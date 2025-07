Cartas de lectores: Defensor del Pueblo, mendigos en Cuba, YPF

Defensor del Pueblo

Nuestro país lleva ya 15 años sin un defensor del Pueblo de la Nación, una figura clave para la protección de los derechos ciudadanos y el control del poder estatal. La prolongada vacancia de este cargo, establecido por el artículo 86 de la Constitución, debilita la república y es una anomalía democrática. El Congreso debería hacer esa designación a la mayor brevedad a través de un proceso transparente y participativo para acabar con semejante ignominia que se agiganta con el transcurso del tiempo

Patricio Oschlies

Mendigos en Cuba

Si la ministra de Trabajo y Previsión Social de Cuba decidiera participar del Concurso Mundial de Eufemismos obtendría, sin duda, el máximo galardón. En un arrebato de absurdo y desmesura, para disimular el fracaso económico que impera en la isla, declaró que los mendigos que pululan por las calles de su país no son menesterosos, sino, en realidad, embaucadores. Los tildó, concretamente, de “disfrazados”. A tal extremo llegó su dislate que el presidente Díaz-Canel se vio precisado de solicitarle la renuncia. Aportó una cuota de racionalidad en medio de tanto fanatismo ideológico: “Ninguno de nosotros puede actuar desconectado de la realidad que vivimos”, admitió.

La ministra, “más papista que el papa”, desató un generalizado repudio social. Se inmoló en el ridículo. Cuba atraviesa una crisis energética inédita y en alza. No hay apertura ni flexibilidad de los dogmas impuestos en 1959. Sin embargo, sigue atribuyendo al bloqueo norteamericano sus continuas penurias. Otro eufemismo.

Alejandro De Muro

YPF

Brillante el editorial de la Sra. Cristina Pérez en LN+ del viernes 18. Rigor en la comunicación de lo que pasó y lo que pasa con el juicio de YPF. Sería interesante que el diario pudiera publicarlo para dar acceso a aquellos que no lo vieron. Felicitaciones para la periodista.

Carlos Raúl Caorsi

Jubilados

No existe día en que políticos peronistas, periodistas, comunicadores, panelistas o artistas no aprovechen un micrófono para rasgarse las vestiduras por la mísera pensión que percibimos los jubilados. Hablan sobre las penurias, el hambre y la imposibilidad de obtener medicamentos gratis que sufrimos. A ellos les sugiero que ingresen a YouTube y escuchen y vean al general Perón en un discurso emitido por cadena nacional el 30 de noviembre de 1973, en el que manifiesta con toda claridad que no es partidario del sistema previsional estatal, porque ya lo había visto fracasar en otras latitudes. Agregaba que estos servicios no suelen ser ni eficientes ni seguros, y concluye que el Estado siempre mal cumple.

Ante tamaña prueba se constatan dos cosas: primero, que el cinismo de la actual dirigencia peronista es mayúscula, y en segundo lugar, que muchos “opinadores” no han leído la historia argentina y por lo tanto ignoran el origen de muchos de nuestros males económicos, sociales y culturales. Por ahora, el único que habla claro y enrostra la cruel verdad es el presidente Javier Milei, destapando con firmeza los cientos de hechos de corrupción. Su frase “prefiero una verdad incómoda antes que una mentira confortable” ha calado hondo en los argentinos, y esa es la razón del apoyo con que cuenta. Por primera vez se nos muestran un objetivo y el camino para llegar a él. En las cercanas elecciones de septiembre y octubre recibirá el espaldarazo que necesita para avanzar en forma más acelerada, dejando atrás la mediocridad, el cinismo y la ineptitud de los políticos corruptos.

Gabriel C. Varela

Oberdan Sallustro

Días atrás se cumplieron 110 años del nacimiento de Oberdan Sallustro y, como su fiel discípulo por 20 años, convoco a todos los compatriotas a recordarlo. Después de haber luchado en Italia contra el fascismo y el nazismo y haberse graduado como abogado en la Universidad de Turín, al ser convocado por el Dr. Aurelio Peccei, presidente de Fiat para América Latina, tomó las riendas para formar Fiat Concord SA, el más grande conglomerado industrial de la Argentina y Latinoamérica, dando vida a 7 fábricas localizadas en Córdoba, Santa Fe y el Gran Buenos Aires, y con un primer paso para la instalación en Brasil y Colombia, brindando empleo en forma directa e indirecta a más de 200.000 personas, con los mejores sueldos en términos comparativos. Impulsado por su gran calidad humana, se hizo promotor de la duplicación del Hospital Italiano y de una jornada semanal de deporte y estudio para los hijos de obreros y empleados. Un hito fue congregar el 27/11/1966 a centenares de representantes de todas las colectividades extranjeras para colocar la piedra fundamental del Santuario-Escuela de Nuestra Señora de los Emigrantes en el barrio de La Boca, con la bendición del papa Pablo VI. En la Fiesta Nacional del Trigo de 1971, que se celebró en Leones (Córdoba), el entonces presidente de facto, ante una multitud, le entregó el Diploma al Mejor Emprendedor Industrial de la República Argentina. ¡De abogado a ser el “mejor industrial”! El 21/3/1972, tan solo un año después, fue secuestrado por el grupo terrorista ERP, que después de haberlo trasladado a 10 “cárceles del pueblo” en el baúl de varios automóviles finalmente lo asesinó el 12/4 de ese año. El que luego sería nuevo jefe del ERP, Gorriarán Merlo, en su libro de memorias declaró que “fue el peor error que pudimos cometer”.

Pienso con humildad que todos los ciudadanos, y en particular los políticos, deberíamos tener muy presente en nuestros días el mensaje que nos dejó para que reinen la paz y el trabajo fecundo, con inteligente respeto entre todos, conforme a la más alta calidad humana.

Carlos Tonelli

Patentes

Aplaudo el anuncio de mayores controles para evitar el robo de autos y sus trágicas consecuencias. Sin embargo, no me queda claro cómo se implementará cuando cada vez son más los vehículos que circulan sin chapa patente, con placas provisorias ilegibles o de alguna manera adulteradas, a la vista de todos.

María Teresa Reynal

