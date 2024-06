Cartas de lectores: El caso irlandés, educación, tomar decisiones

Escuchar

El caso irlandés

Con relativa frecuencia Javier Milei cita a la república de Irlanda como un modelo económico a seguir para la Argentina porque no ignora que en 1980 era un país pobre y actualmente es el segundo país más rico de la Unión Europea, con mayor PBI per cápita de la zona euro y el decimoprimero del mundo. La clave de ese resultado ha sido la rebaja de los impuestos a las empresas, que fue un atractivo interesante para capturar sus capitales generando el aumento del empleo y el crecimiento de la productividad. Asimismo, se introdujeron reformas fiscales que mantuvieron el gasto público en niveles estables, luego de lograr un amplio consenso político basado en el vital principio de “no gastar lo que no se tiene” y con políticas de libre mercado durante la década de los 90 la mayoría de las empresas multinacionales (Google, Amazon, Apple, Microsoft, Twitter, LinkedIn, Netflix, eBay, Yahoo, etcétera) establecieron su sede en Irlanda, aportando para que el crecimiento del PBI fuera constante durante 17 años consecutivos, que el estándar de vida sea alto, que los salarios se mantengan actualizados y que la inequidad social disminuya debido a su sistema impositivo redistributivo. En consecuencia, el Presidente tiene fundadas razones para considerar a Irlanda como un modelo para aplicar en el país y lograr por la misma vía una merecida calidad de vida para el pueblo argentino.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Educación

Quiero felicitar a la nacion por la cantidad de artículos, notas, encuestas que nos muestra día a día, mes a mes, año a año, sobre cómo realmente continúa la educación en la Argentina; la necesidad de declararla un derecho esencial, y evitar que después de cada campaña política pase al olvido como un simple tema más.

Miguel Martín y Herrera

m.martinyherrera@fibertel.com.ar

Tomar decisiones

Cuando alguien tiene la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a otras personas, se encuentra frente a terribles disyuntivas porque el “bien común” no suele ser parejo para todos. Elegir es renunciar o que paguen justos por pecadores son algunas de las simplificaciones populares. ¿Qué pasa cuando enmascarados en grandes ideales solidarios se esconden espurios focos de corrupción? ¿Es justo suprimir todo para desenmascarar el robo, pero dejar a los genuinos beneficiarios desamparados? Este es el gran dilema que enfrenta hoy la Argentina, sea por subsidios, planes, alimentos y otras dádivas heredadas del populismo que desnudan tanto la corrupción como la ineficiencia de una inexperta gestión. ¿Quién tiene la respuesta? Ojalá la encontremos pronto.

Roberto de León

DNI 14.255.432

Jueces

El presidente Milei envió los pliegos al Senado del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema en el cargo vacante de Elena Highton y el que ocupa en la actualidad el ministro Juan Carlos Maqueda. La Corte ha destacado desde antiguo que la justicia e imperatividad de sus doctrinas responden a la sabiduría e integridad moral de los magistrados que la componen. También ha reafirmado su condición excluyente de último intérprete de la Constitución y guardián final de su supremacía (Fallos 25:364). De ello se deriva que la integridad moral y la versación jurídica superlativa de sus integrantes es una condición ineludible para que el alto tribunal desarrolle su eminente cometido constitucional. Pero los trascendidos públicos sobre los oscuros pormenores que rodean el origen de la propuesta del juez rozan el escándalo y contrastan con el único pedestal en el cual se asienta el pliego de García-Mansilla: sus excelsos antecedentes personales, jurídicos y académicos. Es oportuno evocar la certera advertencia del célebre jurista Eduardo J. Couture: “De la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El juez valdrá, en un país y en un momento histórico determinado, lo que valgan los jueces como hombres”.

Los cientos de impugnaciones que ha recibido la nominación de Lijo por parte de acreditadas instituciones, organizaciones intermedias y personalidades vinculadas a la Justicia y al derecho, como asimismo la desvergüenza que entraña disponer de los bienes de una persona que todavía no ha fallecido (el sillón del actual ministro Maqueda), enturbian lo que debería ser un inmaculado proceso de designación de magistrados de la Corte. El académico Manuel García-Mansilla –único poseedor de la llave de acceso al alto tribunal por su descollante curriculum vitae– debería reflexionar sobre el “cansancio moral” que abrumó e impulsó a tres honorables ministros a renunciar a sus cargos, antes que consentir el juego macabro de la “casta política” contra la independencia de la Corte que integraban Alfredo Orgaz –en desacuerdo por el aumento de los jueces del máximo tribunal a siete miembros–, Jorge Antonio Bacqué –en desacuerdo por el aumento de los jueces de la Corte Suprema a nueve miembros– y Gustavo Adolfo Bossert –por el “hartazgo espiritual” que le generó el inicuo juicio político contra la Corte Suprema que promovió el gobierno del expresidente Eduardo Duhalde–.

Relata el libro del Éxodo que Jetró, suegro de Moisés (a quien tanto se menciona hoy), al verlo exhausto administrar justicia a su pueblo y descuidar su rol de profeta, le aconsejó que delegara esta tarea en “jueces capaces, temerosos de Dios, dignos de confianza e insobornables”. (Éxodo, 18-22).

Luis René Herrero

Exjuez de la Sala II de la CFSS

lherrero@fibertel.com.ar

Matanza-Riachuelo

En la nacion del 2 del actual se deja entrever la posibilidad de que la Corte Suprema cierre la causa “Mendoza y otros”, en donde se condenó a la nación argentina, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires al saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Si bien se han logrado avances notables en la limpieza del espejo de agua y en los bordes costeros, consideramos que aún falta mucho sobre todo en relocalización de poblaciones vulnerables y en salud de la población afectada. En este contexto consideramos que la Corte Suprema debe continuar liderando este proceso, redoblando el paso y haciendo cumplir el fallo en toda su extensión y con la mayor intensidad.

Andreína de Caraballo

Presidente Fundación Ciudad

f.ciudad@fibertel.com.ar

En la Red Facebook

Por qué cada vez menos gente usa las aplicaciones de citas

“La gente en las ciudades está sola, busca compañía como sea, y creyó que el sitio era la revelación y terminaron convenciéndose de que la relación directa es más natural y hace menos daño”- Claudia González

“Ojalá vuelva el tiempo ese maravilloso en que las personas se conocían en la vida real”- Nan Cy

