Cartas de lectores: Desafío al protocolo, coberturas médicas, honrar la historia

Desafío al Protocolo

Los piqueteros cortaron ayer la Avenida 9 de julio y el metrobús. ¿Es tan difícil entender que hay que respetar el orden público y un lógico y correcto protocolo que impide cortar calles, avenidas y el metrobús? La respuesta es simple: no, pero es indignante como la oposición, junto a sus canales afines, distorsionan y cuestionan severamente el actuar de las fuerzas de seguridad y al gobierno, al afirmar que no permiten a los ciudadanos manifestarse, algo muy lejano a la realidad. La Policía de la Ciudad se enfrentó ayer a un avance más violento y provocador de las organizaciones sociales, avaladas por la izquierda y el kirchnerismo. Personas con caras tapadas, palos, mochilas con piedras, quema de tachos de basura, destrucción de veredas para utilizar los escombros como grandes proyectiles que arrojaron contra las fuerzas de seguridad. Son los partícipes necesarios a los que denominan “infiltrados”.

La oposición miente y lo sabe, su actitud es golpista y antidemocrática. Como era de esperar, sin el kirchnerismo en el poder, hace 100 días, con el comienzo de un nuevo gobierno democrático se inició el plan de desestabilización, pero la mayoría de los argentinos estamos dispuestos a no permitirlo.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Coberturas médicas

Todos hablan de las prepagas y el aumento desmesurado que tienen y no escucho nada sobre el problema que tenemos en la provincia de Buenos Aires con la obra social IOMA. Cada día cubre menos estudios y ni hablar de los análisis de laboratorio. No se sabe si es la Federación Bioquímica de la provincia, que le busca la quinta pata al gato para no autorizar, o es IOMA que no les paga, y los afiliados estamos en el medio. Tenemos que pagar grandes sumas por los análisis o directamente no hacerlos. Por suerte, mi control médico es anual, pero han llegado a negarme análisis de rutina (como el de orina). Los médicos cobran el bono y un diferenciado, por algo los hospitales públicos están superados. Es una obra social obligatoria y hemos quedado a la deriva. Cirugías importantes ni hablar, que las cubran en las clínicas privadas, y en los hospitales públicos dan turno para dentro de seis meses o más.

Eso sí, todos los políticos van al mejor hospital de CABA.

María Cristina Florez

DNI 5.639.267

Honrar la historia

El 29 de abril se cumple el aniversario del asesinato del teniente primero (post mortem) Mario César Asúa y de las heridas de bala que sufrió el conscripto Hugo Alberto Vacca, quien quedó cuadripléjico y falleció tiempo después. Los terroristas lo hicieron cerca de Pilar, sobre el puente del río Luján, en la ruta nacional 8. Robaron munición y armamento para aterrorizar a la población. El atentado de 30 personas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) fue durante 1971 y causó la muerte del primer miembro de nuestras FF.AA. Actualmente esos asesinos, libres, siguen produciendo una grieta en la sociedad argentina. Hoy esa guerra que nos impusieron continúa con otros nombres, tácticas y cambios culturales.

Gloria a los que luchan ese combate que no terminó, que ha dejado muchos muertos como Asúa y Vacca, también muchos injustamente presos y muertos en prisión por defender a su patria de una invasión cultural no deseada.

En nombre de la promoción, firmo sabiendo que todos los integrantes avalamos lo escrito. ¡No cambien la verdadera historia!

Enrique Dietrich

DNI 4.534.663

Forcejeos

Hace pocos días, pudimos ver en las redes a una mujer descontrolada, zamarreando a policías de la Ciudad e incluso intentando quitarle el arma a uno de ellos. La respuesta del policía y luego de sus compañeros mostró una absoluta ineptitud para controlar la situación. Los responsables de la Policía de la Ciudad, el jefe de la Policía de la Ciudad y el ministro de Seguridad deberían dar explicaciones.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

No más excusas

Muchos medios al hacerse eco del fallo judicial que ordena tratamiento psicológico y capacitación en género para los monseñores Cargnello, De Elizalde, el sacerdote Ajaya y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval cometen un tremendo error. Hablan de un conflicto generado por la devoción a la mal nombrada Virgen del Cerro y a la persona de su vidente, la Sra. Ma. Livia Galliano de Obeid. Seguir poniendo el acento en estos aspectos es algo gravísimo, dado que desplaza el eje de la real situación de violencia y diluye los hechos. Estamos frente a un hecho sumamente dañoso y deliberado. Se debe enfatizar en la gravedad de los hechos y no conjeturar pseudojustificaciones. Existe un grupo de mujeres que llevan entre 30 y 40 años de vida de clausura, las cuales desde hace más de dos décadas son violentadas física, psicológica, económica y religiosamente por miembros de la cúpula clerical. Estas religiosas han vivido un calvario a manos de otros consagrados, quienes eran casi su único nexo con el mundo exterior. Por respeto a las víctimas, a las personas que se busca implicar en la situación y al pueblo católico todo, es fundamental que al informar se ponga el acento en la gravedad de los hechos padecidos y en la relevancia de los únicos responsables y culpables: es decir, en las personas causantes y/o facilitadoras de los actos de violencia. Hay cuatro consagrados que valiéndose de la investidura religiosa victimizaron a unas santas mujeres dedicadas a la vida contemplativa, aisladas en la clausura de sus votos. La situación, en cuanto a la indefensión de las víctimas, es tan vil y desigual, salvando las distancias, como la que se da cuando se practica la caza en un coto con animales dopados. No hay escapatoria posible. No busquen excusas, no las hay. Seguir insistiendo en ello solo da muestra de una revictimización de las víctimas.

María Victoria Vanessche

DNI 2.372.371

En la Red Facebook

Ni el mosquito ni el clima: la pobreza, el otro factor de riesgo para la propagación del dengue

“Sí, la suciedad sin duda”- Pate Cucci

“Totalmente de acuerdo. Influyen también la falta de obras, las calles que se inundan, los barrios tomados y sin servicios”- Mirta Mónaco

“Ni el mosquito ni el clima... Las décadas de políticos, funcionarios, sindicatos, mafias, corrupción generalizada y baja educación”- Nelly Brane

