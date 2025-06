Cartas de lectores: Decisión, una gran mentira, terrenos neutrales

Decisión

Al escuchar a Cristina Fernández decir que volverá a ser candidata teniendo una condena en segunda instancia, cuando muchos casos penales ya están encarcelados durante el proceso, me surge la siguiente pregunta: ¿cuánto más se demorará la Corte Suprema en definir el caso de alguien que se burla constantemente de la Justicia? La candidatura apunta a los fueros, no importa si el peronismo gana o pierde la provincia. A esta altura las naves están todas quemadas. No nos escandalicemos entonces cuando aparecen pequeños icebergs como la jueza Makintach, mientras el sistema está plagado de la misma gente que actúa sin ser vista. La Corte tiene en sus manos una decisión histórica. Aun cuando se la quiere desmembrar por completo, todavía sigue en una sola pieza. ¡Es ahora o nunca, señores supremos!

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Una gran mentira

Rechazamos y denunciamos la gran mentira: no es cierto que en las elecciones bonaerenses se defina nada votando a uno de los dos populismos. La derrota del PJ gobernante no necesariamente lo será sacando menos votos que la alianza patética entre el derrotado y mendicante Pro y LLA, la derrota del kirchnerismo surgirá de una alianza democrática, con énfasis en lo social y republicano alejada de los extremos, los que en definitiva son enormemente parecidos.

Elva Roulet, Luis Miralles, Juan Antonio Portesi

Por Encuentro Radical

Terrenos neutrales

Soy médico y quiero expresar mi preocupación por la creciente influencia de la “batalla cultural” en sectores que deben permanecer neutrales. La medicina, la Justicia, la educación, las Fuerzas Armadas y la policía son pilares fundamentales de nuestra sociedad, cuyo deber es servir a todos sin distinción de ideologías o creencias, o sea, cuidar y proteger a una sociedad diversa. Actualmente, estos grupos esenciales están siendo arrastrados a disputas políticas que comprometen tanto su integridad como la confianza que la sociedad deposita en ellos. ¿Cómo puede un médico ejercer con objetividad si su labor es evaluada según criterios partidarios? ¿Cómo puede un juez impartir justicia si su independencia es constantemente cuestionada? ¿Cómo puede un artista crear libremente si su obra es sometida a un escrutinio ideológico que divide a su público? ¿Cómo pueden militares y policías cumplir su deber si su compromiso con la seguridad es interpretado bajo un filtro político? ¿Cómo puede un maestro educar si su enseñanza se transforma en un campo de batalla ideológico en lugar de fomentar el pensamiento crítico? El bienestar común debe estar por encima de cualquier disputa ideológica. Es esencial preservar la independencia de estas profesiones para que sigan cumpliendo su misión sin presiones externas que comprometan su esencia.

Ricardo Dalton

DNI 13.852.641

Tareas de inteligencia

A raíz de haber tomado conocimiento a través de la información periodística de que se ha destinado una fabulosa partida con destino a la ex-SIDE, y que por supuesto se trata de fondos reservados, entiendo que si no se ha modificado la normativa que los rige, la sola firma de la recepción de estos se considera como correspondiente rendición de su uso. Esto era así por lo menos en tiempos de gobiernos anteriores, no sé si continúa rigiendo actualmente. Por esa razón me permitiré citar que mi padre, el general de brigada Oreste Carlos Ales, que fue secretario administrativo de la Presidencia de la Nación durante la gestión del general Pedro Eugenio Aramburu, obviamente disponía de una importante suma de fondos reservados que durante todo el período del gobierno de Aramburu permanecieron intactos; no se gastó un centavo de ellos y en abril de 1958, en vísperas de la entrega del gobierno al Dr. Frondizi, que asumió el 1º de mayo, se entregaron a la Tesorería General de la Nación con la firma de Aramburu y de mi padre. Obran en mi poder los documentos del archivo personal de mi padre que dan cuenta de esto. Espero que esa misma claridad sea la guía en el manejo de esos generosos fondos. No es mi intención discutir si es la oportunidad de destinarlos a fines de inteligencia, pero sí entiendo deben ser utilizados con la mesura y honestidad ejemplar que he mencionado.

Jorge Carlos Ales

Ministro plenipotenciario

DNI 4.370.321

Extranjeros

En su columna, el profesor Daniel Sabsay opinó que para negar servicios médicos a los extranjeros habría que modificar la norma de la Constitución que dice que gozan de los mismos derechos que los argentinos. Recuerda que esa norma fue puesta para fomentar la inmigración. Pero la inmigración implica residencia, que a su vez requiere del pago de impuestos. Y no existe el “derecho humano” a ser residente de la Argentina ni de ningún otro país (incluso dudo de que exista para asilados y refugiados). La Constitución no obliga a que los contribuyentes argentinos paguen un parto o un aborto o un tratamiento dental a alguien que ha llegado al país la semana pasada solo con ese objetivo. Prohíbe discriminar a los extranjeros tratándolos peor por esa condición, pero no manda colocarlos en una situación de privilegio por tener los derechos pero no las obligaciones. Yo soy ciudadano también de Italia, pero no residente, y cada vez que viajo a ese país debo comprar una cobertura médica. Salvo en una emergencia, los contribuyentes italianos no están dispuestos a hacerse cargo de mi salud si no sostengo su sistema sanitario. Ninguno de los que defienden a las minorías (de las que la más pequeña de todas es el individuo) y encuentran todo el tiempo obligaciones “de la sociedad” se comporta de igual manera individualmente. Nadie que yo conozca abre la puerta de su casa sin averiguar antes quién ha tocado el timbre y qué quiere.

Marcelo Gobbi

DNI 14.541.133

Aramburu

Se cumplieron 55 años del asesinato del general Aramburu; no fueron héroes ni jóvenes idealistas, fueros terroristas subversivos. Esta es una deuda de la república para con la historia, llamar las cosas por su nombre. Un juicio que selle para la historia con la verdad este hecho que fue el inicio de una era oscura de la república. Y dignifique a la sociedad toda que ha vivido a la sombra de un relato dominado por la ideología.

Vicente Palumbo

DNI 8.347.679

En la Red Facebook

El reclamo en el Hospital Garrahan

“¿Culpa de Milei?”- Leandro Manuel García

“Adelante gente, sigan luchando”- Silvia Margaritini

“¡Una vergüenza!”- Danai Hidalgo

“¿Por qué no les reclamaban a los K?”-Fabio Portillo

“Ya lo politizaron”- Pedro Miguel

