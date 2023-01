Cartas de lectores: Del lado de los que amamos la vida, tranquilidad, festejo

escuchar

Carta de la semana

Del lado de los que amamos la vida

Graciela y Silvino, es muy difícil lo que pido, pero espero puedan sanar su dolor pensando en los ángeles que acompañaron a Fernando en sus últimos pulsos. En medio de tantos relatos desgarradores, se escucha el testimonio desesperado y dulce a la vez de Virginia, que le pedía: “Quedate conmigo”. Nosotros, los humanos, también queremos que ustedes se queden con nosotros; con los que amamos la vida, los que queremos autosuperarnos cada día para lograr una sociedad mejor. Fernando fue un mártir, por todo lo que la sociedad está conociendo, y espero que todos estemos aprendiendo con su tormento. No hay quién, con alma, pueda soportar el calvario de este caso sin reflexionar sobre su existencia. Estamos todos conmovidos, como padres, como hermanos, como argentinos. Espero puedan quedarse con el abrazo de quienes queremos que ustedes se queden con nosotros, de este lado, del lado del amor.

Los abrazo con todo mi ser, admiro su fuerza y su entereza.

María Cristina Rivero

DNI 16.823.159

Tranquilidad

Quiero llevar tranquilidad al presidente Fernández, quien en un video se pregunta con cierta angustia en qué país le va a tocar vivir a su hijo Francisco. Por favor, Presidente, le pido que no se preocupe, ya que mientras la política argentina no cambie, su hijo, su descendencia, la de sus amigos y allegados y otros funcionarios seguirán perteneciendo al reducido y selecto grupo al que nada les faltará nunca. Más bien vivirá una vida de lujo, llena de privilegios, con educación de excelencia aquí o en el exterior, seguridad las 24 horas y atención médica en los mejores sanatorios privados del país. Entendería esa preocupación si un día los argentinos deciden cambiar la manera de hacer política.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Festejo

El festejo de la “portavoza” porque la inflación anual fue del 94,8% y no llegó a tres dígitos es como celebrar que te encontraste a oscuras con Frankenstein en lugar de Drácula.

Ezequiel Fraga

DNI 11.045.195

Alem y la UCR

En un artículo reciente, el doctor Alberto Benegas Lynch señaló la necesidad de que la UCR retorne a sus fuentes ideológicas liberales. Sostiene que Leandro Alem fue un doctrinario liberal, lo que es a mi juicio, si no inexacto, incompleto. Alem y la mayoría de los fundadores del radicalismo abrevaron en el liberalismo político, fundamentalmente sarmientino, ya que provenían del Partido Republicano, que fundaron en 1877 Alem, Del Valle, Sáenz Peña, entre otros. Benegas Lynch hace hincapié en las ideas librecambistas de Alem, cita artículos periodísticos e intervenciones parlamentarias de este; omite las muchas otras en que el citado Alem y sobre todo su amigo, correligionario y compañero de banca Aristóbulo del Valle juzgaban críticamente el liberalismo económico del sistema conservador oligárquico, sobre todo del período de Juárez Celman, y sostuvieron posiciones proteccionistas hacia bienes del Estado y de la incipiente industria. No puede negarse que del Valle, Alem y los fundadores del radicalismo representaban las ideas liberales consagradas en la Constitución de 1853 (piedra basal del liberalismo argentino) sobre todo en lo atinente al régimen republicano y representativo de gobierno, basado en el sufragio popular como fuente legitimadora. De allí que ante la desnaturalización del sistema democrático por parte de los gobiernos conservadores consideraron vital crear un nuevo partido que se opusiera al estado de cosas imperante, la Unión Cívica primero (1890) y UCR después (1891). Sus profundas convicciones liberales democráticas los llevaron a construir el partido que sería herramienta fundamental de la democratización de la vida institucional argentina. Párrafo aparte merecen las a mi juicio injustas acusaciones formuladas contra Hipólito Yrigoyen. Me limito a señalar la trayectoria del primer presidente democrático argentino, que a la muerte de Alem dotó a la UCR de una estructura y organización que le permitieron en dos décadas y desde el llano, sin usar recursos públicos ni recurrir a discursos demagógicos, obtener la mayoría electoral que la llevó al gobierno de la república, desplegando una acción reparadora y enriqueciendo el concepto democrático con el de la inclusión social. Sus dos gobiernos y el de su sucesor, Marcelo T. de Alvear, fueron ejemplos de democracia social en los que se conjugó la vigencia de la república democrática con sus principios y valores, así como los avances en materia socioeconómica en un sano y virtuoso equilibrio entre liberalismo e intervencionismo estatal para asegurar progreso, desarrollo y bienestar. También señala que el radicalismo debería renunciar a la Internacional Socialista, lo cual fuera debatido y resuelto democráticamente, y cabe resaltar que dicho agrupamiento internacional está integrado en su totalidad por partidos democráticos cuyo ideario se basa en las premisas de la libertad política y la búsqueda de progreso e igualdad sin ningún vínculo ni compromiso con estructuras autoritarias ni totalitarias ni violentas.

