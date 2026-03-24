Cartas de lectores: Día de la Memoria, 24 de marzo, medio siglo

Día de la Memoria

Hoy recordamos con mucha tristeza aquellos días donde nos agredimos entre hermanos. Debemos tomar conciencia con sinceridad hasta dónde fuimos responsables cada uno con nuestro silencio o nuestra acción. Nadie está sin culpa. Reconocer nuestra responsabilidad sinceramente y sin mentiras es el único camino hacia la paz social.

Eduardo Faroppa

DNI 4.975.238

24 de marzo

A los ciudadanos argentinos, militares y civiles, que lucharon contra el terrorismo en la década del 70, les fue duro poder derrotarlo. Hoy siguen luchando, al decir de Miguel de Cervantes, contra tres gigantes: la injusticia de la justicia, el temor a la verdad de gran parte de la sociedad y la ignorancia generalizada sobre lo que realmente ocurrió en esos aciagos años de lucha fratricida.

General (R) Gustavo Booth

DNI 13.034.157

Medio siglo

Han pasado 50 años del último golpe militar y, a su vez, 42 años de ininterrumpido ejercicio democrático. En este último período, la dirigencia política se obnubiló pregonando democracia, olvidándose de ejercer república, de establecer Institucionalidad y de respetar el deber de la función pública. Me refiero a la dependencia entre poderes; a la inobservancia constitucional, legal y reglamentaria por parte de Instituciones, funcionarios y empleados públicos; permitiendo que las ambiciones político-partidarias y personales estén por encima del interés ciudadano y colectivo. Esto aplica al Estado Nacional, a los provinciales y municipales. A su vez, distorsionaron completamente la historia, falsearon datos y cooptaron la Justicia logrando inocentes presos, con responsables absueltos, nunca juzgados e incluso indemnizados. Alemania supo unificarse y dar fin a su pasado, sentando bases de desarrollo. En la Argentina seguimos anclados a un falaz pasado sin enfocarnos en el deteriorado presente.

David San Román

davidsanroman.ar@gmail.com

Guerra contra Irán

Europa declara que no va a intervenir en la guerra en apoyo de Estados Unidos e Israel dado que es una guerra que no iniciaron ellos. Me gustaría recordarles que las dos guerras más brutales del siglo XX las iniciaron ellos y si no fuera por Estados Unidos hoy no sé muy bien cómo estaría el viejo continente. El agradecimiento de la vaca empantanada: se la saca del pantano y devuelve con una patada.

Cristián A. Bengolea

cbengolea@gmail.com

Perito Moreno

Cada vez que LA NACION me trae el recuerdo del Perito Moreno me llena el alma el reconociendo a uno de los próceres argentinos más notables. Simplemente pensemos que le debemos en buena medida la Patagonia actual. Como dice la autora del artículo, Soledad Gil, Moreno tuvo un gran compromiso cívico y social. Entre otras cosas fundó los Boys Scouts en la Argentina. Hace mucho años La Nación tenía en su última página una serie ilustrada de prohombres argentinos. Sería muy bueno que reeditaran y recuperaran la figura del Perito Moreno como ejemplo de patriota que dio todo por nuestro país. Raúl Valdez DNI 10.203.000

Hambre de Futuro

Nunca mejor puesto el nombre Hambre de Futuro al proyecto de la Fundación LA NACION para hacer conocer a los ciudadanos las condiciones de pobreza, marginalidad, falta de escuelas y desnutriciónn infantil en las familias de las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Y nunca mejor elegida la persona que hace visible estas condiciones, tanto en sus crónicas escritas como en sus visitas audiovisuales a esos parajes. La periodista Micaela Urdinez sabe preguntar a las personas desamparadas cuáles son sus carencias, pero lo más importante y no común, es que sabe escuchar y no interrumpe cuando relatan sus miserias y deseos básicos y de educación en su incierto futuro. Mi más calidas felicitaciones a la Fundación y a Micaela Urdinez por su importante y respetuosa dedicación.

Roberto GarcÍa Baltar

DNI 4.421.505

Repartidores

Tal vez sea necesario que haya un grave accidente para la advertir la entidad de la situación. No es posible que los jóvenes que se desplazan en bicicletas con reparto a domicilio no respeten semáforos, circulen sin cascos protectores con sus recargadas mochilas, lo hagan de contramano en calles sin ciclovías, que circulen directamente en las veredas, que doblen en esquinas no permitidas. La circulación de bicicletas en la ciudad, como todo vehículo, está reglamentada, por lo cual esa anarquía diaria de su tránsito constituye un peligro constante para sus conductores, peatones y los automóviles que circulan correctamente. Urge entonces que las autoridades tomen cartas en el asunto y sancionen debidamente a los infractores y las empresas que contratan sus servicios y, fundamentalmente, que los propios jóvenes tomen conciencia de la peligrosidad de sus conductas.

Luis Gustavo Losada

DNI 8.275.120

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“Son mujeres trans, no son mujeres cis y ante todo son personas que deben ser respetadas al igual que cualquier otra persona sin importar su género, color o nacionalidad”- Sasha Maite