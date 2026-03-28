Cartas de lectores: Desconcierto, decepción, memoria íntegra

Desconcierto

Parte del gabinete nacional acompañando a un funcionario que despreció a la prensa y a la opinión pública como hizo Manuel Adorni suma desconcierto y también indignación en momentos en que más apoyo necesita el Gobierno. Adorni se debe ir. Asaltan serias dudas sobre la personalidad de un presidente que echó a funcionarios de jerarquía como la hija de Domingo Cavallo, el exdirector de la Anses y la canciller Mondino sin una explicación pública.

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

Decepción

Lo de Manuel Adorni me pareció decepcionante. A él le digo: yo voté a Javier Milei, pero no acepto que un funcionario responda que el periodista no es “juez” cuando le pide que explique cómo pagó el pasaje. ¿Qué? Un funcionario “debe” dar explicaciones de sus gastos y “debe” transparencia a la ciudadanía. ¿De mal gusto las preguntas? No, de mal gusto las respuestas. Lamentable. Mucha soberbia y omnipotencia. ¡Más humildad! Tenemos el voto. No explicás, no te vuelvo a votar. Así de simple.

Clara Halac

DNI 6.256.926

Memoria íntegra

Al haber tomado estado público la carta que envié a monseñor Marcelo Colombo sobre el documento episcopal del 10 de marzo, es de caballeros reconocer con nobleza el gesto del otro y hacer pública también su respuesta. Agradezco especialmente que haya recogido mis preocupaciones y su invitación a buscar, en sus palabras, “un camino honesto” para “sanar heridas del pasado” y construir “un futuro democrático y con oportunidades para todos, especialmente los más vulnerables”. Precisamente por eso, reitero una convicción de fondo: no puede haber una memoria íntegra si se presenta el 24 de marzo de 1976 como si fuera el inicio de la tragedia argentina, dejando en segundo plano la violencia terrorista y paraestatal previa que ya había desgarrado al país. Tampoco puede haber un “Nunca Más” verdadero si se lo limita a una sola de las violencias que hirieron a la Argentina. Un “Nunca Más” selectivo pierde fuerza moral y deja en penumbra los demás. Esa selectividad también persiste cuando, tras casi medio siglo, ancianos continúan sometidos a procesos o prisión, mientras otras responsabilidades han quedado al margen del foco de la Justicia. El reencuentro entre los argentinos solo será posible si reconocemos primero nuestros propios errores. Solo desde una memoria que puede ser incompleta, pero nunca parcial ni selectiva, podremos buscar una verdad íntegra. Y solo si no nos apartamos de esa verdad –porque, en definitiva, para un cristiano Dios es la Verdad– podremos construir un reencuentro genuino.

José Luis Figueroa

General de Brigada (R)

DNI 12.841.543

Juicios

El artículo 7 del Estatuto de Roma define como crímenes de lesa humanidad a ciertos ataques generalizados y sistemáticos contra población civil. Pero, ¿puede considerarse “población civil” a los integrantes –y con grado militar– de los autodenominados Ejército Revolucionario del Pueblo y Ejército Montonero que agredieron a la Nación Argentina en los 70, al servicio del eje soviético cubano en el contexto de la Guerra Fría, y que emitían “partes de guerra”? Asimismo, el artículo 18 de la Constitución nacional y el mismo Estatuto de Roma prohíben la aplicación retroactiva de la ley penal. Creo evidente que los denominados “juicios de lesa humanidad” constituyen un prevaricato… sistemático.

Antonio Mascardi

antoniomascardi1968@gmail.com

Dos velocidades

La Justicia (por llamarla de alguna manera) maneja dos velocidades según la ocasión. Es capaz de ser una tortuga o convertirse en una liebre de un momento a otro. En el caso de Manuel Adorni pareciera que trabaja a velocidad supersónica porque ya incluso el piloto del avión ha podido declarar. Pero en los desaguisados de la AFA está paralizada en medio de una montaña de pruebas tan burdas como suculentas, incluidos chats, videos y audios. Es tal la parsimonia que ni siquiera han llamado a declarar a los supuestos testaferros de la mansión de Pilar. Todo tan patético como irritante.

Sebastián Perasso Jáuregui

DNI 21.173 759

Gomero

El informe elaborado por Mr. A. Jackson y sus colegas de Kew Royal Botanic Gardens en marzo de 1993, titulado “Gomeros de la Recoleta”, califica a uno de ellos de “… magnífico ejemplar que provee de sombra y un bello escenario al área circundante, se clasifica como Ficus macrophyla”. En sus recomendaciones señala: “A largo plazo, este árbol sufrirá por falta de riego. Sus raíces no podrán acceder al agua de lluvia, especialmente si el pavimento alrededor es construido cementando las juntas de los adoquines”. Y añade: “El suelo circundante está altamente compactado, lo que se ve agravado por el uso de un material de superficie de pobre calidad en el área de pasto. Las principales raíces de alimentación del árbol están por debajo de la zona pavimentada y fuera de la línea de proyección horizontal de la copa”.

Se trata del gomero contiguo al café La Biela, un hito del paisaje porteño y un monumento natural único, cuya copa hace ya años sufre un progresivo deterioro que estas desoídas recomendaciones no pudieron evitar. Hoy estas predicciones se verifican a simple vista: la parte superior de su copa no tiene casi hojas. Confirmando lo dicho, las ramas orientadas hacia el frente del cementerio, que tienen un suelo más permeable, presentan un follaje mucho más denso y saludable.

Una carta similar a esta fue publicada por LA NACION en 2022, sin que se haya cumplido lo que el informe indica para detener el deterioro que avanza.

Germán Carvajal

carvajalgerman2011@gmail.com

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