Cartas de lectores: Déficit cero judicial, fiscal Luciani, voto de confianza

Escuchar

Déficit cero judicial

Como ciudadano, orgulloso de ser argentino, solicito a nuestra soberana Justicia aplique el sistema de “déficit cero judicial” a nuestros ilustres y endémicos ladrones. Es hora ya de meterlos presos. Es hora de respetar tanto trabajo de investigación realizado y de tantas pruebas de corrupción obtenidas. Con tantos argumentos de oscuras administraciones y pésimos comportamientos, como se nos ha informado a la ciudadanía durante tantos años, es hora de encarcelar a todos aquellos chorros que de una manera u otra han hundido económica y socialmente a nuestro hermoso país.

Nadie saldrá de la cárcel hasta que devuelvan, ellos, sus descendencias o sus serviles testaferros, todo lo que se han llevado indebidamente, amparados en un sistema con forma de Estado, tan débil como extremadamente corrupto. La multimillonaria plata robada se encuentra en algún lugar, disimulada o escondida bajo diversas formas, ellos lo saben, y debe ser restituida a la Nación.

Señores jueces, apliquen el “déficit cero judicial” a los impunes, reconocidos y probados ladrones de nuestra Argentina. No solo equilibremos la balanza en ese sentido, sino que tengamos superávit por el lado del bien. Inaceptable no aplicar la tan deseada justicia. No solo se puede. Se debe poner fin a esa otra deuda. Lo esperamos.

Antonio Britti

antoniobritti@yahoo.com.ar

Fiscal Luciani

El fiscal federal Diego Luciani ha brindado una nueva muestra de coraje al declarar que fue víctima de operaciones mediáticas, presiones y amenazas de muerte durante el proceso judicial seguido a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de Vialidad Nacional. Su inagotable lucha contra la corrupción y su desempeño como funcionario judicial son un modelo a seguir por el Poder Judicial y un mensaje esperanzador para el futuro del pueblo argentino, que reconoce su valentía y comparte totalmente la frase final de su alegato en la citada causa: “Corrupción o Justicia”.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Voto de confianza

Estoy muy sorprendido y desilusionado de las últimas declaraciones de su santidad el papa Francisco. Por un lado, el Papa, como jefe de nuestra iglesia, ¿no puede perdonar una equivocación de un agente del orden? ¿Piensa que fue realizado adrede? ¿No sería positivo al menos poner un voto de confianza en un gobierno que está queriendo hacer las cosas de distinta manera? Por otro lado, si una autoridad tan “elevada” como él habla de reuniones entre empresarios y funcionarios con pedido de coimas, ¿no debería hacer la denuncia pertinente?

Alejandro L. Ortiz

DNI 20.665.572

Paradojas

Paradojas de la vida: diez años después de sentir un enorme orgullo por tener al primer papa argentino, extraño cada vez más a un papa polaco.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Montos

Con horror, aunque sin sorpresa, leemos sobre los despilfarros y corrupciones habidas. Pregunta: ¿alguien podría cuantificar el ahorro que ello hubiera significado para el erario?

René Liebenthal

DNI 13.180.089

Mejor el silencio

Nunca hubo en el Ejército un general tan denostado por la mayoría de los oficiales como Balza. Expulsado del Círculo Militar por reiteradas actitudes negativas hacia sus camaradas. Ha permitido que personal subalterno fuera condenado por su presencia en el lugar de reunión de detenidos en Campo de Mayo, cuando él, en su condición de jefe controlaba el lugar. Ha negado su responsabilidad en las desapariciones ocurridas en Paso de los Libres durante la contraofensiva de Montoneros, mientras se desempeñaba como jefe de unidad en la mencionada ciudad. Se ha desentendido en las causas por la venta de armas a Ecuador y Croacia, causando perjuicio a sus subalternos; mismo método que utilizó cuando explotaron los polvorines de la Fábrica Militar de Río Tercero, motivo por el cual hay oficiales cumpliendo prisión. Compuso una maliciosa trama en el caso de la muerte del soldado Carrasco, con la finalidad de evitar su responsabilidad en el tema, no expresando en tiempo y forma la verdad de los hechos, generando prisiones y bajas de oficiales subalternos. Ha utilizado el puesto que ocupaba para facilitar se les otorguen registros del automotor a sus familiares directos en la ciudad de Mar del Plata. Se comprometió con lo peor de la política nacional, pensando en que iba a ocupar el Ministerio de Defensa en un gobierno liderado por Sergio Massa, incluso prestándose a toser mientras exponía Milei durante el último debate presidencial. Fue ascendiendo en la carrera por su exagerada obsecuencia a cuanto superior tuvo, particularmente a los generales del Proceso. Hay sobradas pruebas al respecto. Por eso es conveniente que no hable más y menos aún de la denominada década del 70.

Jorge Di Pasquale

Exteniente coronel

DNI 7.603.678

Tattersall

Quisiéramos llamar la atención sobre el Tattersall del Hipódromo de Palermo ubicado en Av. del Libertador 4595/2611. Luego de unos años de abandono, se notan a simple vista en forma lateral obras de demolición de ese valioso patrimonio histórico y también la tala de su añoso arbolado interior, con la desaparición de especies centenarias transformadas en tocones mutilados.

Si nos acercamos a su puerta principal veremos que últimamente se instalaron unas placas negras para que desde afuera no se pueda ver directamente que está ocurriendo en ese lugar. Además, no se advierte el obligatorio cartel de aviso de obra. Ante tanta destrucción del patrimonio arquitectónico y ambiental es necesaria la urgente intervención del gobierno de la ciudad.

Andreina de Luca de Caraballo

Presidente Fundación Ciudad

f.ciudad@fibertel.com.ar

En la red Facebook

Diputados. El Gobierno se alió con el kirchnerismo para frenar un proyecto que limita el poder de los sindicatos

“¡Ley Mucci ya!”- Jorge Nicolás Montuori

“¿Se quedó sin nafta la motosierra?”- Oscar López

“Tienen que ser dos mandatos y a la casa”- David Vicencio

“¡Bien! Se tendrá que atener a las consecuencias. ¿Se da vuelta y abraza las castas? El próximo año son las legislativas”- Raquel Muñiz

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION