Cartas de lectores: Egos, industria argentina, memoria

Egos

Para poder gobernar, siempre hemos escuchado “hay que lograr consensos”, “alcanzar acuerdos”. Entre partidos políticos opuestos sin dudas estos acuerdos son muy difíciles… pero ver que en un mismo partido esos acuerdos y consensos no se logran, para generar candidatos únicos, con todos trabajando para un mismo objetivo común, nos hace difícil pensar cómo lograrán consensos cuando gobiernen para cambiar este país. Urgente: ¡acuerden un solo equipo! Juntos, todos empujando para un mismo lado, sin egos, con un mismo objetivo. A la Argentina se le va terminando el tiempo, mientras solo escuchamos palabras de egos.

Necesitamos escuchar voces conjuntas que nos muestren cómo lograr un futuro mejor.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Industria argentina

Como ingeniero especialista en temas industriales y de innovación tecnológica, me sorprende el desconocimiento general de funcionarios políticos y aun de algunos periodistas acerca del concepto de “industria argentina”. Veo continuamente planes de gobierno para incentivar la compra de electrodomésticos, supuestamente argentinos por ser montados y embalados en Tierra del Fuego, pero que son en realidad importados y que por lo tanto lo único que hacen es gastar nuestras escasas divisas para elevar el nivel de vida de China y otras respetables naciones asiáticas. En mucha menor medida ayudamos a unos pocos empleados en Tierra del Fuego y a los felices propietarios de las empresas ensambladoras. Recientemente, con el tema de las computadoras, hemos repetido esta modalidad. ¿Es tan difícil entender este tema? En realidad es simple; les propongo emplear el test de exportación para no confundir jamás a una verdadera empresa industrial. Por ejemplo, las fábricas de automóviles también exportan, y esto es bueno para la Argentina. También nuestro país exporta pequeños satélites, reactores nucleares de investigación, sistemas electrónicos industriales, equipos de radiodifusión, vinos de calidad, etc. Pero… ¿qué electrodomésticos exporta Tierra del Fuego? ¿Hemos visto sus productos en Estados Unidos, Europa o Brasil, como sí vemos a los vinos y otros productos argentinos? Una empresa grande que no exporta es porque no genera valor agregado. Entonces no es verdaderamente una industria. Terminemos con la confusión.

Oscar Bonello

oscar@bonello.ar

Memoria

El 24 de marzo se celebrará el Día de la Memoria. Una jornada especial que bien merece un reconocimiento para todas aquellas víctimas asesinadas durante los 70. Por eso he de recordar a los.miles de hombres, mujeres y niños que fueron masacrados por los integrantes de las bandas guerrilleras adoctrinados en Cuba. Por eso mi recuerdo al capitán Humberto Viola y a su hijita de tres años, acribillados por el ERP; mi homenaje al valiente colimba Hermindo Luna, que fue muerto cuando defendía el Regimiento 29 de Infantería de Monte de Formosa; mis respetos a los soldados acribillados en ese mismo regimiento mientras dormían o se bañaban. Mi homenaje a Paula Lambruschini, adolescente de 15 años que voló por los aires por una bomba puesta por los cobardes Montoneros. Mi homenaje a todas esas familias que perdieron a seres queridos por el accionar miserable de la guerrilla y que silenciosamente soportaron la humillación de ser ignoradas por los gobiernos elegidos desde 1983. La lista es larga, no alcanzaría para nombrar a tantas víctimas asesinadas por esos delirantes.

Por eso, celebro como se debe el Día de la Memoria.

Julio C. Borda

DNI 11.478.116

Messi ejemplar

Tengo el presentimiento de que Lionel Messi terminará su carrera futbolística jugando con la camiseta de Barcelona. Cuando lo vi por televisión en aquella conferencia de prensa para comunicar que se iba a jugar al PSG de Francia, noté que la congoja no lo dejaba hablar y esas lágrimas que parecían brotar del alma. Creo que solo las siente una persona de buen corazón, y a Messi lo vi como un ser agradecido, que nunca se olvidó de que en sus comienzos el Barcelona se hizo cargo de un tratamiento complejo y costoso, que ningún club de la Argentina se animó a costear. Nunca se sabrá si Messi hubiera sido el mismo sin ese tratamiento. Aquellas lágrimas suyas parecían regar el camino del regreso, algún día, a su querido club. No olvidemos también que sus hijos nacieron allí. Además de ser el mejor jugador de fútbol que haya existido, Messi es un buen ejemplo en todo sentido. En cada lugar de la Tierra que pisó nos hizo quedar muy bien, jamás se involucró en problemas ni escándalos de ninguna clase. Siempre se dedicó a practicar lo que mejor sabe hacer: jugar al fútbol.

Es nuestro mejor embajador, tanto como lo fueron otros grandes deportistas argentinos, como Juan M. Fangio, Roberto De Vicenzo, Juan C. Harriott, Guillermo Vilas, Hugo Porta y Manu Ginóbili.

¡Gracias Messi por ser como sos!

Florentino Molina

Golfista profesional

DNI 6.642.561

Julieta Lanteri

El Doodle de ayer en el sitio Google festejó la vida de Julieta Lanteri de Renshaw. Es interesante recordar que además de su activismo en favor de los derechos de las mujeres fue la demandada en un célebre caso de la Corte Suprema de 1922, que por mayoría consideró por primera vez válidos los controles de alquileres (que beneficiaba a Julieta), pero que tuvo la disidencia del juez Antonio Bermejo. Esta voz disidente es la opinión más lúcida de la Corte en materia de libertad contractual que todavía hoy se cita. Los lectores pueden leerla (el texto de la sentencia se encuentra en la página web del Sistema Argentino de Información Jurídica, Asij). Háganlo, pues enseña cómo razonar una sentencia en el más alto nivel de proyección institucional.

Mariano F. Grondona

DNI 12.946.521

