Cartas de lectores: El Congreso, mal ejemplo, ¿no hay sanciones?

El Congreso

Cada sesión de la Cámara de Diputados deja al descubierto la pobreza del debate y la completa falta de educación cívica de los legisladores. En ningún aula del país los docentes habrían dejado que en un debate o en una exposición los alumnos llegaran al nivel de insultos, ataques y ofensas expuesto durante la votación de la ley laboral. Los diputados exhiben en las sesiones más miserias que virtudes, y eso es una muestra vergonzante del estado de la sociedad actual. Sin “ficha limpia”, sin requisitos serios para quienes ocupen las bancas, sin meritocracia, el Congreso Nacional se parece a una bolsa de gatos y no lo que debe ser, un recinto donde los ciudadanos mejor preparados trabajen por y para el bien común.

Andrea Cecilia Testa

Mal ejemplo

El Poder Legislativo es un crisol de políticas, pero creo hay algo que debe recuperar en forma urgente para que no se parezca más un ring de box, y es el respeto entre los colegas, independientemente de sus ideales. La agresividad con la que se expresan, con la que se tratan, la falta de respeto a la autoridad solo dejan un ejemplo de mala educación que no ayuda a la construcción del país.

Falta nivel, reglas y sanciones para que sea lo que debe ser, el debate de una ley y no una puja berreta.

Mariana Nicola

¿No hay sanciones?

Los cuidadanos vemos muy frecuentemente a diputados nacionales que no honran el cargo que ocupan.Tal el caso de Florencia Carignano, que desconectó los micrófonos de los taquígrafos en plena sesión e insultó a una colega sin el más minimo pudor. ¿No hay sanciones para un legislador que atenta de esa manera contra el normal desarrollo de la función legislativa, actuando con violencia y claro sesgo antidemocrático? ¿No merece ser expulada de la cámara, o al menos suspendida?

Patricio Carli

Abogados

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación quejándose de los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. El artículo 20 prevé que el abogado laboralista tenga que pagar las costas del juicio con su propio patrimonio si el juez considera que el reclamo fue una “pluspetición inexcusable”. El trabajador que reclama con una “sobreestimación inexcusable” la hace con el aval del asesoramiento profesional de su abogado que se lo permite, porque si “pasa”, cobrará abusivos honorarios y es totalmente justo que en el caso que el juez considere que el reclamo fue una “pluspetición inexcusable” e irrazonable, el abogado temerario pague las costas del juicio con su patrimonio. Era hora. También el Colegio critica la posibilidad de pagar la indemnización y los honorarios en cuotas porque desalentaría el ejercicio profesional en el fuero laboral. Es hora también de terminar de alentar a los abogados en el lucrativo fuero laboral que atenta por los reclamos y sentencias abusivas, contra una economía sana y productiva.

Roberto García Baltar

Reforma previsional

En España e Italia se jubilan a los 67 años de edad y con 37 años de aportes. Si la Argentina hace lo mismo el Estado va a tener más dinero para destinar a salud, educación y seguridad, y/o a rebajar impuestos. Creo que la reforma previsional tendría que ser anterior a la reforma tributaria.

Luis Spallarossa

Cambio imposible

El gobierno de un país puede pretender cambiar su Constitución, sus leyes y reglamentos, y lograrlo. Lo que seguramente nunca podrá será cambiar la idiosincrasia de su pueblo.

Jorge Vilaboa Novoa

Carney y Rubio

A quienes les apasione la comunicación, a quienes consideren el discurso como un arte, tómense un tiempo para escuchar las intervenciones del primer ministro canadiense, Mark Carney, en el Foro de Davos, y del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en la Conferencia de Seguridad de Munich. La apreciación va más allá de las ideologías, Carney es un liberal globalista y Rubio un conservador republicano. Los discursos son ideológicamente contrarios, con enfoques muy diferentes acerca de cómo afrontar el mundo que se viene. No importa. Lo que celebro es su calidad en un mundo automatizado en el que la IA y sus tiempos nos exigen velocidad por sobre la creatividad. Fue un verdadero placer escucharlos a ambos. Dos exposiciones con un principio, un desarrollo y un final y una narrativa con visión, sentido y argumentos. Aplaudo de pie a ambos líderes y a sus equipos por haberse tomado el trabajo de construir piezas discursivas a la altura de sus cargos. Ojalá seguir viendo mucho más de esto.

Santos Bosch

Rehabilitación

Soy una persona con discapacidad motriz, me manejo sola, con dificultad. Estuve recorriendo clubes en CABA de primer nivel con piletas para hacer Aquagym y no encontré ninguno que tuviera una escalera adaptada para entrar en el agua. Tiene que ser obligatorio que todos los clubes tengan lo necesario para estos casos. Existen grúas para el agua, es un pequeño dispositivo que soluciona el problema. Apelo al Ministerio de Capital Humano para que tome nota de esta situación, que nos deja afuera de poder rehabilitarnos para disfrutar así de una vida lo más normal posible.

Alejandra Gorostiza

Verne y Payró

Quiero expresar mi admiración por el artículo de Carlos Ulloa “Verne y Payró, una colaboración secreta en el fin del mundo”. Marino, docente y escritor, como se consigna al pie de la página sobre los antecedentes del autor. No son suficientes para definir una pluma magistral y superior calidad intelectual.

Eduardo R. Malvar

