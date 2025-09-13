Cartas de lectores: Diálogo, respeto, universidad pública

Diálogo

Señor presidente, le escribo como ciudadano convencido de que un porcentaje clave de los votantes decide las elecciones sin fanatismo, premiando a quienes hicieron las cosas bien y castigando a quienes no. Usted tiene la oportunidad histórica de convocar a un gran pacto político y económico que no dure solo un año, sino una década, sugiero, en especial un diálogo con los gobernadores en especial con Kicillof, para que este acuerdo sea apoyado por todas las fuerzas políticas.

Respeto

Gracias senador Luis Juez por el amor y la dignidad con la que defendió a su familia. Gracias porque su causa fue un faro de referencia para muchos ciudadanos que nos identificamos con usted y que en repudio al maltrato y la grosería decidimos no ir a votar el domingo pasado. Gracias por no entregarse y seguir reclamando un formal pedido de disculpas del presidente Milei y de su entorno. Sepa que somos muchos los que estamos esperando que su reclamo sea atendido para que los desubicados aprendan de una vez por todas a respetar al prójimo.

Universidad pública

Sería conveniente reflotar el estudio sobre la universidad pública y la comparación con la privada que hizo FIEL en la década del 90. Las conclusiones que se obtuvieron fue la poca efectividad del gasto, ya que solo se recibían uno de cuatro estudiantes que iniciaban las carreras, siendo la causa que al haber ingreso irrestricto accedían a los estudios gente no calificada, y desde ya la gratuidad. Esto contrasta con las universidades privadas, donde se recibían más del 70% de los que ingresaban, primero porque había restricciones al ingreso, y segundo porque si hay que pagar los estudiantes que van tienen una fuerte motivación para estudiar y recibirse. Todo lo que es gratis produce despilfarro. El resultado final es que cada egresado de la universidad estatal costaba más que el de la privada. Finalmente, la universidad estatal solo tenía un 3% de estudiantes que provenían de las clases más pobres, pero los más pobres aportan cerca del 15% de los impuestos que se recaudan. Por ende estaban subsidiando a las clases medias y altas que van a la universidad pública. Si se pusieran restricciones al ingreso (y se eliminaran los curros que hay varios) los fondos con los que cuentan actualmente serían más que suficientes.

Educación

Hubo una época en que el Día del Maestro se conmemoraba con ceremonias alusivas a Sarmiento, quien inculcó la educación en todos los rincones de la Argentina. Ahora solo escucho, en la mayor parte de los medios informativos y en las calles, palabras obscenas y guarangadas, peleas entre los políticos que nos gobiernan y el incremento de actos violentos y robos. Justamente el 11 de septiembre el presidente Milei vetó dos leyes, una de ellas relacionada con la educación. Puede ser que tengan un costo fiscal, pero si lo tuvieran creo que con una mayor y mejor educación ese costo sería ampliamente superado. Cuanto más estudien los jóvenes mejor preparados estarán para trabajar en los diversos sectores del país. Por ello quiero agradecer a la señora Silke Arndt por su artículo, en el que recordó que la educación y la cultura son pilares para el crecimiento y el desarrollo sustentable de la sociedad.

El radicalismo

A los millones de radicales de toda la Argentina: estamos. Somos y creemos en el ideario radical, pero no tenemos muchas veces el partido que nos represente. Maestros y profesores, obreros y estudiantes, comerciantes, chacareros, profesionales, jubilados, trabajadores de todo tipo, sectores medios hoy carecen de un ámbito honesto y comprometido que los represente y defienda sus intereses. Sin un radicalismo fuerte se agudiza esa falta de representación alejada de absurdos populismos de izquierda o de derecha generadores de odio, división y corrupción. No se combate al populismo con populismo, sino con república.

Desde Encuentro Radical, agrupamiento no internista, un centenar de militantes convocamos a trabajar para recuperar la Unión Cívica Radical juntos, y generar propuestas concretas que permitan tener una alternativa seria para el futuro argentino. Con modestia e inquebrantable decisión.

Adelante, que hay que empezar de nuevo.

Juan Antonio Portesi, Carlos María Areta Lamas, Gustavo Lennard, Marta Carraro, María Alejandra Cajaraville, Martín Quintar, Cecilia Campos, Mario Espada,José Esteban Herrera , Héctor Grinspun, Rodolfo Dalmati, Andrea Lluch, Enrique Sánchez, Alberto Ruiz de Erenchun, Cristian Siniego Berri, Leopoldo Gold, Guillermo San Martín, Guillermo Manzi, Luis Blanco, Sebastian Rossi, Juan José Giombini, Hernán Portesi, Mirta Filiguera, María Teresa Flores, Roberto López Fagundez, Sofía Marino, Pedro Acuña, Néstor Monea , Manuel Mansanta , Luis Folino

Sin patentes

Es imprescindible que por decreto se suspendan las multas por infracciones de tránsito de todo tipo, nacionales, provinciales y municipales, retroactivamente a 2023, y a futuro hasta que se solucione el problema de falta de chapas patentes, para que todos los conductores sean iguales ante la ley. Hoy el infractor que circula sin patente visible - prohibido - no puede ser multado. Quien lo hace cumpliendo la ley, si.

