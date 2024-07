Cartas de lectores: Desfile del 9 de Julio, La DAIA y Lijo, El Palomar

Escuchar

Desfile del 9 de Julio

La Argentina volvió a sentir “la patria”. Desfilaron en Palermo: la tradición, la historia, la unión, la esperanza, los valores. Todo aquello que había desaparecido y “dejado de desfilar” los últimos cinco años. Que esta nueva Argentina no tenga olvido y aprenda de una vez por todas cuál es el camino para todos, no solo de unos pocos ventajeros. ¡Viva la patria!

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

La DAIA y Lijo

Nos dirigimos al señor presidente de la DAIA, doctor Jorge Knoblovits, con el objeto de expresarle nuestro formal cuestionamiento a la adhesión a la propuesta de designación del doctor Ariel Lijo al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que usted formulara públicamente invocando la representación de la DAIA. Tratándose de un tema tan sensible que atañe al correcto funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, y en el marco de un claro disenso de opiniones que fueran expresadas públicamente, vemos con real preocupación que usted comprometiera la opinión y posición de todas las entidades que integran la DAIA sin siquiera haberlas convocado a una asamblea extraordinaria, para analizar y discutir un tema tan controversial, y ajeno a los objetivos estatutarios e históricos de la DAIA. En nuestro carácter de expresidentes le solicitamos con carácter urgente convoque a una asamblea extraordinaria de las entidades afiliadas, para consultar a las mismas si están de acuerdo con que la DAIA tome posición pública en este tema tan controvertido, y en su caso, cuál sería esa posición.

Ruben Ezra Beraja, Ariel Cohen Sabban, Aldo Donzi, José Hercman, Alberto Indij, Amalia Polak, Ángel Schindel, Julio Schlosser, Roberto Zaindemberg

El Palomar

Ahora que se busca desregular el mercado aerocomercial sería bueno que se volviera a habilitar el aeropuerto de El Palomar. Mientras funcionó fue una buena alternativa para acceder a una estación aérea mediante transporte público. Este dato no es menor cuando ante un conflicto en Aeroparque, como ocurrió recientemente, el pasajero se debe trasladar a Ezeiza para un vuelo de cabotaje. Muchas veces le insume más tiempo llegar a esta terminal que la duración del vuelo. Durante su funcionamiento las aerolíneas de bajo costo operaban desde allí por menores costos operativos y se habían creado nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. Además se descongestionaba la terminal porteña y se daban mas opciones al pasajero. Una buena idea que fue lamentablemente cerrada por el gobierno de Alberto Fernández.

Si como supone el Gobierno nuevas empresas aéreas van a venir a operar, habida cuenta de que el mercado aerocomercial en el país está subexplotado, esta terminal debería ser reactivada.

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695

Pago de las expensas

En atención a una carta de lector del último domingo, en cuanto a que debía autorizarse a propietarios y administradores el uso de cajas de ahorro bancarias y otras formas virtuales para el manejo de sus fondos, y así evitar mayores costos como el pago de impuestos al débito y crédito, lamentablemente por disposición del Banco Central solo las personas humanas pueden ser titulares de una caja de ahorro. Una persona jurídica, como un consorcio, no está habilitada para acceder a la misma. Por otro lado, aunque pudiera tener una caja de ahorro, no estaría exenta del pago de impuestos. Esta es una cuestión que excede al Registro Público de Administradores en la aplicación de la ley 941 de la ciudad de Buenos Aires. Cabe señalar que las cuentas corrientes en el Banco Ciudad son gratuitas para los consorcios, siendo esta una forma de colaborar en la disminución de los costos, como así también existen tasas diferenciales y accesibles con el fin de obtener préstamos para cumplir con sus obligaciones de mantenimiento y seguridad edilicia. Estamos desarrollando respuestas para promover la disminución en los costos de las expensas dentro de nuestras posibilidades, como ha sido la obligatoriedad del QR en la liquidación de expensas para que los consorcistas puedan ver los respaldos documentales de los gastos y movimientos bancarios, y el Registro Voluntario de Prestadores de Servicios, que entrará en vigencia próximamente, a los fines de obtener referencias de precio y calidad para la realización de los trabajos que deban llevar adelante los consorcios.

Carlos Lionel Traboulsi

Director general de Defensa y Protección al Consumidor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires

DNI 13.773.406

San Telmo, sin luz

En los tiempos de Ceausescu, cuando en Rumania una persona mayor se enfermaba y llamaba una ambulancia, le decían que se la mandaban, pero no aparecía nunca. Es lo que siento hoy con respecto a Edesur. No quiero hacer ciencia ficción y pensar que la empresa está confabulada con algún poder mundial empeñado en bajar la superpoblación del planeta. No digo eso. Pero no puedo entender cómo dejan San Telmo a oscuras, el barrio histórico más visitado y admirado por el turismo. Nos dejan sin luz, sin calefacción, sin agua, sin electrodomésticos imprescindibles como la heladera, sin ascensores, en estos días de ola polar. Sin computadoras. Este es el 9 de julio más invisible que me toca desde que vivo en la Argentina y soy ciudadana argentina. Los problemas empezaron hace dos años. Pero ahora, desde hace dos meses, en pleno invierno, los cortes y las bajas de tensión son constantes. Los supuestos “arreglos” son parches momentáneos. Se necesita encarar la instalación, cambiar los cables quemados, invertir. Hablo por mí, que –si Dios y Edesur quieren–, voy a cumplir pronto 79 años. Y hablo por todos los afectados, por las familias con chicos, por los enfermos, por los discapacitados, por la gente más vulnerable. La Argentina era otro país cuando yo llegué aquí, a fines de los años 50. Puede volver a ser. Amén.

Alina Diaconú

DNI 5.290.436

En la Red Facebook

El Gobierno duplicó el presupuesto en las áreas de Defensa y Seguridad

“Excelente, nuestras Fuerzas Armadas estaban totalmente desacreditadas y abandonadas, tienen que volver a ser el orgullo de los argentinos. Basta de políticas prebendarias que le hicieron mucho daño a nuestro país”- Mario Germán Álvarez

“Uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, la inseguridad. Los delincuentes tienen más derechos que las victimas”- Fernanda Guerrini

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION