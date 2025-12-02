Cartas de lectores: Decadencia educativa, obras públicas, gases

Decadencia educativa

Escribo esta carta con suma preocupación. Ver imágenes de futuros egresados secundarios en caravanas violentas, algunos alcoholizados, sin dormir y festejando supuestamente que finalizaron un ciclo que de exigencia y calidad deja mucho que desear nos tiene que preocupar a todos, padres, docentes y a cualquier bonaerense que quiera lo mejor para el futuro. Desde hace un tiempo la educación en la provincia de Buenos Aires se transformó en contención, perdiendo su esencia y dedicándose pura y exclusivamente a tener encerrados por unas horas a los chicos en un lugar que llaman “escuela”, reduciendo al docente a ser un “cuidador” y quitándole toda autoridad para poder intentar lograr mejorar la vida de los estudiantes. Docentes golpeados, estudiantes que fracasan en la universidad, no es otra cosa que los resultados de estas políticas engañosas. Dicen que ahora nadie repite, como si se así hubiera solucionado el problema de la calidad educativa. Los chicos no saben leer ni hacer una cuenta de multiplicar básica, sin dudas están condenados a fracasar en un mundo donde el conocimiento es fundamental. Les ruego a las autoridades y a los padres que hagan algo antes de que la decadencia actual destruya por completo el futuro de la provincia…Leonardo Manuel Álvarez

DNI 26.165.961

Obras públicas

En los Estados Unidos, pais al que viajo asiduamente y que he recorrido conociendo casi todos sus estados, he comprobado que en muchos casos obras públicas de importancia han sido realizadas por batallones del arma de Ingenieros del ejército. Como ejemplo citaré los puentes que unen entre sí los cayos existentes entre Miami y Key West y. otros que hay sobre la vía navegable intercostera en el Estado de Florida. Nuestro ejército cuenta con el arma de Ingenieros y los integrantes de la misma están altamente capacitados para efectuar obras públicas, tan necesarias en nuestro país en estos tiempos. Mencionaré que muchos de los oficiales de esta arma han egresado de la Escuela Superior Técnica de la fuerza y poseen el título de Ingenieros militares.

El empleo de los batallones de Ingenieros en estas tareas redundaría en un gran beneficio y con un costo considerablemente menor, sumamente transparente, además de proporcionar un entrenamiento altamente positivo para el personal que revista en esa arma de nuestro querido Ejército.

Jorge Carlos Ales

DNI 4.370.321

Gases

Parece un chiste pero no lo es. La diputada bonaerense kirchnerista Lucía Klug, cercana a Juan Grabois, propone crear la “tasa ambiental sobre el metano en Buenos Aires “, o sea un impuesto a los gases emitidos por la vaca, créase o no. El agro respondió con dureza ante semejante despropósito y amplio “ el metano se mide, la improvisación legislativa también…y emite mucho más, porque no pensar una tasa para los legisladores improvisados?” Acertada respuesta ante la inconcebible propuesta, pero realmente no nos sorprende el paupérrimo nivel demostrado por esta legisladora, sobre todo del sector político de donde proviene.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Costos del transporte

El precio de los pasajes de ómnibus para trasladarse dentro del país es de un nivel inaudito y exorbitante. Distancias no demasiado largas tiene un costo absurdo y para las más lejanas, resulta más conveniente viajar en avión. Si comparamos los precios con lo que cuesta moverse en el vecino Uruguay, estos son casi la tercera parte menos de lo que cuestan en la Argentina. Además, el costo del combustible en ese país vecino es el doble del de nuestro país. ¿Por qué esa diferencia? Los uruguayos ganan plata con su transporte. ¿Será que no deben mantener tantos sindicalistas e intereses espurios como en nuestro territorio?

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

Próceres

Muy bueno me pareció el artículo de Luciana Sabina sobre “El costado más humano de los próceres”, aunque a veces parcializar los hechos nos puede llevar a conclusiones equivocadas. Me parece que es apresurado atribuir al general Lavalle un supuesto “error” al decidir el fusilamiento del coronel Dorrego.

Nos recuerda González Arrili que en 1827 Lavalle no ocultaba su opinión contraria a Dorrego “es un cobarde, que en lugar de ir a pelear al enemigo ha firmado con Brasil una paz bochornosa para la República”. Habría mucho que decir, pero en este espacio solo basta recordar que Lavalle recibió en su campamento de Navarro donde tenia prisionero a Dorrego, muchas cartas diciendo que debía morir para evitar la anarquía, “previo consejo verbal redactado con destreza para salvar su futuro histórico”. La respuesta de Lavalle no debe ser nunca olvidada: “no soy tan desapegado a la gloria que si la muerte de Dorrego es un titulo a la consideración de mis conciudadanos, quisiera despojarme de El, ni tan cobarde que si ella importa un baldón para mi nombre quiera compartir la responsabilidad de tal acto con personas que no han tenido participación alguna en mi resolución”. Por favor no olvidemos la historia completa. Hubiera sido bueno preguntarle a Félix Luna como siguió esta historia.

Jorge H. Palmieri

DNI 4.198.710

Rutas argentinas

Las rutas argentinas hoy se encuentran destruidas, en proceso de extinción. Sin embargo, están pobladas de cámaras cuyo objetivo es recaudar con las multas que se aplican a los usuarios. Es totalmente ilógico que se sigan cobrando peajes y multas por estas rutas destruidas. La pregunta del millón: ¿como puede el gobierno garantizar el transporte de las mercaderías por estas rutas si no se toman medidas más que urgentes para solucionar el problema, o bien poner en marcha el Plan Laura para dar una solución definitiva? Otra preunta es porqué el encargado de velar por el estado de las rutas no da explicaciones al respecto pese los numerosos reclamos que se hacen a diario.

Enrique F. Bellande

DNI 7.357.650

En la Red Facebook

De cara a las Fiestas. La Cámara del Juguete advierte un escenario “crítico” y exige medidas urgentes

“Las medidas urgentes son bajar los precios. Con eso llueven las ventas”- Eduardo Castillo

“¿Y qué quieren? ¿subsidios? ¿planes? ¿Qué les demos plata? Llegó el momento de arriesgar o reinventarse. Así es la vida muchachos, llorando se van a fundir”- Mariano Balta

“Bajen los precios... y habrá ventas, los supermercados los negocios de barrio baja la inflación y ellos aumentan los precios, tienen que ser competitivos, como en cualquier país normal... claro, acá no existe”- Adriana Angela Magno