Cartas de lectores: El declive educativo, inercia y cambio, López Murphy

El declive educativo

Comprendo al lector que manifestó el 10 de abril su preocupación por el aprendizaje de los alumnos que, como todos sabemos, se evidencia en las estadísticas y mediciones a nivel nacional e internacional. Con conocimiento de causa, podría decir que los paros no son el único factor por el cual llegamos a esta crítica situación, si no, esto se solucionaría pagando un salario digno a los docentes, evitando así la huelga. Desde hace muchos años –como es de público conocimiento– algunos docentes y directivos son atacados por padres y alumnos por haber reprobado por falta de conocimientos la asignatura de la que se trate.

También hay padres que se dirigen directamente a las autoridades educativas centrales para quejarse de la actuación de un docente, sin respetar la vía jerárquica como tenemos obligación los mismos docentes. Y así, para evitar mayores conflictos o futuras investigaciones, se baja el nivel de exigencia, por temor o para no tener problemas. ¿Quién es en definitiva el perjudicado? Los propios alumnos. En una nota publicada en la nacion el 3 de marzo de 2009, Guillermo Jaim Etcheverry transcribió parte del discurso del presidente Obama ante el Congreso de los EE.UU. donde dijo: “... No solo como presidente, sino como padre, la responsabilidad de la educación de nuestros hijos debe comenzar en nuestros hogares. Y esto no es una cuestión de demócratas o republicanos. Es de los estadounidenses”. Esperamos que los que se han acostumbrado al bajo nivel de exigencia escolar no trasladen esa costumbre a los claustros universitarios, porque se vería reflejada en profesionales ineficientes e irresponsables.

Nora Claudia Fasani

DNI 12.747.053

Inercia y cambio

La inercia se define como “la resistencia que opone la materia a que se modifique su estado de movimiento, incluyendo cambios en la velocidad o en la dirección del movimiento”. Sin embargo, si hay una fuerza que actúa sobre la materia, logra cambiar su estado de movimiento. Esto es lo que está ocurriendo actualmente en la Argentina, que es un país que viene desde hace muchos años siendo de la manera que es y el nuevo gobierno viene con la intención y la fuerza para cambiar lo que venimos siendo. La firmeza del punto de apoyo es lo único que logrará el cambio.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.52

López Murphy

El diputado Ricardo López Murphy, trabajador incansable y experimentado hombre público, ha propuesto ciertas modificaciones y agregados al renovado proyecto de ley ómnibus que voy a tratar de traducir al lenguaje corriente, para que sea inteligible para toda la ciudadanía, ya que las leyes que tratan tópicos complejos lo hacen en términos no accesibles para todos. La primera modificación es aquella que elimina la importación de celulares y computadoras y su reventa al mercado local, por quienes lo hacen por estar localizados en Tierra del Fuego, beneficiados con un régimen y que no agregan nada más que el envoltorio y con una utilidad desmedida que encarece el producto. Otra modificación es en el ámbito laboral y consiste en eliminar toda una serie de ítems (creados por leyes, decretos y resoluciones judiciales) que encarecen el despido de dependientes y que, en realidad, impiden la contratación de personal. En el mismo ámbito laboral se extiende a un año el plazo para consolidar la relación de dependencia, en términos legales. Trascendente es el 25% de aumento del impuesto a las ganancias para los juegos de azar, lo que es de una justicia innegable teniendo en cuenta el lamentable estado que hemos heredado del desgobierno de muchos años. Otro tema abordado por el diputado es el de los impuestos a las tabacaleras, que ya ha sido cuestionado a pesar de la conveniencia pública de su imposición. Estas son algunas de las muchas contribuciones que le debemos a un ciudadano experimentado en la “cosa pública” y que creo que deberían ser aprobadas por el Congreso.

Guillermo V. Lascano Quintana

DNI 4.415.520

Ciudades para todos

Tengo 28 años, me recibí de técnica en redacción de textos en 2018 y soy estudiante de Psicopedagogía en el Instituto Poveda, en el partido de Vicente López, donde vivo. Tengo una discapacidad motriz que me obliga a movilizarme en andador o en silla de ruedas y, al igual que para otras personas con movilidad reducida, la falta de rampas o los accesos en mal estado me resultan una barrera infranqueable y un peligro. Hacer visible este problema es el motivo de esta carta: faltan rampas en los accesos a la ciudad de Buenos Aires desde la provincia, como en el caso de los puentes que cruzan la General Paz a la altura de las calles Zapiola y Superí. Ambos carecen de subidas y bajadas accesibles, lo que me obliga a circular por una calle por la que transitan colectivos y vehículos cuyos conductores no siempre entienden los riesgos que corremos quienes nos trasladamos en andador o en silla de ruedas. Se suele hacer hincapié en la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad, pero en la vida cotidiana el ideal de la integración está lejos de alcanzarse. Lamentablemente, quedamos excluidas hasta en actividades básicas e imposibilitadas de acceder a una vida plena y autónoma a la que todos tenemos derecho. Hace años soy voluntaria en la ONG Todos Hacemos Música, cuya misión es la inclusión de personas con discapacidad a través de experiencias musicales. Trabajo como autora de canciones para niños para visualizar las diferentes discapacidades de una manera natural y sencilla. Estoy convencida de que la educación transforma y nos incluye en el marco de las diferencias enriquecedoras. Si logramos que nuestras ciudades sean lugares en los que todos podamos transitar libremente y donde las personas mayores y las no videntes, con movilidad reducida o con cualquier otra diferencia sean visibles y tenidas en cuenta, estaríamos dando al mundo un ejemplo de sociedad empática y solidaria. Solo es cuestión de aprender a ponerse en el lugar del otro y caminar juntos.

María Belén Ferrand

DNI 39.207.897

Centro Cultural

Para el ex-CCK propongo el nombre de Centro Cultural Mafalda. Entiendo que no requiere fundamentos.

Abel E. Drechsler

abeldr@fibertel.com.ar

