Cartas de lectores: Edad de imputabilidad, ordinariez, dudas

Edad de imputabilidad

Sobre la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad penal, los políticos parecen haber elegido primero la “conclusión” que complace a sus votantes en lugar de analizar la información para llegar después a alguna. La Conferencia Episcopal invoca sentimientos nobles y alega que los delitos cometidos por menores son pocos. Es cierto, pero tampoco son frecuentes las masacres en los templos y no parece que debamos dejarlas impunes.

Hay razones para decidir en un sentido u otro. Por un lado, nuestro sistema correccional no suele reeducar a la gente, sino hacer lo contrario, y los jueces encierran poco, incluso a los adultos. Por el otro, la punición busca impedir que el delincuente pruebe después con acciones más graves, cortarle la carrera cuando la empieza (en eso consistió la “tolerancia cero” de la ciudad de Nueva York, en dedicar de manera contraintuitiva muchos recursos a delitos menores, no en aplicar una insensata “mano dura”).

La decisión es difícil. Pero a los legisladores se les paga para que se ocupen de lo difícil, para lo fácil nos arreglamos solos. Y las políticas no se juzgan por las intenciones, sino por los resultados. Si los parlamentarios quisieran “parlamentar” seriamente en lugar de dar discursos llenos de referencias vacías, podrían pedir alguno de sus muchos asesores que mirara cómo han evolucionado las tasas de delitos, de reincidencia y de reinserción laboral o educativa en cinco países que hayan tomado esa decisión. Son quince números.

Marcelo Gobbi

DNI 15.541.133

Ordinariez

La Argentina se había caracterizado en general de tener muy buenos diputados y senadores que entaltecían ambas Cámaras desde su creación. Remontándonos un lejos podemos mencionar a Alfredo Palacios, Enrique Dickman, Lisandro de la Torre, Bartolomé Mitre, Juan B. Justo, Roque Sáenz Peña, Leandro Alem, Juan Carlos Pugliese y tantos otros quienes prestigiaron la bancas del Congreso Nacional. Ya desde fines del siglo pasado las listas venían plagadas de nombres ignotos que luego desempeñaban un pobre papel como legisladores. En estos días hemos visto jurando a diputados con procesos penales abiertos y hasta condenas. Un grupo de señoritas diputadas en los últimos años comenzaron a exhibirse con pequeños escandeletes y carteles variopintos olvidando la misión que tienen y que el pueblo les encomendó. Gritos, lanzamientos de agua, malas palabras y otras indecencias conocidas son cosas de todos los días. El colmo llegó con el arribo a la Cámara de legisladores del diputado Juan Grabois quien nos tiene ya acostumbrados a sus modales incivilizados, sus insultos soeces hacia cualquiera que no profese su ideología, su total falta de decoro y educación y su alarde de un comportamiento patoteril no importa quien tenga enfrente. Hace dos días se dirigió hacia la Ministra de Seguridad de la manera más abyecta y despreciable que se haya escuchado ante el silencio total del partido político que representa. Siento vergüenza de este representante juvenil e indocto quien va a legislar en el futuro para todos los ciudadanos argentinos. ¿ Podremos abrigar una leve esperanza de que se este muchacho aquiete su espíritu y se calme por el bien de los sufridos ciudadanos y el bien de la república ?

Carlos González Fernández

DNI 8.586.133

Depredadores

Cuando leo en las noticias la queja constante de los gobernadores sobre la pérdida de recaudación por la baja de impuestos a las ganancias en el proyecto de la Ley Laboral me doy cuenta que esos gobernadores son depredadores ya que en vez de festejar que sus conciudadanos pagarán menos impuestos y tendrán un mayor ingreso solo se preocupan de la baja de su recaudación que ningún ciudadano en este país sabe muy bien en qué gasta nuestra Plata y que seguramente como hemos visto en infinidad de casos para su propio beneficio.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Especie en extinción

La nota de Juan Carlos De Pablo del jueves 29/1 titulado “Soy una especie en extinción pero no me quejo”, refleja de una manera puntual los inconvenientes que enfrentamos quienes, gracias al regalo que nos ha hecho la medicina con absoluta generosidad, pasamos holgadamente los 70 u 80 años. Sin embargo, en mi caso particular enfrento situaciones que bien describe De Pablo y me hacen dudar de esta ventaja de vivir más años. El problema reside en que la sociedad y también la familia no ha tomado conciencia de esta generación que puede vivir sola, manejar su economía y tomar de la tecnología actual lo que realmente necesita para su vida diaria y usarla de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, nos encontramos de pronto con la noticia en cualquier medio: “un jubilado/da de 70 u 80 años sufrió …. O sea que hemos perdido nuestra identidad para ser solo “jubilado, adulto mayor , o (lo peor de todo) convertirnos en abuelas o abuelos universales como si fuera un título nobiliario. Nosotros hemos vividos grandes progresos, (que serían largos de enumerar), pero, a diferencia de estos tiempos, no interferían en nuestra vida privada. Al contrario, al incorporarlos nos facilitaban mejoras en nuestro trabajo y también en los momentos de esparcimiento y diversión. Es muy cierto lo que describe De Pablo, no se puede ir contra la corriente y como somos una generación que aprendimos a pensar y a razonar ir contra ella es golpearse contra la pared (citando lo que dice Angela Merkel en su biografía) la que gana siempre es la pared. quejarse, hacer comparaciones que no tienen sentido, enojarse, criticar ciertas formas de proceder de los más jóvenes, negar que algunas cosas nos benefician tampoco sirve. Por lo tanto, quien esto escribe, perteneciente a la generación en extinción (que en unos meses cumple 88 años) hace tiempo que toma con “buen humor y espíritu deportivo” cuando se enfrenta a tal o cual inconveniente. Recuerdo a una querida amiga que ante ciertas situaciones no duda en decir y señalar: “le aclaro que debajo de este pelo hay una cabeza que piensa”.

En un todo de acuerdo con lo que escribe en su nota: tomemos esta increíble tecnología que nos rodea “sin perder el humor” y acomodemos nuestra realidad a esta que estamos viviendo, y adoptemos de ella lo que más nos beneficia.

Alicia Pérez Román

aliciaflavia@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Laura Fernández, la “Bukele” de Costa Rica arrasó en las urnas y es presidente

“El deseo de orden se va imponiendo”- Pelu Gari

“Excelente”-Noemí Sánchez

“Girando, el populismo no va más”- Gloria Cazenave