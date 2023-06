Cartas de lectores: Ejemplo a imitar, candidato, piquetes

escuchar

Ejemplo a imitar

Nuevamente Uruguay, el “paisito” como ellos se llaman, ha dado un gran ejemplo de grandeza y civilización. Al recordarse los 50 años del último golpe de estado en ese país se sentaron juntos tres expresidentes y el actual mandatario. Todos ellos de distinta extracción política pero juntos para mostrar la tolerancia y defensa de la democracia, que es el objetivo común. Por contraste, acá en la Argentina, las vergonzosas disputas entre los políticos, ya sean oficialistas como de la oposición, causan repugnancia.

María Silvia M. de Chiloteguy

mschiloteguy@gmail.com

Candidato

En un país normal el ministro responsable de más del 100% de inflación anual y 40% de índice de pobreza sería expulsado de la función pública para siempre. En el nuestro es propuesto como candidato a la presidencia de la Nación. Se comprende claramente como nos va.

Patricio Carli

DNI 16.600.038

Piquetes

Me gustaría saber cómo van a encarar los candidatos a presidente, y/o jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el tema de los cortes de calles por protestas o reclamos. Siempre permitiendo la libre expresión de quienes se sientan perjudicados por algún motivo, pero sin obstaculizar la libre circulación de quien deba cumplir con sus obligaciones, turnos médicos, etc. Se entiende que no permitir el corte de calles no es reprimir, sino poner orden.

Miguel A. Di Pietro

DNI 4.311.522

Covid-19: el olvido

La pandemia, los muertos que tuvimos, los muertos que no tendríamos que haber tenido, la vacuna que no llegó en diciembre 2020 y sí seis meses y miles de muertos después, el ministro de Salud y la viceministra, las condiciones inaceptables y luego aceptables, los amigos privilegiados, el empresario que se beneficiaba, las reuniones en Madrid, la justicia que nunca llegará, la impunidad. Todo se olvida, así es nuestro país, así somos nosotros. Sin memoria, sin conciencia, sin justicia.

Pablo Barral

DNI 11.350.490

Actitud repudiable

La candidata Verónica Sikora se refirió despectivamente a la hija de Luis Juez. Dijo “estar cansada” y habló “de dejar en casa a la gente que no puede valerse por sí misma”. Si no fue elegida y ya está “cansada” de la política, le sugiero que se quede en su casa. Si le provoca “cosa” la gente que no puede valerse por sí misma, menos podrá hacer por la gente que sí puede valerse por sí misma y necesita menos cuidados. Vergonzosa y repudiable la actitud de la candidata que no representa los valores de nadie con un mínimo de decencia y respeto por el prójimo. Ha demostrado con pocas palabras no estar capacitada para la política y le ahorra a la gente un voto perdido.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Lástima y vergüenza

Llegan las elecciones y con ella la aparición de ciertos personajes que oscilan entre la lástima y la vergüenza ajena, como un tal Lucas Luna, gran desconocido y que se atreve a cuestionar a Franco Rinaldi. Señor “Luna apagada”, que poco esclarecido está. El mundo necesita todo tipo de mentes. En particular la Argentina para salir adelante necesita más " Francos” y menos “lunas”. ¡Siga adelante querido Franco Rinaldi! Mucha gente sensata lo vamos a apoyar.

Germán Guglieri

DNI 18.555.018

Bicisenda

Por una urgencia fuí al Hospital Británico, al consultorio de traumatología situado en la calle Finochietto, que además de angosta tiene estacionamiento. Sin embargo, el gobierno de la ciudad en todo su recorrido a instalado bicisendas de doble mano, perturbando la llegada de ambulancias y autos con pacientes, mientras inspectores de tránsito al acecho multan a los automovilistas. Un muy buen negocio pero algo sin criterio, porque casi nadie circula en bicicleta en esa zona, mientras que los responsables del gobierno se vanaglorian de bajar los impuestos. No solo la calle Finochietto tiene bicisendas, sino todas las calles cercanas al hospital. Frente a este solo hay dos estacionamientos privados saturados. Los enfermos no van en bicicleta y los médicos tienen que pagar estacionamiento, algunos alejados varias cuadras.

María del Carmen Preciado

mensi38@gmail.com

Estacionamiento

Hay decisiones que asombran. Lo que hasta hace poco tiempo estaba mal y fuertemente penalizado hoy ya no lo es. Me estoy refiriendo al estacionamiento permitido sobre ambas manos de las calles de CABA, no sé si pago o gratuito porque no queda para nada claro, y por supuesto pésimamente señalizado. Nobleza obliga, deberían devolverle el dinero a todos aquellos que les labraron infracciones y fueron llevados por las grúas. ¿Qué mal cometieron si hoy es un festejo? Me suena más a una medida de corte electoralista que para mejorar la seguridad vial. Hoy, transitar por las calles de Buenos Aires se ha transformado en un caos generalizado. Hay arterias por las que pasa solamente un vehículo entre dos filas de autos estacionados. ¿Alguien pensó en que si deben pasar ambulancias o detenerse no pueden acercarse al cordón, que existen policías y lo que es peor bomberos en emergencias? Ni que hablar de las personas con discapacidad, que de la noche a la mañana le desaparecieron todos los lugares posibles de estacionamiento. En algunos municipios del Gran Buenos Aires (por ejemplo, Lanús) existen por cuadra varios sitios exclusivos de detención y no son usurpados por nadie, so pena de castigos importantes. Ya bastante padecer tienen en los lugares reservados de supermercados y shoppings que nadie respeta y ahora ni siquiera pueden estacionar en las calles de CABA.

Sería importante conocer la opinión de las autoridades competentes (¿?) de la ciudad, o será que no viven ni circulan en ella.

Horacio Lomoro

lomoroh@gmail.com

En la Red Facebook

Horror en Chaco. El crimen de Cecilia Strzyzowski

“¡Justicia para Cecilia! Cárcel a los asesinos, cómplices y encubridores”- Patricia Guevara

“Sin palabras” - Liliana Nogal

“Justicia para Cecilia, y que no pase lo que pasó con Nisman. Memoria, argentinos, por favor” -Viviana Houriet

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION