Directo al bolsillo

Leo atentamente las declaraciones de varios sindicalistas y gremialistas que defienden el paro general de mañana “en defensa de los compañeros trabajadores”. Suena hasta emocionalmente comprensible que los defiendan sin segundas intenciones. Una humilde propuesta que les puedo acercar –si me lo permiten– es acordar con el gobierno nacional una reducción del 50% de la “cuota sindical” que paga cada trabajador y que ese dinero vaya directamente al bolsillo de ese trabajador y no al sindicato.

Sería una buena demostración de cuánto les importan sus “compañeros trabajadores”. ¿O les importan más “sus cajas”?

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

Amenazas

Sepan los jefes sindicales que cuando amenazan a los diputados por votar en desmedro de sus intereses, también amenazan y asustan a los ciudadanos de bien que los votamos. Y también a muchísimos que no lo hicieron, pero están esperanzados en que estas leyes los saquen del estancamiento general donde ustedes y unos pocos más son los únicos beneficiados. Finalmente, hay una sabia frase pronunciada por el personaje de Francella en la serie El encargado que expresa muy bien esta cruel realidad: “Los que trabajan de buenos son siempre los peores”.

Ana Astigueta

DNI 12.431.271

Fiscal Lacki

Quienes formamos parte de instituciones del gobierno provincial de Buenos Aires ratificamos nuestra firme convicción de que el ejercicio de la función pública debe estar indisolublemente unido con la dignidad y la ética siempre, y que nada justifica la apropiación de dineros públicos bajo ningún pretexto, máxime cuando nuestro pueblo sufre pobreza y carencias. La investigación llevada a cabo por la fiscal Betina Lacki prestigia a la funcionaria y a la Justicia. Hacemos llegar nuestra solidaridad a esa valiente representante del Ministerio Público a la vez que reclamamos que informen adecuadamente quienes tienen la obligación legal y moral de hacerlo.

Guillermo David San Martín (juez de la Corte Suprema de Justicia 1983-2022), Elva Roulet (vicegobernadora 1983-1987), Juan Antonio Portesi (ministro de Gobierno 1983.1987), Luis Miralles (director general de Escuelas y Cultura 1985-1987), Enrique López (secretario general de la Gobernación 1985-1987), Guillermo Faviano (diputado 1983-1987), Javier Mor Roig (senador 1991-1995), Néstor Monea (director general de Administración de la HCDD. 1987-1991), Cristian Siniego Berri (convencional constituyente 1994)

También argentinos

Dijo el presidente Milei: “Hay dos Argentinas, una que se quiere quedar en el atraso, el pasado y la decadencia, en la que no se crean empleos privados desde 2011 y tenés clavada la cifra en 6 millones, y otra que es la que votó las ideas de la libertad”.

No es cierto. No hay dos Argentinas. Hay una sola. La que lo eligió según la ley. La que es su deber mantener unida. No tiene derecho a implicar que los que no lo votaron no son argentinos. Venimos de gobiernos que quisieron ningunear a los que no pensaban como ellos. Por ese camino llegamos a donde estamos.

Presidente Milei: también son argentinos y libres los ciudadanos que no piensan como usted.

Vicente Espeche Gil

DNI 4.410.102

Desfachatez

Me sorprenden la poca vergüenza y la desfachatez con que Sergio Massa hace comentarios y pronósticos sobre la actual marcha de la economía. No se da cuenta de que por su falta de idoneidad para ejercer el cargo de ministro de Economía dejó el país en llamas y a sus habitantes en situación vulnerable. Por suerte el pueblo estuvo iluminado y le frustró su llegada a la presidencia de la Nación.

Marcelo Cañellas

DNI 5.405.298

“Tengo un sueño”

Tengo casi 95 años y nunca he visto a la Argentina “potencia” que muchos gobernantes prometieron. Al igual que Martin Luther King (“I have a dream”), yo tengo un sueño: que el actual gobierno avance con la libertad, la pacificación y el fin del populismo en el país, Quiero ver políticos más interesados en el pueblo que en sus bolsillos, sindicalistas genuinos que defiendan a los trabajadores, pero no desde sus viviendas en Puerto Madero y con autos de alta gama, sino desde sindicatos libres de políticas partidarias. “Tengo un sueño”: quiero ver una educación de primera clase en la Argentina y que el gobierno de turno no se sienta dueño del país, sino su administrador, y como tal, vele por la salud, la justicia y la educación de todos sus habitantes.

Sueño con que se haga realidad.

Marcos Ruiz Sáenz

DNI 4.559.285

Traslados

Todas las demostraciones de austeridad del presidente Milei son bienvenidas con solo compararlas con las formas de los gobiernos kirchneristas. La Agrupación Aérea de la Presidencia cuenta con 3 helicópteros Sikorsky, adquiridos en los noventa, totalmente amortizados, excelentemente mantenidos y operados por experimentados pilotos militares. El tiempo de vuelo entre Olivos y el helipuerto de la Casa Rosada es de cuatro minutos. Ese mismo trayecto por tierra, por más que se haga escoltado por motocicletas que abran el camino, no puede hacerse en menos de 35. Sesenta minutos del Presidente perdidos entre ida y vuelta en transporte terrestre no son austeridad, en mi opinión debería rever su decisión, principalmente por su seguridad personal.

Roberto Arostegui

DNI 4.753.044

Sin línea

Soy titular de una línea fija de Movistar que no tiene tono desde noviembre de 2023, como las de todos los usuarios del edificio donde vivo.

El 26/11/2023 realicé el reclamo. Cuando intento comunicarme con un asesor, nunca lo logro, y el contestador automático me indica que “momentáneamente” el problema existe y que están trabajando en la zona para solucionarlo.

Recibí la factura con vencimiento 9/1/2024, donde los cargos no contemplan que el servicio no estuvo disponible durante todo el período al que se hace referencia en ella.

María V. Kelly

DNI 14.478.417

