Dolarizar

Con los costos internos argentinos (impuestos, leyes laborales, etc.) y la consiguiente productividad, si se dolarizara la economía los precios en dólares de cualquier bien transable serían altísimos. Por tanto, sería más barato importar que producir. He allí el desastre que generaría la dolarización. Algunos economistas son lo que Armando Ribas calificó como liberomonetaristas, pues creen que solucionando la inflación lo demás se da por añadidura. Y la prueba en contrario fue la convertibilidad argentina o el euro en los países de Europa que adoptaron el marco alemán como moneda en común. Mientras Alemania tiene una moneda compatible con sus precios internos, los demás países de la unión no pueden competir y no crecen desde hace más de diez años. Estos economistas piensan solo en términos del consumidor y no del productor. A la larga, la gente pierde su trabajo porque las empresas quiebran, y además hay menos consumidores. Eso no es liberalismo. Es anarcocapitalismo. Que no nos vendan gato por liebre.

Denis Pitté Fletcher

Conicet

En referencia a lo señalado por el candidato Javier Milei, acerca de que el Conicet “quede en manos del sector privado”, sugiriendo así un cambio en su naturaleza, o incluso su “eliminación”, decidí esperar unos días para advertir si se había tratado solo de un momento irreflexivo. Como no se ha retractado, quisiera expresar mi pensamiento.

La investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología han sobrevivido, contra viento y marea, a la decadencia que desde hace décadas transita la Argentina. Junto con el fútbol, el tango y la carne, de cariz más popular, es sin duda otro de los elementos que nos distinguen en el mundo. El creador del Conicet fue Bernardo Houssay, primer premio Nobel en Ciencias de toda Latinoamérica. Fue fundado el 5 de febrero de 1958 durante un gobierno militar y, sin embargo, todos los gobiernos subsiguientes lo han apoyado. Houssay incluso presidió el Conicet desde su creación hasta su fallecimiento, en 1971. Eso se llama “política de Estado”. Nunca nadie sugirió eliminarlo. “Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”, es una frase de Houssay en defensa de la inversión en investigación científica y tecnológica como forma de desarrollo nacional. Justamente en su homenaje la Unesco declaró el 10 de abril, fecha de su nacimiento, Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología.

La existencia del Conicet posibilita que nuestros científicos graduados de universidades públicas y privadas continúen con sus investigaciones en nuestro país. Por su producción, citas e índice H, una gran cantidad de ellos figuran entre el 2% más prestigioso según el ranking mundial de la Universidad de Stanford. Bien orientada, la inversión en la integración entre ciencia y desarrollo tecnológico tiene un enorme potencial económico.

Como creador de los Premios Konex en 1980, es un orgullo que lo hayan recibido Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir y César Milstein, los tres premios Nobel argentinos en Ciencias. Ciencia y Tecnología es una de las 10 actividades que la Fundación Konex premia cada diez años. Lo ha hecho en 1983, 1993, 2003, 2013, y lo hace nuevamente este año, en el que 86 investigadores del Conicet se encuentran entre los 106 premiados. Esta observación la hago con el ánimo de que el candidato reflexione y rectifique su postura. Sería bueno que tuviera especialistas que lo asesoren en el tema. Incluso para aumentar el porcentaje del PBI destinado al área, para acercarnos a países como Corea del Sur, Japón, Israel, Taiwán y los de la Europa occidental. De esa manera, aspiraríamos a ser, nuevamente, un país del Primer Mundo.

Luis Ovsejevich

Presidente Fundación Konex

Mudar un ministerio

Luego de reflexionar acerca de la propuesta del señor Roberto García Moritán de demoler el edificio del Ministerio de Obras Públicas que está en medio de la avenida 9 de Julio, considero que es una idea que debe llevarse a cabo, porque ese edificio fue pensado para otra ciudad, con un parque automotor irrelevante en comparación con el actual. Su nuevo destino podría ser el entorno de la Isla Maciel, sin restarle ninguno de sus usos actuales. Hay una enorme superficie ociosa alrededor de la isla y frente a ella. Debería hacerse un edificio racionalista, de escasas plantas, para albergar uno o varios ministerios reagrupados para una mejor funcionalidad. Acerca de su financiamiento, surgiría de la venta de un gran número de edificios obsoletos que perderán relevancia, distribuidos en toda la ciudad, y que quedarían sin un uso específico y rápidamente deberían ser rematados para evitar el incesante crecimiento de la burocracia inútil. Esa nueva ubicación le dará vida a una zona de la ciudad totalmente olvidada y reduciría las actuales tensiones (piquetes, protestas) que ese edificio conlleva.

Norberto Hernán Linzuain

17 de agosto

Desde que tengo uso de razón, el 17 de agosto, fecha de su fallecimiento, se recuerda con fervor al General San Martín con diversos actos. Ahora parece que ya no tiene sentido rememorar al prócer. Mejor ignorarlo y poner un día cualquiera como feriado para que la gente pueda viajar (los pocos que están en condiciones económicas de hacerlo). De San Martín no nos acordemos. Mejor inventemos otros próceres que en lugar de orden, disciplina, trabajo y otras virtudes nos hayan inculcado deshonestidad, desorden, indisciplina, vagancia. Espero que pronto volvamos a la sensatez que hemos perdido.

Gustavo Pittaluga

Clases de gimnasia

Desde hace años el gobierno de la ciudad ofrece gratuitamente una hora de clase semanal de gimnasia en plazas públicas, pero últimamente en el Parque Las Heras solo hay una cada tres semanas, debido a un sistema nuevo de rotación de profesores, mientras que en otras los mismos permanecen dos horas. Somos muchos los que concurrimos y solicitamos que se restablezca el esquema semanal anterior con la misma excelente profesora, que no solo se preocupa de que hagamos los ejercicios correctamente, sino que conoce los problemas que nos aquejan, cuidándonos individualmente. Esperamos que nos escuchen y que lo resuelvan rápidamente.

Esther Echenbaum Jonisz

