Decisión mayoritaria

Para todos aquellos empleados públicos de empresas deficitarias sería bueno que sepan que no es solo la decisión del presidente electo el privatizarlas, sino de la mayoría del 56% que lo votó. Tenemos jubilaciones paupérrimas, mientras que con lo que nos falta a nosotros se financian miles de sueldos exorbitantes de gente que no hace nada, ni siquiera ir a su lugar de trabajo.

¡Justicia, por favor!

Marta Lavalle

DNI 13.137.994

Desconocimiento

¿Es posible que un licenciado en Economía por la UBA, con doctorado en Chicago y amplia trayectoria docente, desconozca las diferencias entre el sistema jurídico latino y el anglosajón? Al parecer no solo eso es posible, sino que habiendo sido funcionario público desconozca que los escribanos somos profesionales del derecho en quienes el Estado deposita la fe pública y diversidad de funciones, sin que ello tenga costo alguno para el erario público, para el cual gratuitamente, entre otras cosas, recaudamos tasas e impuestos. Para ello debemos tener amplia formación académica, ser abogados y cumplir estrictos requisitos, aprobar exámenes de idoneidad y actualizarnos obligatoriamente todos los años. Le sugiero al licenciado Carlos A. Rodríguez que estudie y aprenda acerca de las profesiones de abogado y escribano y de su función social en el ámbito privado (no todo es la economía). Así podrá fundadamente retractarse y disculparse por los dichos inexactos e injuriosos que profirió, utilizando un lenguaje soez, ante la vasta audiencia del canal televisivo LN+, la semana pasada.

Eugenia E. Guarnerio

escribaniaguarnerio@gmail.com

Educación primaria

Habiendo escuchado del presidente electo que es propósito de su gestión recuperar la grandeza y los valores nacionales, le propongo iniciar la tarea educativa con la mejora de la educación primaria. Para ello, le sugiero la revisión de los programas de enseñanza de aplicación nacional. Quizás la reinstalación del Consejo Nacional de Educación sea una vía apropiada. En segundo término, mejorar la calidad docente, que debe corresponder a lógicas remuneraciones y exigencias. Con los salarios actuales es difícil que un maestro compre un libro, realice cursos de capacitación reales y que sea el ejercicio docente un atractivo para las nuevas generaciones. Los resultados del Censo Nacional de 1869, implementado por la presidencia de Sarmiento, arrojó un índice astronómico de analfabetos, y durante la gestión siguiente –la de Avellaneda– se inauguraron las escuelas normales de mujeres y hombres, que, junto con la de Entre Ríos, formaron generaciones docentes que hacia 1914 redujeron la tasa de analfabetismo de la población autóctona y la extranjera que en elevado número se incorporaron a la Argentina. En medio siglo se elaboró la nación potencia del Centenario, vertebrada en la educación pública.

La decisión de redactar estas líneas surge de un triste episodio personal. Con motivo de recordarse mi graduación de maestro normal nacional, hace sesenta años, concurrí al Mariano Acosta, donde también se recordaron otras graduaciones posteriores. Con el beneplácito de las autoridades escolares se expusieron deformaciones del castellano (todos, todas y todes) y se arengó a los presentes a sufragar en las elecciones nacionales por un candidato y no hacerlo por el otro. Me prometí no volver al Acosta o intentar evitar el progreso del deterioro.

Saludo al señor presidente de la Nación electo.

Antonio Enrique Sancineto

DNI 4.535.003

Aerolíneas

Llevo más de 50 años en el oficio de agente de viajes. En los años 70 recuerdo que la gente elegía naturalmente viajar en Aerolíneas Argentinas, y sentía orgullo de hacerlo. Más aún, a veces había que insistir para que optara por otra compañía si por alguna razón se le hacía esa sugerencia. Luego hubo una época en la cual, ya sean vísperas de las Fiestas, o temporada de vacaciones o de Semana Santa, en que no faltaba una presión de amenaza sindical. Desde lo profesional, y por arreglos de viaje ya contratados, todos nos sentíamos vulnerables,

en riesgo y amenazados. Ni hablar de las consecuencias cuando esas amenazas se cumplían. Fueron “mejorando”, con huelgas y paros más sofisticados, asambleas, pasajeros que llegan caminando por la Riccheri, gente varada aquí y allá, y lo que es invisible cuando estas medidas salvajes se toman: pérdida de hoteles, cruceros, arreglos de viaje, o no poder llegar o volver a compromisos laborales o familiares, etc. Aprendí y pasé más de la mitad de mi vida profesional recomendando no tomar Aerolíneas en vísperas de esas fechas. Luego extendí la recomendación a los 365 días del año. En cada caso –en especial turistas extranjeros– donde están involucrados vuelos de AA, suelo aclarar: “En caso de huelgas que lleven a perder vuelos, se pierde todo lo pagado, ya que normalmente hoteles y operadores no hacen reintegros, y nadie se hace responsable”. Hace meses que vengo recordando a mi público que tomar Aerolíneas tras los cambios políticos que anticipaba el año electoral era un riesgo.

Cuando el señor Biró o cualquier otro (entiendo que son 7 los sindicatos que tienen a esta empresa cautiva y que jamás han tenido en cuenta a los pasajeros), que son quienes “los alimentan”, se ponen a amenazar con que van a tener que “sacarlos muertos”, ¿saben qué pasa? La gente se va por otras compañías. Obvio cuando les es posible, porque al destruir y no permitir la libre competencia, algunas veces no hay más opción que practicar “turismo de riesgo extremo” y volar con ellos.

Carlos Szapsiowicz

DNI 10.704.167

Autovía 2

Hace meses que se está arreglando la autovía 2. Se ven tramos con una capa de pavimento negro sin marcar que al anochecer se convierten en una trampa mortal. El automovilista debe adivinar dónde termina la ruta y empieza la banquina o por qué carril va. Apenas unos tímidos cartelitos advierten desde hace más de 6 meses que la ruta está sin marcar. Parece que el dinero del peaje no alcanza para comprar pintura. Doblando por la ruta provincial 74 hacia General Madariaga se repite la historia, sumando además peligrosos parches. Estos son ejemplos de la obra pública que tanto se defiende.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