Finalmente, en los más de 130 años de trayectoria, la UCR, desde el llano y desde el gobierno en las administraciones presididas por Hipólito Yrigoyen, Marcelo de Alvear, Arturo Illia, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, ha demostrado un compromiso firme e irrevocable con la defensa de las ideas de la libertad, la plena vigencia de los derechos humanos, la democracia representativa, el pluralismo político, la división de poderes y el federalismo, que son principios pétreos de nuestra Constitución, lo que se dice un auténtico programa liberal y radical.

Diego Barovero

Presidente Instituto Nacional Yrigoyeneano

Otra Argentina

Señor Presidente, señora vicepresidenta: no entienden nada. El país festejó recientemente, unido, el campeonato mundial de fútbol conseguido por un puñado de deportistas que con sacrificio, trabajo mancomunado, amor y mucho sufrimiento lograron una gesta que será inolvidable por varias generaciones. Y tras cartón, nuestras máximas autoridades buscan dividir a la Argentina con un ataque a uno de los poderes de la república, porque no responde a sus intereses. No hacen más que serruchar la rama donde están sentados. Lamentable y, además, muy poco inteligente. Se viene otra Argentina. La de la unión, del optimismo, el sacrificio y también del sufrimiento, condimento esencial para obtener luego triunfos épicos y duraderos.

Damian Donnelly

Ddonnelly1961@gmail.com

Patagonia sin combustible

Viajar por la Patagonia en verano es soñado: paseos por lagos, montañas, ríos, paisajes únicos. Pero puede convertirse en una pesadilla cuando querés cargar combustible en ciudades como Junín de los Andes, San Martín de los Andes y seguramente otras más. Son varias las temporadas que ha ocurrido lo mismo, y cada vez es más grave la situación. Colas de dos horas o más, y a veces llegás al surtidor y se quedaron sin ese vital elemento. Las autoridades deben intervenir, autorizando más estaciones de servicio o coordinando para que haya más fluidez en el abastecimiento.

La Patagonia es para pasearla. Recorrerla, vivirla. Y necesitás movilidad. Es ridículo tener que ir a las 2 de la mañana a cargar para evitar colas y sin seguridad de conseguir. Un tema más de muchos que nos avergüenzan.

Luis Oyuela

DNI 11.528.859

Pinamar para todos

Motiva la presente el agradecimiento al intendente de Pinamar, Martín Yeza. Volvimos a ir con nuestro padre a disfrutar de la playa después de un largo tiempo. Dejamos de hacerlo hace muchos años cuando mi madre, enferma de Parkinson, ya no pudo acceder a la playa a disfrutar del mar que tanto amaba. Al llegar nos encontramos no solo con los balnearios reconstruidos eco-friendly, sino con la grata noticia de que el intendente impuso la obligatoriedad de tener todo lo necesario para la accesibilidad de discapacitados, con lo cual además de rampas, poseen silla de ruedas para la arena y sillas anfibias para ir al mar, siempre acompañado por personal de asistencia. Realmente sentimos lo que es un político que gobierna para la gente. Mi padre, de 90 años y con dificultades motrices, pudo disfrutar de la playa sin problemas.

María Alejandra Rodríguez

maria.marge.rod@gmail.com

Terminal de Retiro

Resulta caótico el estado de indefensión en que se encuentran los pasajeros que utilizan la estación de micros de larga distancia de Retiro. Los vehículos son asaltados a poca distancia de su arribo o partida, apoderándose los delincuentes de gran cantidad de valijas, violando los portaequipajes. Durante la noche la estación es tierra de nadie y el delito reina por doquier. No merecen, quienes no pueden utilizar otro medio de transporte, tal ultraje. La desidia de los funcionarios correspondientes contribuye a tal desmadre. La solución es clausurar la estación de Retiro y hacer que la totalidad de los ómnibus tengan su cabecera en la nueva estación cerca de la autopista Riccheri. Lo irracional no debe prevalecer por sobre la dignidad.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123

