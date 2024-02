escuchar

Ejemplos a imitar

Del otro lado del Río de la Plata, el presidente de Uruguay y tres expresidentes de ese país, de distintos partidos, reunidos cuando se recordó, a 50 años de ocurrido, el golpe de 1973. Del otro lado de la cordillera, nuestros vecinos chilenos. Las fotos de Boric con la familia Piñera y la emoción de Bachelet junto al actual presidente. Eso es lo que vemos.

Me causa tristeza, dolor y envidia ver a nuestros hermanos tan cercanos y que los argentinos no podamos pensar solo en los argentinos, más allá de su ideología, y hacernos el propósito de tirar todos para adelante y en la misma dirección.

Toda la clase política y sindical tiene una gran responsabilidad. Demuestren que todos los argentinos valemos por igual y no solo tengan en cuenta sus intereses personales.

¡Encuentren la fórmula, por favor!

Mónica Camaño

mbcddlc@hotmail.com

Reveses evitables

Hay algo peor que no lograr acuerdos: advertir que, a las pocas horas de haberlos suscripto, los invitados al consenso abandonan su compromiso. Esta es la realidad que muchos representantes de La Libertad Avanza denuncian. Se reconocen víctimas de una flagrante traición encabezada por gobernadores y diputados dialoguistas. Resulta difícil determinar cuán cierto es el fundamento que los asiste. No hay documentos que avalen el motivo de su indisimulable enojo. Mientras tanto, el kirchnerismo se acicala, festeja la derrota parlamentaria del Gobierno y sueña con un activo protagonismo en el “banquete de la revancha”. El país reclama cambios sustanciales. Exige, tras varios años de frustración, un efectivo remedio. Para cumplir con ese propósito –y desalentar toda vuelta al populismo y la demagogia–, el oficialismo debería flexibilizar posturas, dejarse ayudar por parte de quienes participan de su ideario general y entender que en política la opción todo o nada no solo es inviable, sino que también conduce, inexorablemente, a la reedición de penosas historias.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Corazón liberal

Al referirse al recientemente fallecido Sebastián Piñera, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, perteneciente al socialismo, afirmó: “Quiero destacar algo que nadie podrá arrebatarle al presidente Piñera: las diferencias no lo incomodaban, su corazón liberal las alentaba” (la nacion del 10 de febrero de 2024). Ambos dieron un ejemplo de convivencia democrática, del que el presidente Milei debería aprender.

Diego Norberto Quirno

DNI 8.490.006

Radicales

Parte de ellos se fueron con Perón a formar el partido peronista (1946). Parte de ellos formaron la UCRI y transaron con Perón (1958). Parte de ellos abandonaron a De la Rúa de la mano de Duhalde (2001). Parte de ellos se asociaron a la transversalidad de Kirchner (2003). Parte de ellos torpedearon el gobierno de Macri (2019). Parte de ellos hoy votaron otra vez junto al peronismo.

Tristemente compruebo que los radicales no pueden sacarse de encima a los populistas que se asocian con el peronismo y medran jugando a la oposición. La desgracia de este país ha sido la alternancia entre los populismos peronistas y radicales, que atentan contra cualquier otra alternativa.

Marcos A. Figueroa

DNI 10.424.801

Enfermo terminal

La Argentina es un enfermo en estado terminal. No se cura con pastillas, hay que operar. Y no existe operación sin sangre. No hay dudas del fracaso de los médicos en los últimos 40 años. Apoyemos al cirujano con toda nuestra fuerza. ¡A no rendirnos!

Eduardo L. Muzio

eduardolmuzio@yahoo.com.ar

Mama Antula

¡Qué maravilla de mujer! Haber podido mantener viva la antorcha ignaciana contra la voluntad de los poderosos de Europa a los que ni siquiera el papa pudo resistir. Recorriendo a pie nuestras provincias en una época que para la gran mayoría de los argentinos simplemente no existe. Los más de dos siglos entre Juan de Garay y las Invasiones Inglesas se despachan con un par de párrafos en nuestros colegios. Es más tiempo del que llevamos como nación.

¿Cuantas otras perlas de esa época ignoramos? No le demos la espalda a nuestro pasado colonial; allí se estaba incubando nuestra querida República Argentina.

Eduardo Vila Echagüe

DNI 4.425.159

Ajuste jubilatorio

Señor Presidente: confío en que pueda encauzar nuestro país por el buen rumbo de la libertad en todo sentido, el crecimiento económico, valorando el mérito y esfuerzo dentro de un marco de justicia y honestidad que elimine todo tipo de privilegios a la “casta” de cualquier sector. Coincido en que la inflación es la gran estafa que hacen los malos gobiernos, especialmente a aquellos que no pueden defenderse de ella, como los jubilados.

Por ello pido que también a los jubilados que aportamos por más de 30 años (yo por 43) y por eso tenemos haberes superiores a los mínimos, incluso el máximo, se nos ajuste al menos por el IPC, dado que en los últimos años hemos perdido un significativo poder adquisitivo, que nos obliga a reducir drásticamente el nivel de vida y cuidado de la salud propio y familiar, y si esto no se corrige urgentemente entraremos en la pobreza.

Carlos M. Brasesco

DNI 7.704.453

Predios del Estado

Transitando por la autopista 25de Mayo, desde Liniers hacia Villa Luro, podemos observar sobre la mano derecha varios kilómetros de talleres ferroviarios inactivos desde hace décadas y que pertenecían al ferrocarril Oeste (hoy D.F. Sarmiento). Sobre la mano izquierda se puede ver en espejo la otra cara de la moneda, terrenos que también pertenecían al ferrocarril, convertidos en un amplio polideportivo al haber sido cedidos al Club Vélez Sarsfield. Partiendo de la base de que el predio aludido pertenece al Estado nacional, que a su vez es deudor de la ciudad de Buenos Aires por cifras varias veces millonarias, pienso que no sería mala idea concretar su transferencia como parte de pago. Ingenieros, arquitectos y urbanistas de la CABA sabrán darle una utilidad que hoy no tiene.

Miguel Ángel Padilla

DNI 5.318.274

