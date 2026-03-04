Cartas de lectores: Decepción, disyuntiva, impropio

Decepción

Esperábamos un discurso en el que el Sr. Presidente nos diera la solución al incesante cierre de empresas y la falta de empleo privado. Que explicara las reformas que llevará a cabo para que nuestra Argentina crezca. Una exposición llena de contenido que nos hiciera ver el futuro con una mirada iluminada de esperanza.

Sentimos decepción al escuchar una arenga que sobresalió por los insultos a la oposición. Fue triste ver cómo aplaudían los improperios, como si ello fuera lo importante. Rescatamos la enumeración de los logros, que fueron necesarios para refrescar la memoria de los que ya se olvidaron de las condiciones en que recibió el gobierno. El camino a seguir no será agrediendo a quienes precisa para que se aprueben las leyes que llevará al Congreso para continuar con la reforma del estado.

El cambio cultural que requerimos no incluye la falta de respeto y la mala educación.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Disyuntiva

Otra vez los argentinos tenemos que optar entre la disyuntiva de criticar a Milei por sus supuestos malos modales o elogiarlo por decir a viva voz lo que la mayoría -o por lo menos gran parte- pensamos sobre el “movimiento” fundado por Perón y sus compañeros de ruta. Circunstancia esta que ningún dirigente político antiperonista se animó nunca a expresar de esta forma, al menos públicamente. Nos hemos pasado la vida soportando descalificaciones de éstos contra aquellos que pensamos distinto a esa corriente totalitaria. Para ellos -sean gobierno u oposición-, los no peronistas son gorilas, fascistas, oligarcas, extranjerizantes, enemigos del pueblo, cipayos, vendepatrias, etcétera, pero estos nunca se animaron a confrontarlos en esos términos por la “estrategia” de lo políticamente correcto o la fantasía de apropiarse de algún caudal electoral populista. La Argentina está atravesando cambios muy importantes, para bien -y quiera Dios así lo sea-, y son más importantes los hechos que las palabras.

Víctor Manuel Monti

victormanuelmonti@gmail.com

Impropio

Al finalizar el espectáculo de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, algunos periodistas comentaban que en el Parlamento británico ocurrían episodios similares. Más allá de que la Argentina no tiene un régimen parlamentario, en el Parlamento británico existe un respeto por el decoro y la tradición que impiden que ocurra semejante humillación del sistema democrático. El espectáculo ofrecido por el Presidente y la oposición no tiene antecedentes en la historia argentina. Los gritos, insultos, acusaciones y gestos son impropios de quienes representan a la población y explican en gran medida la decadencia del espíritu democrático necesario para preservar el sistema.

Raúl Davaro

DNI 13.214.899

Devolver los golpes

Hay quienes critican el discurso reciente de Milei al inaugurar las sesiones legislativas. Dicen que estuvo fuera de lugar. Me parece, por el contrario, que Milei dijo todo lo que tenía que decir en medio de una sala con kirchneristas que le gritaban de todo y los puso donde deben estar. ¡Ojalá tengamos siempre presidentes así! A los kirchneristas hay que tratarlos exactamente así, como Milei los trató. No los insultó. Les dijo lo que eran: corruptos responsables de haber llevado el país al desastre. Eso no es un insulto. Es la verdad y hay que decirla con todas las letras. Pedirle que actúe sin vehemencia es como pedirle a un boxeador que gane la pelea sin devolver los golpes recibidos.

José Deym

deymjose@gmail.com

Parecidos

Según lo informado en este medio (fuente Chequeado.com) fueron más las mentiras y las exageraciones que las verdades lo afirmado por el presidente Milei en su discurso ante el Congreso. Pero ya nos tiene acostumbrados a sus mentiras: “voy a dolarizar”, “no promoví la criptomoneda libra”, “la inflación es siempre y en toda ocasión un fenómeno monetario”, “hicimos 13.500 reformas estructurales” y muchas más. Para lo que no estaba preparado es para el patético show standapero en que convirtió lo que debería haber sido el discurso más importante del año, donde informa a la asamblea legislativa y al país el estado de la gestión. Si algo le faltaba para ser igual a Cristina Kirchner era caer en el ridículo de la mala educación y los insultos a los opositores (de los que Dios nos libre y guarde). Una mención especial para la claque de aplaudidores formada por el gabinete y diputados y senadores de LLA y fuerzas aliadas…. Aplaudieron todo, incluidas las mentiras, los furcios y hasta la ignorancia de creer que el cíclope fue una persona. ¡Qué parecidos a los aplaudidores de Néstor Kirchner!

Francisco Garro

panchogarro@gmail.com

Bajo Belgrano

Las excepciones al código urbanístico implementadas durante la administración del señor Larreta y mantenidas por Jorge Macri han perjudicado de manera casi irreversible el entorno del barrio. Un ejemplo contundente es la destrucción de Bajo Belgrano, hasta no hace mucho un barrio residencial que respetaba determinadas alturas en cada manzana. Las nuevas alturas consentidas que invaden la privacidad de las casas, las construcciones de subsuelos y la mayor densidad poblacional afectan drásticamente la calidad de vida de los actuales residentes que han sido ignorados respecto a sus quejas por el enorme daño que están sufriendo. El predio ubicado en las calles Sucre y Echeverría al 1200 es un ejemplo vergonzoso. Se ha permitido un edificio invasivo de las casas lindantes pues la excepción autorizada, alterando el código urbanístico actual, permite ventanas y balcones que asoman a las viviendas que circundan la nueva edificación. Es inaudito que un par de funcionarios, desde sus escritorios, tengan autoridad para arruinar la armonía y el entorno de un barrio, ignorando la opinión de cientos de propietarios opuestos abiertamente a una decisión inconsulta. Si bien es imposible retroceder respecto a las obras ya finalizadas, el gobierno de la ciudad está a tiempo de frenar los desarrollos incipientes. De así hacerlo mostraría respeto por un barrio, que, de continuar con excepciones basadas en dudosos “convenios urbanísticos”, habrá perdido para siempre su identidad.

Augusto Marinozzi

A_marinozzi@yahoo.com.ar

Calle Oruro

Me gustaría felicitar a Sarah Mota por su columna sobre la calle Oruro, donde se encuentra la vereda más angosta de Buenos Aires. Esta calle destaca también por tener un nombre capicúa o palíndromo. Es decir que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Oruro comparte esta característica con las calles Neuquén, en Caballito; Salas ,en Parque Chacabco y Yatay, en Almagro.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Organismos de DD.HH. afines a Cristina Kirchner pidieron flexibilizar sus condiciones de detención

“Está condenada y listo. No hay nada más que reclamar. Debe cumplir las condenas que los jueces le aplican”-Manuel Luna

“Los derechos humanos, siempre defendiendo a los delincuentes”- Alicia Canosa

“¿Por qué deberían hacerlo? Es una presa por corrupción. No tiene más derechos que un preso común”- Mario Gianello Puertas

¿Y para el pueblo argentino no hay derechos humanos? Nosotros somos las víctimas de CFK”-Mabel Rodriguez