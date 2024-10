Cartas de lectores: Educación, para ser libres; el ideario de Sarmiento, basta de eufemismos

Escuchar

Educación, para ser libres

El miércoles pasado, mediante los mecanismos institucionales de la república y la democracia se adoptó una decisión vinculada a las universidades públicas, en línea con las políticas del gobierno que eligió la mayoría de la ciudadanía en las urnas. Con todo derecho, mucha gente se sentirá ideológicamente satisfecha y mucha gente se sentirá ideológicamente contrariada. Lo que no contribuye a la educación pública es que aquellos que se sienten contrariados corten calles, tomen universidades y decreten paros. La educación se defiende estudiando, enseñando, asistiendo a clases y brindando buenos ejemplos. Como dijo el gran Sarmiento, “hombre, pueblo, Nación, Estado, todo está en los humildes bancos de la escuela”. Por razones obvias, la educación solo es posible con colegios, escuelas y universidades con puertas abiertas, con estudiantes con deseos de estudiar y aprender y con docentes con vocación para transmitir conocimientos.

Lo contrario es condenar a la esclavitud a una sociedad.

Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com

El ideario de Sarmiento

Excelente la decisión del Gobierno de cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner por el de Centro Cultural Libertad Domingo Faustino Sarmiento. Un acierto su denominación, que nos habla de la cultura, la libertad y del gran maestro. De este modo se repara el capricho político de la entonces presidenta Kirchner cuando en 2015 cambió el nombre del Palacio de Correos por el de su esposo. Este Monumento Histórico Nacional desde 1997, con 100.000 metros cuadrados de superficie y una estructura a la altura de los mejores centros del mundo, enclavado en el corazón de Buenos Aires, merecía un nombre de la talla del gran sanjuanino. Ojalá sea un faro de cultura para toda la sociedad sin excepciones, sin sesgos ni dogmas políticos. Y que el acto de celebración encabezado por el Presidente se convierta también en el primer paso para reafirmar la importancia vital que su gobierno asigna a la cultura y la educación. Esto de verdad sería honrar el ideario sarmientino y de los hombres que fundaron nuestra república.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Basta de eufemismos

Acabemos con el eufemismo del “servicio público gratuito”. Propongo abandonar el uso de “gratis” y eduquemos a nuestros hijos y a nuestros hermanos latinoamericanos para que sepan que los hospitales, las escuelas y las universidades argentinas no son gratuitas: se pagan... y las pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos.

César Monicat

cesarmonicat@hotmail.com

Una discusión adulta

Detrás de la “resistencia” universitaria y la controversia plagada de eslóganes vacíos se encuentran los verdaderos responsables. Es el establishment que maneja la universidad pública como si fuera de su propiedad, exigiendo partidas presupuestarias que no justifican desde hace años, siendo los verdaderos artífices de la mediocridad y el estado paupérrimo que hoy se hace evidente. La universidad pública merece una discusión adulta y despolitizada, liderada por técnicos que puedan establecer lineamientos acordes con el presente. Sin embargo, hoy, sumida en la decadencia y manejada de forma oscurantista, representa una enorme injusticia para una sociedad harta de seguir poniendo el burro detrás del carro.

Enrique Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Manes

El miércoles pasado por la mañana escuché declaraciones del Dr. Manes entrando al edificio del Congreso. Me dio pena y vergüenza ajena que nuestro país haya perdido un destacado científico y en su lugar haya nacido un mediocre político. Una verdadera lástima.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Kicillof, insaciable

Qué mala suerte tenemos los bonaerenses con Kicillof como gobernador. Además de haber indexado el impuesto inmobiliario aumentándolo con respecto al año pasado, ahora nos llega un agregado a las cinco cuotas anuales, o sea, una sexta que es la quinta multiplicada por dos. Está a la vista el desmanejo que ha hecho de la economía de la provincia: cada vez peores servicios, sin obras públicas, sin salud (la gente va a la Capital a atenderse) y la seguridad inexistente, pues la policía se retira de los lugares más peligrosos, aumentando las zonas liberadas y los índices de vandalismo y delitos de un modo que asusta. Lo peor es que hasta 2027 seguirá siendo gobernador, a menos que, dándose cuenta de que de esta forma no se puede gobernar, renuncie. Así los bonaerenses respiraremos aliviados.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Días cambiados

Según Einstein, había dos cosas infinitas en el mundo, el universo y la estupidez humana. Y tenía razón, ya no es más el Día del Niño, es el de la Niñez, el Día de la Raza es el Día de la Diversidad y los días del Padre y de la Madre son el de la Paternidad y la Maternidad. ¡Por Dios!

