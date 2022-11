Cartas de lectores: el asesinato de Blaquier, carne y clima, ausencias

escuchar

Asesinato de Blaquier

El asesinato del señor Andrés Blaquier, como el de miles de argentinos inocentes, nos pone nuevamente frente a un paredón de fusilamiento invisible pero real. Sus familias los llorarán de por vida, sus amigos los extrañarán siempre, pero la solución para remediar esta tragedia no quiere llegar. Cada día podemos hacer menos cosas que las que hacíamos cuando éramos una sociedad civilizada. La muerte nos sorprende a la vuelta de la esquina y estamos cercados, enrejados, llenos de alarmas, prevenciones y temores. La vida de cada una de estas víctimas es una asignatura más que pendiente para este gobierno que ignora su obligación de cuidar la seguridad interna pensando que los que nos morimos somos solo nosotros.

Sonia Decker

DNI 6.664.397

Carne y clima

Quiero agregar algunos datos a las excelentes cartas de Rojas Panelo y de Uribelarrea sobre la carne y el calentamiento global que provoca, según Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno debería saber que los vacunos, al comer millones de hectáreas en el mundo, provocan la absorción de anhídrido carbónico, causante del calentamiento local. El proceso se llama fotosíntesis. El pasto comido reacciona tomando del aire el carbono necesario para crecer y libera a la atmósfera el oxígeno que es parte de su composición. Además, si no hubiera vacunos, los pastos se convertirían en pajonales y estos provocarían grandes incendios en los campos. Otro tema es el nutricional. La carne está compuesta por aminoácidos esenciales que forman las proteínas, tan necesarios para el crecimiento humano. En los vegetales no están ni en cantidad ni calidad. También la carne posee las vitaminas liposolubles, que, como su nombre lo indica, están en las grasas animales. El cacique chileno (mapuche) Calfuncurá vivió más de cien años (murió en 1873) y solo comió carne toda su vida.

Ing. Ricardo Frers

ricardofrers@hotmail.com

Ausencias

Diputado Milei, su explicación de por qué no estaba en el recinto a la hora de votar en contra de nuevos impuestos es un insulto a la inteligencia de quienes lo votaron, con el agravante de que tampoco estuvieron presentes ni la diputada Villarruel, su compañera de bancada, ni la diputada libertaria Píparo.

Diputada Stolbizer: que se haya ido del recinto en la sesión más importante del año porque tenía frío y estaba cansada por haber llegado de un viaje de Europa es un insulto al 50% de la población que realmente sufre de hambre y frío y que además está cansada por la penosa situación en la que vive cotidianamente. Diputado Santos: su ausencia en el día de la votación del presupuesto, por estar en Europa, directamente no admite excusa alguna. Y siguen las firmas con cuatro diputados más de la oposición quienes suelen criticar el aumento de impuestos. Patético.

Guillermo Bronenberg

wbronenberg@gmail.com

Un plan a largo plazo

En la Argentina de hoy, con 2023 cerca, debemos ver el panorama global. Es en cierto modo desalentador.

Pero también es una oportunidad para que la Argentina de una vez y para siempre empiece a planificar a mediano y largo plazo. No saldremos fácilmente de este pozo económico, financiero y social sin establecer ese plan. Tenemos materia gris de sobra para hacerlo. La Argentina es un país maravilloso. Tengo 52 años, nunca vi un gobierno que planifique a largo plazo. El dicho latino reza: Alea iacta est. La suerte está echada.

Juan Andrés Maciel

DNI 21.552.677

Pro en la ciudad

El senador Martín Lousteau dijo que “Pro no es el dueño de la ciudad de Buenos Aires”, y tiene toda la razón. No obstante, es lícito y lógico que la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, aspire a la continuidad de ese partido al frente del gobierno de la ciudad, y es lícito pero ilógico que Horacio Rodríguez Larreta (que llegó a donde está por Pro) no tenga la misma aspiración, y en su ambición realice acciones en contra del partido que lo encumbró. Ética, que le dicen.

Julio César de la Barrera

juliodelabarrera@hotmail.com

Consejo

Felicito a Luis Herrero por su carta del 30 de octubre. Su certera mirada muestra, con tristeza, la realidad del Consejo de la Magistratura: una asamblea política donde se discuten opciones partidarias, en lugar de buscar mecanismos idóneos e imparciales para seleccionar a los mejores jueces. El Consejo de la Magistratura fue concebido por el constituyente como un organismo técnico para acotar la opción partidaria concentrándola en los mejores. Hoy es una versión ampliada y deformada de la rosca política.

Enrique V. del Carril

DNI 7.593.338

Importaciones

El nuevo sistema SIRA de importaciones lleva una semana y tiene a miles de importaciones frenadas. Reemplazó al SIMI, así que es un buen negocio para el Gobierno ir cambiando permanentemente las resoluciones, así se presentan cuellos de botella y justifican las demoras en las autorizaciones. Está claro que si no hay dólares demoramos las autorizaciones y pateamos para adelante todo.

Cristian E. Peralta

DNI 35.956.461

Manual del Inadi

Con respecto al manual del Inadi para los periodistas que cubran el Mundial de Qatar 2022 sobre el uso del lenguaje, me gustaría pedir una aclaración que va más allá del fútbol: en el ajedrez, ¿se puede decir “juego con las negras”?

Mario de Ipola

Deipola@gmail.com

Sin cines

Como vecina de Villa del Parque leí con alegría la buena noticia de la reapertura del shopping del barrio, hace años cerrado y en obras. Siendo este un barrio sin cines, me apena, como a muchos cinéfilos, el no retorno de las salas del centro comercial, a las cuales se podía concurrir por la tarde.

Alcira Ana Davolio

alciradeazua@gmail.com

En la Red Facebook

El triunfo de Lula

“Claro que no la tendrá fácil, sin mayoría en las cámaras y sin apoyo de los gobernadores fuertes”- Celia Gladys López

“Se acabó la deflación, empieza la inflación”- Antonio López

“Ganó la democracia, ganó Lula…”- Roberto Lucero

“Perdió Bolsonaro, pero dejó un país con la inflación más baja de Sudamérica, ya se van a arrepentir”- Tita Miqueo

