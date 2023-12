escuchar

Cambio cultural

Algo más que una diferencia de estilo. Cuando asumió Macri, se presentó bailando en el balcón de la Casa Rosada. Asumo que, con buena intención, consideró que había que transmitir optimismo. Recibió una economía en crisis muy grave que no explicó desde el primer día. Javier Milei ha tomado un rumbo diferente: la cruda realidad a toda la ciudadanía. Es más, fue el único caso de un presidente electo que desde la campaña anticipa lo que iba a realizar si llegaba a ser elegido. Esto es algo más que un cambio de estilo, es un cambio cultural: la verdad, aunque duela y cueste.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Dos prioridades

Boleta única y ficha limpia.

En la última elección presidencial resultó curioso que luego de la resolución de la Cámara Electoral de considerar válido el voto con la única condición de que fuera legible el nombre que figura en la boleta depositada por el votante, sin considerar errores, roturas, etcétera, de la boleta, no se hayan divulgado quejas. En elecciones anteriores, las quejas, recuentos de votos, disputas por las actas, etc., continuaban durante días después de finalizada la elección. Estudiando pasadas elecciones, en las cuales no participó el partido recién nacido y ganador con más de once puntos, se puede deducir que este organizó una estructura férrea, casi militar, de fiscales, jefes, reemplazantes, fotos de las actas transmitidas a centros de control partidario, etc., para que, junto con la resolución comentada de la Cámara, se respetara la voluntad del votante. Pensando sin malicia uno puede llegar a preguntarse cuál habrá sido el impacto, en la elección anterior, de las trampas previas de adulterar la integridad o detalles de las boletas, y sin fiscales en todas las mesas. Se impone de inmediato la ley de boleta única y ficha limpia antes que el fárrago de leyes a discutir nos haga olvidarlo, para lamentarlo en la próxima elección.

Carlos Lázaro Ballero

carlazbal@hotmail.com

Sin rendir cuentas

Alberto Fernández, a España; Sergio Massa, a los Estados Unidos, y Cristina Kirchner, seguramente a sus residencias en El Calafate. ¿Pensarán irse sin rendir cuentas sobre la pobreza, la inseguridad y la inflación con las que nos están dejando?

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Aranceles

Coincido plenamente con J. F. Zorraquin y su carta de lectores “Política espejo”. La medicina es cara. Es imprescindible reestructurar el sistema, implementando un seguro de salud para toda la población, manejado por personal idóneo y con un control administrativo que conduzca a una prestación de calidad. No se puede regalar a extranjeros la tarea médica ni aceptar pasivamente que nuestros vecinos abusen privándonos de ella a quienes la sostenemos. La atención médica en instituciones públicas debe ser gratuita para los argentinos que la requieran, mientras se implementa un sistema mejor, e imponer aranceles para extranjeros y para residentes que cuenten con obras sociales o servicios prepagos. Estimo que nuestra enseñanza gratuita es muy valiosa. Pero esta debe prestarse solo a los argentinos o a extranjeros que tengan residencia y que paguen impuestos. Para extranjeros, iguales aranceles que en sus países. También estimo que debe crearse un ente para que recaude de los profesionales formados en universidades estatales una cuota razonable desde que comiencen a ejercer su profesión, monto que estaría destinado a becar a estudiantes capaces y de pocos recursos y a mejorar la calidad educativa. También, prevenir que las universidades sean convertidas en aguantaderos de estudiantes crónicos.

Marta Bonfanti

DNI 1.760.166

En el camino correcto

Cuando la vicepresidenta proclamó en la Asamblea Legislativa a Milei y Villarruel presidente y vicepresidenta electos, por un momento cerré los ojos y me imaginé que al final llamaría a los recién consagrados para acercarse y felicitarlos, aunque más no fuera estrechándose las manos.

Seguí con los ojos cerrados y me imaginaba a todos los argentinos abrazándose en cada lugar de nuestro país, sin importar a quién hubiera votado cada uno. Abrí los ojos y, si bien eso no se cumplió, creo que estamos en el camino correcto. Hay que tener paciencia y espíritu de sacrificio, más del que tuvimos en ocasiones similares del pasado.

Jorge C. Solari

DNI 16.928.574

Primeras colonias

Con respecto al interesante editorial “Pobres, pero progres”, cuando se habla de las primeras colonias en el país, agregaría un detalle poco conocido. Se estima como primera colonia la de Aarón Castellanos, La Esperanza, en Santa Fe, en 1856. Hubo ese mismo año una colonia de suizo-franceses en Baradero, provincia de Buenos Aires, traídos por mi bisabuelo Germán Frers.

En el cantón de Friburgo, en la Suiza francesa, cada año las autoridades hacían la evaluación de sus recursos para sobrevivir el próximo año. Dado que no siempre alcanzaban para una población que crecía, se subsidiaba a quienes quisieran irse, muy suizo. Se les daban 25 francos por familiar, pero debían probar que para emigrar tenían recursos, por eso debía contar la familia emigrante con 500 francos. Así vinieron ese año los Tourbel, Genoud, Ducret y otros vecinos de Baradero.

Qué oportunidad para exaltar nuevamente a Juan Bautista Alberdi, quien en Europa era el agente, compitiendo fieramente con el de Estados Unidos, para atraer inmigrantes a nuestro promisorio país.

Ricardo Frers

DNI 5.090.603

Circulación vehicular

Escribo estas líneas deseando que la nueva administración de la ciudad reordene la circulación y el estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires, especialmente en el macrocentro y Recoleta. Actualmente el caos en el tránsito y el estacionamiento en ambas manos impiden la circulación fluida y el ascenso y descenso de pasajeros en las aceras. Las bocinas y discusiones están a la orden del día. Las grúas eran antipáticas, pero cumplían su cometido. Por ello, reitero, hacen falta un nuevo ordenamiento y elementos de control.

Andrés Heffesse

DNI 10.424.276

