escuchar

Delincuencia sin freno

La violencia se ha desatado con total virulencia en gran parte del pais, pero especialmente en el conurbano. Sus pobladores han ido cambiando sus costumbres de barrios tranquilos y familiares, donde todos se conocen, por rutinas en guardia para evitar ser las nuevas víctimas del delito, y de cualquier modo no alcanza... La semana pasada han ocurrido horribles crímenes a cualquier hora del día. La seguridad es un reclamo siempre presente en cualquier consulta o encuesta y la población en general ha votado por ella. El gobierno provincial, reelegido hace tres meses, debe cumplir con sus votantes y actuar en consecuencia, en combinación efectiva con el nacional y el de CABA, para evitar que los ciudadanos desayunemos siempre con la noticia del nuevo asesinato.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Paradoja irresuelta

Nuevamente felicito a Héctor M. Guyot, esta vez por “La paradoja irresuelta de Javier Milei”. Coincido en un todo con sus dichos. Parece ser que Milei no asimiló que desde el 10 de diciembre de 2023 es el presidente de todos los argentinos y que, como tal, nos representa en el exterior. Lo demostró cuando en Davos se representó a sí mismo, dejando de lado que concurría como presidente de la Argentina y haciendo públicas convicciones personales, creando conflictos con otros países, que nos perjudican. Le sugiero al señor Presidente que tenga la humildad de un grande de verdad en lo suyo, como Lionel Messi, y procure medir sus actos y sus dichos de acuerdo con lo que él asumió y juró cumplir. Quien pretende ser respetado debe primero respetar a los demás. Lo que escribo no es con ánimo de crítica, sino con el deseo que el Sr. Milei aprenda de sus errores, sepa escuchar el clamor del pueblo y que en el ejercicio de su cargo encarrile a esta Argentina tan vapuleada.

Marta Bonfanti

DNI 1.760.166

Postergados

El gobierno al que yo voté les otorga un bono a los que perciben la jubilación mínima y a los que reciben haberes algo mayores. Eso me parece lógico y totalmente justificado. El resto de los jubilados y pensionados, muchos de los cuales han aportado durante varias decenas de años y que cobran haberes por ello mayores, han quedado postergados como si estuvieran ya protegidos ante el aumento desmesurado de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. La falta de acuerdo para aprobar en el Congreso el proyecto de ley ómnibus enviado por el Ejecutivo parece incentivar a este último a practicar ajustes aún mayores. Esta postergación es una injusticia que debería ser evitada a tiempo.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

YPF

En el editorial del 11 de enero “YPF: impericia, ignorancia y corrupción”, se sostiene que se necesitan profesionales honestos y capacitados para procurar resolver el desastre legado por el kirchnerismo en la expropiación de YPF y que deberemos pagar todos los argentinos. Por eso no deja de causarme estupor haber sido señalado allí con nombre y apellido y con comentarios descalificatorios y directamente ofensivos, a raíz de una nota de mi autoría. En ella afirmaba que en el ominoso proceder del gobierno kirchnerista a partir de 2012 y de la repugnante cadena de complicidades que favoreció incomprensiblemente al Grupo Eskenazi, con consecuencias previsiblemente catastróficas para el país, no pueden dejar de advertirse las graves omisiones del procurador durante el gobierno de Cambiemos, Dr. Bernardo Saravia Frías, para entender la historia completa de lo que sucedió en YPF. Porque lo cierto es que la gestión de Cambiemos a cargo del heredado caso YPF hubiera podido hacer mucho para evitar la condena contra nuestro país, empezando por no encubrir a los responsables del saqueo. De hecho, mucho se hubiera avanzado en el buen camino impulsando las denuncias penales previamente promovidas por Elisa Carrió y por la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de los Dres. Mariano Federici y María Eugenia Talerico, entre otros ejemplos, como así también impulsar o acompañar las demandas comerciales instauradas en los tribunales de nuestro país por accionistas minoritarios. Lejos de ello, no defender correctamente al Estado argentino y a YPF en la Corte americana finalmente dio sus “frutos” con el fallo adverso de la jueza Loretta Preska, a la vez que también se logró repeler cualquier intento de fallo en los tribunales argentinos.

Cuando el editorial concluye que la saga, de aún temible final, tiene que ver con “impericia, corrupción e ignorancia política de un grupo de funcionarios que hizo muy mal las cosas para que hoy los argentinos enfrentemos las consecuencias”, no puedo sino coincidir.

Sin embargo, por esto mismo se me ataca, por querer echar luz sobre la totalidad del drama al que nos enfrentamos. No se trata de una denuncia al voleo, ni tampoco hace falta ser un erudito en los procedimientos judiciales americanos para entender las graves y sospechosas omisiones incurridas por quienes tuvieron a su cargo la defensa de YPF y el Estado nacional en la Corte de Nueva York, bajo los mandatos kirchneristas, pero también –tristemente– durante el período en que gobernó Cambiemos.

Gustavo Gutiérrez

DNI 10.564.266

N. de la R.: LA NACION ratifica en todos sus términos el contenido del editorial de referencia.

Contraluz

Es difícil entender cómo un país grande y rico como nuestra querida Argentina ha llegado a esta postración; la inseguridad creciente, la pobreza, las corporaciones que repiten sus conflictos y, lejos de los enmarañados e indescifrables caminos que ha tomado la política, la gente común, reflejando un espejo que cada hora se rompe en mil pedazos al igual que nuestros anhelos y esperanzas. Tal vez como contraluz de este complejo presente, recuerdo unas líneas: “… Por razones de trabajo pasé cuatro días en Montevideo. Una ciudad discreta y amable; el río, que llaman el mar dulce, se ve de todas partes. El aire es limpio, la arquitectura sencilla, los viejos zaguanes y a veces decorando el fondo el aljibe o la tortuga; casi no hay colas, el trato es correcto y gentil, el tiempo pausado. Poca gente en las calles. Un país noble, austero y democrático. Volver es terrible” (Mario Mactas, Monólogos rabiosos).

Julio César Lifsichtz Bartolomé

20poirot20@hotmail.com.ar

En la Red Facebook

Lanús. Motochorros matan a un joven de 27 años tras intentar robarle la moto

“La pena de muerte la aplican los delincuentes con la gente que trabaja y se esmera por salir adelante. Solo se necesita que se cumpla la ley”- María Laura Novoa

“Qué esperamos para salir a pedir seguridad”- Marucarmen Proserpio

“Esto se tiene que terminar”- Eric Sen

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION