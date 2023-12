escuchar

Dos peticiones

Quiero presentar al gobierno que asumirá sus funciones el 10 de diciembre próximo dos peticiones. La primera, en coincidencia con lo expresado en estas páginas por el senador (M.C.) José María García Arecha y por el lector Carlos Lázaro Ballero, que en las próximas elecciones podamos votar con boleta única.

La segunda, que se realicen las investigaciones que permitan informar a la ciudadanía las condiciones establecidas en los acuerdos firmados hasta la fecha con la República Popular China, en particular todo lo referido al “observatorio espacial” instalado en nuestra Patagonia.

Marta Acuña

DNI 4.957.970

Juventud violenta

En la juventud argentina se ha instalado la violencia en su manera más brutal a la salida de los boliches, en los festejos por fin de año, en las fiestas clandestinas y en cualquier evento público que se preste. Como resultado de esos enfrentamientos inconcebibles se llega desde participantes heridos gravemente hasta otros que por la entidad de las lesiones acaban incapacitados y muchas veces pierden la vida por ausencia total de frenos inhibitorios y puntapiés en la cabeza que no cesan hasta que logran matar al contrincante. La situación no es casual, hoy es un hábito al que es imprescindible poner fin rápidamente. Hace unos días me tocó presenciar en la plaza de San Justo –provincia de Buenos Aires– un festejo del primer día del último año de un colegio local que se topó con los egresados de otro colegio que celebraban el sexto año. Se enfrentaron sin diferencia de género, esto es, golpeándose sin restricciones, masculinos y femeninos, con heridos de arma blanca y armas de fuego, sin que se viera ninguna intervención policial para parar la reyerta.

El gobierno que asume el domingo deberá poner atención en este flagelo y acabar con él con la prisa requerida.

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Expulsado

La Cámara de Representantes de los EE.UU. expulsó al legislador republicano George Santos, acusado por su conducta de convertir donaciones de campaña para su propio uso. Estamos lejos en la Argentina de lograr esos niveles de conducta ética en nuestros representantes, y menos aún que respondan con su libertad en la Justicia. De todas formas estoy esperanzado en que la sociedad en algún momento despertará.

Leonardo C. Giménez

DNI 26.019.953

Gabriel Dreyfus

El 28 de noviembre tuve un sacudón fuerte: murió Gabriel Dreyfus. Lo conocí en el invierno de 1967. Yo era director creativo de una agencia llamada Johnson Advertising. Gabriel tenía 21 años. Me mostró una carpeta con avisos que había recortado. A medida que los mostraba decía: “Este es malo, este es malo, este es malo... este es bueno”. Le dije: “En estos momentos no vamos a tomar a nadie”. Gabriel guardó los recortes y me dijo algo así: “Vos sos el que perdés. Yo voy a ser el mejor creativo de la publicidad argentina”. Le dije: “Sos un poco soberbio ¿no?”. Gabriel permaneció serio: “No, soy realista. La publicidad es tan mala que no me va a costar mucho ser el mejor”. En 1983 trabajamos juntos para la campaña de Alfonsín. Hicimos el primer comercial: “Más que una salida electoral es una entrada a la vida”. Un sábado hicimos un aviso que pidió Alfonsín especialmente, para justificar la inversión en la campaña publicitaria. “Compre este bono por $10 y rómpalo”. El cuerpo de texto explicaba que comprar un bono de $10 o donar 100.000 pesos no iba a servir para pedir favores al gobierno radical. Gabriel era una máquina de disparar títulos y enseguida decía: “Podemos hacer uno mejor”. Festejamos riendo y llorando el 30 de octubre. No lo podíamos creer. Había ganado Alfonsín. Ratto nos presentaba como “mi mano derecha” (por Gabriel) y “mi mano izquierda”, por mí. Siempre decía que era demócrata progresista. Le gustaba Lisandro de la Torre. Era un “gorila” por sentimiento, pero racionalmente pensaba que Perón era el político más importante de la historia. Gabriel no era argentino. Había nacido en Uruguay. Contaba con gracia cómo había conocido a Ana, la madre de dos de sus hijos: por carta. La muerte trágica de su hijo Pablo lo destruyó. Gabriel nunca volvió a ser el mismo. Pablo era físicamente muy parecido a Gabriel. Ideológicamente muy diferente. No era ni se sentía judío. Sin embargo, fue un colaborador íntimo del “cazanazis” Simon Wiesenthal. Gabriel proclamaba que era de derecha. Hace unos años, antes de que se declarara su enfermedad, lo llamé para decirle (para pelearme) que había visto su foto con Patricia Bullrich y Eduardo Amadeo en una marcha “gorila”. En su estilo me dijo: “Patricia Bullrich va a ser presidenta de este país y yo le voy a hacer la campaña, eso sí, cobrando, no lo que hicimos para Alfonsín”. Nos juntamos una tarde con Jorge Schussheim. Eran políticamente el agua y el aceite. Ese día nos divertimos mucho. Gabriel le dijo a Jorge: “Vos como comunista sos bien de derecha”, y Jorge contestó: “Sos más parecido al Che Guevara que a Videla”. Están los dos muertos. Si fuera por mí, diría, los dos creativos más grandes de toda la historia publicitaria. Recomiendo leer La publicidad que me parió. Leí el original antes de ser publicado. Le recomendé a Guillermo Schavelzon que fuera su editor. Necesitaba documentación. Le di mi carpeta completa de avisos, todos los ejemplares de Mercado Publicitario y Carta de Publicidad, los apuntes de clases de la AAAP. Nunca me los devolvió. " Me parece que los perdí” o mejor, “no sirven para nada; los tiré”. La última vez que hablamos fue para decirle que íbamos a ir a verlo al geriátrico con Horacio Bertolotti. “Los espero”, seguro que necesitan que los ayude con una campaña. Para mí, la muerte es el fin, la nada, el cero, el infinito. No creo que nos reencontremos. No creo que pueda leer esto. Solo quiero dejar testimonio de mi dolor, mi cariño y mi recurrente elogio por el mejor redactor que conocí en mi vida, a la par de Jorge Schussheim. Viva la vida.

Marcelo Cosin

mdcosin@gmail.com

Mi Anses

Desde el 1º de diciembre he intentado entrar al sitio web en internet Mi Anses para hacer una averiguación sobre mi jubilación y aparece un cartel que impide el acceso con la leyenda “el servicio no esta disponible momentáneamente”. El diccionario de la lengua enseña que esta última palabra expresa “instante, porción brevísima de tiempo”. Si tres días son ese lapso, en la Anses utilizan almanaque en lugar de reloj.

Eduardo R. Alsina

DNI 4.298.190

