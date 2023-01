Cartas de lectores: El ejemplo de Jacinda, acto en Mendoza, crear empleo privado

escuchar

El ejemplo de Jacinda

Estuve en dos oportunidades en Nueva Zelanda. En una de ellas acompa帽ando a un grupo de productores lecheros argentinos.

Aprendimos mucho, pero tal vez lo m谩s interesante fue conocer m谩s sobre un pa铆s en donde las cosas se hacen bien. Sin estridencias. Simplemente se hacen. Desde entonces (hace ya unos cuantos a帽os) sigo con inter茅s todo lo vinculado con Nueva Zelanda, del cual, confieso, soy ya un admirador. Por eso me asombr贸 la noticia de la renuncia de la primera ministra Jacinda Ardern, porque 鈥渘o se siente con fuerzas para hacerlo bien鈥. Y simplemente a帽adi贸: 鈥淓s as铆 de sencillo鈥.

En la Argentina no estamos acostumbrados a que los gobernantes nos digan la verdad, por m谩s cruda que sea. Pol铆ticos de la peor cala帽a se aferran a sus cargos y aprovechan los privilegios que les brinda la funci贸n p煤blica (cualquiera sea el color de su partido). La actitud de Jacinda es valiente y muy digna, y est谩 en l铆nea con el concepto que ten铆a de los neozelandeses. Me lo reafirma.

Gracias Jacinda, tu actitud es un soplo de aire fresco como el que necesitamos los argentinos. Nos har铆an falta muchas Jacindas para salir del pozo en el que estamos metidos.

Mart铆n Rodr铆guez Ota帽o

DNI 4.384.268

Acto en Mendoza

Alberto Fern谩ndez dijo sobre el gobernador de Mendoza, quien no asisti贸 a un acto del Presidente en esa provincia, que 鈥渁lguien lo confundi贸鈥, ech谩ndole la culpa a un tercero. No entiende que hay gente que piensa por s铆 misma, algo inexistente en el mundo K. Lo 煤nico que el Presidente ha confirmado una vez m谩s es su falta de pensamiento aut贸nomo en un sistema autocr谩tico en el que 茅l no es el l铆der.

Gustavo Gil

gustavogil@hotmail.com

Crear empleo privado

Hace m谩s de doce a帽os que nuestro pa铆s no genera empleo privado de calidad.

A pesar de la existencia de empresas exitosas como Mercado Libre, que crean empleo, esto se contrarresta con cierres y despidos de otras. La poblaci贸n creci贸 cinco millones en ese per铆odo, por lo que la pobreza es cada vez m谩s alta.

La persistencia de esta situaci贸n, que trasciende a un gobierno, indica que se imponen cambios profundos. Llama la atenci贸n la inacci贸n de los legisladores, de todos los partidos, que no propongan nuevas leyes y regulaciones para modificar tan deprimente situaci贸n. El Congreso es el 谩mbito por excelencia para construir cambios y consensos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, que hacemos un gran esfuerzo por pagarles muy buenos sueldos. Dejen la grieta de lado, dejen los temas irrelevantes y trabajen en ideas y proyectos superadores.

Si convocan a un grupo de empresarios pymes recibir谩n muchas buenas ideas para plasmarlas en nuevas leyes y regulaciones que terminen con tan triste situaci贸n. No es tan dif铆cil si lo quieren hacer.

Guillermo Paniego

DNI 11.451.145

Silencio

Durante el gobierno de Macri repudiaban el pr茅stamo del FMI. Estaban en contra del arreglo de la deuda y solicitaban que rastrearan el origen de la deuda externa. 驴Y ahora que Massa rescata deuda est谩n callados? Qu茅 raro.

Alberto D. Ceballo

albertoquicoceballo@gmail.com

Barrabravas

Sin sorpresas, nuevamente vemos a los barrabravas de Boca y Racing como espectadores de la Supercopa en Abu Dhabi. Y leemos que viajaron como turistas de lujo (l铆neas a茅reas, hoteles, excursiones) y tambi茅n sin sorpresas se confirma que son miembros de una 鈥渃asta鈥 privilegiada que goza de un accionar sin ning煤n control, sea legal, fiscal, aduanero, etc., a la vista de todos y que perdura en el tiempo, cualquiera sea la 鈥渃asta pol铆tica鈥 que administre nuestro pa铆s. Lamentable...

Nelson Sbarbati

nelsius05@gmail.com

Denominaciones

Contemplo con asombro c贸mo m谩s de un candidato que se dice o es conocido como liberal carece, o por lo menos no emplea, el vocabulario pol铆tico m铆nimo que deber铆a ser la expresi贸n de esas ideas. Es as铆 que rara vez usan la palabra 鈥渞ep煤blica鈥 (y se llenan la boca con 鈥渄emocracia鈥); muchas se refieren a 鈥渓a deuda de la Argentina鈥, cuando lo propio es decir 鈥渓a deuda del gobierno argentino鈥, y, para colmo, desconociendo el verdadero significado, dicen tener un 鈥済abinete en las sombras鈥, met谩fora que alude a lo siniestro y oculto, en vez de decir 鈥済abinete paralelo鈥, concepto m谩s ajustado a lo que deber铆a ser.

Enrique J. Aramburu

Fundador del Partido Liberal Libertario

DNI 12.427.203

Autov铆a 2 y ruta 74

Quisiera transmitir mi experiencia transitando la autov铆a 2 y la ruta provincial 74. Mi viaje comenz贸 el 29 de diciembre desde CABA hacia Mar del Plata. Luego de transitar la autopista Buenos Aires-La Plata tom茅 la salida hacia la autov铆a 2; el tr谩fico no era intenso, pero hab铆a un n煤mero importante de veh铆culos que march谩bamos hacia distintos destinos de la costa atl谩ntica, y grande fue mi preocupaci贸n (por una cuesti贸n de seguridad) por la cantidad de 鈥減arches鈥, malos arreglos, desniveles, etc., que encontr茅 en casi todo el trayecto hasta Mar del Plata, que hicieron que redujera en muchos tramos a menos de la velocidad precautoria que indican los carteles (120 km/h). A mi regreso, el 15 de enero, el GPS me indic贸 que deb铆a tomar la RP N潞 74 y dirigirme de Mar de las Pampas hacia Las Armas para regresar a CABA. Ah铆 la sorpresa fue mayor, porque el estado de esa ruta es lamentable (falta de demarcaci贸n horizontal, vertical y banquinas con pasto crecido de m谩s de 30 cm). Por lo expuesto, ruego a las autoridades (provincia de Buenos Aires) que tomen cartas en el asunto para que se corrijan cuanto antes estas anomal铆as, ya que a todos los usuarios de veh铆culos nos exigen tener nuestra VTV al d铆a (cosa que es correcta), pero las autov铆as y rutas por donde nuestros veh铆culos deben circular no tienen las m铆nimas condiciones para transitar seguros.

Daniel Ruiz

ardru1@gmai.com

En la Red Facebook

El Gobierno cuestionar谩 a la Justicia ante la ONU

鈥淨u茅 verg眉enza鈥- Ang茅lica Parisi

鈥溌u茅 papel贸n! 驴Qu茅 le dir谩n? Arreglen la corrupci贸n en casa鈥- Gra Ledesma

鈥淗uman Rights International hizo una enf谩tica advertencia al Gobierno para que respete la divisi贸n de poderes. Pero hay que salvar a la Pasionaria del Calafate, 隆a como d茅 lugar!鈥- Luis Enrique Woszczyna