María Silvia Chiloteguy

mschiloteguy@gmail.com

Fútbol en Venezuela

Sin considerar deportivamente la importancia que tiene el juego para nuestra selección, fue lamentable ver jugar a la selección argentina contra Venezuela en Maturín a sabiendas del fraude electoral que aconteció en las últimas elecciones en ese país. Nuestro presidente se pronunció a favor de Edmundo González Urrutia, candidato que resultó ganador de los últimos comicios presidenciales. Sin embargo, las autoridades competentes no se manifestaron como deberían haberlo hecho.

Alejandro Luis de Elizalde

DNI 7.803.764

Escraches

Debe quedar claro que no hay escraches buenos y escraches malos, según la ideología del consumidor.

Todos los escraches son un miserable acto de cobardía y todos son despreciables, así como sus promotores, autores o festejantes.

Entiendo que se debe estudiar una ley que los castigue severamente, para borrarlos de nuestra cotidianeidad.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Fotomultas

Al excelente análisis de Néstor Scibona respecto de las multas de tránsito publicado hace unos días cabría agregar algunas consideraciones sobre las fotomultas, en particular respecto de las impuestas por exceso de velocidad.

Como acertadamente apunta Scibona, la mayoría de las fotomultas jamás llegan al destinatario, quien toma conocimiento de ellas al momento de transferir el dominio del automóvil o de renovar la licencia, sin que pueda objetarlas y habiendo vencido cualquier plazo para hacerlo. Obviamente, el presunto infractor queda atrapado dentro del sistema, el cual parece estar diseñado para ello. A lo anterior se suma la ausencia en muchos casos de cartelería que alerte al conductor sobre la existencia de cámaras de fotomultas. También brillan por su ausencia señales en la calzada, como existen en muchos países (por ejemplo, Uruguay o España). Y si hay carteles, estos se encuentran dañados o están cuidadosamente escondidos o son muy pequeños, claramente con la intención de “atrapar” al incauto conductor. No hay una política uniforme sobre el tamaño, la ubicación y el color de los carteles, ni aun dentro de la misma jurisdicción municipal; parecerían responder más bien al capricho del funcionario o del diseñador de turno. Ni hablar del criterio por el cual se aplica la multa: a veces se castiga por hasta 1 o 2 kilómetros en exceso. Las fotomultas son verdaderas trampas “cazabobos”, no aportan a la seguridad vial y son un gran negocio para los operadores y para los gobiernos. Es altamente dudoso que los fondos que estos recaudan se destinen para financiar campañas viales relacionadas; al menos no se tiene conocimiento de ninguna que instruya o eduque al ciudadano sobre la existencia y ubicación de las cámaras respectivas o sobre los remedios que los afectados puedan tener frente a los innumerables abusos del sistema.

Avelino Rolon

rolonavelino@gmail.com

Plátanos sin poda

Tengo 73 años, vivo en un PH de primer piso sobre la calle Rivera Indarte al 200. Dos plátanos enormes se despliegan sobre el techo de chapa de mi propiedad, ocupando la mitad de su superficie. Hace 6 años que solicito por todos los medios, fotos incluidas, que disminuyan la altura de dichos árboles por la enorme cantidad de perjuicios que me acarrean, ya que las hojas, los frutos y las semillas que se desprenden obturan desagües pluviales, ocasionando goteras y daños importantes en el interior de la propiedad y que me obligan a extraerlos regularmente.

Este año decidí acercarme al CGP 7 y en Atención Ciudadana registraron por escrito y con precisión el pedido y me aseguraron que la calle estaba incluida en un plan para agosto. Sin embargo, terminó agosto y no hubo poda. ¿Es justo tolerar otro año más de perjuicios y de edad, con el riesgo que esto implica? La última opción que me queda es esperar que estas líneas lleguen a un funcionario que efectivice la poda y así cumplir con la obligación que le compete.

Guillermo Volkind

DNI 8.565.598

