias, diputada Villarruel, por hablar claro y en público.

Luis Vergani

DNI 7.756.698

TV Pública

Con un simple zapping, se pudo ver durante la tarde del lunes 4 que mientras la casi totalidad de los canales pasaban las alternativas de lo que sucedía en inmediaciones de la Legislatura porteña, en relación con el acto por las víctimas del terrorismo, la TV Pública se dedicaba a transmitir un partido de fútbol: Barracas Central-Arsenal. Sin comentarios.

Gustavo Saad

gustavo.i.saad@gmail.com

