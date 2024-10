Cartas de lectores: El huracán Cristina, candidatura a la Corte, capacitación

Escuchar

El huracán Cristina

LA NACION tituló “El huracán Milton asoló Florida y dejó al menos 13 muertos y daños millonarios”. La situación conmueve por lo repentino y lo inevitable. Es un fenómeno natural. La Argentina ha padecido una situación parecida, pero no natural y evitable: el huracán Cristina. Sus daños se disimularon porque se extendieron en el tiempo, pero fueron más atroces que los que ocasionó Milton. Cincuenta por ciento de pobreza, desnutrición infantil, deterioro moral, corrupción, atraso educativo, inflación, y sigue la lista. El huracán Cristina, además, ha hipotecado el futuro de varias generaciones. Sorprende que la responsable de esta situación y sus acólitos sigan opinando sobre nuestra realidad como si ellos no hubieran tenido nada que ver con lo que actualmente ocurre.

Luis María Canziani

DNI 4.168.585

Candidatura a la Corte

Ante la proximidad de la necesidad de completar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia considero que son muy importantes la capacidad profesional, la experiencia, la idoneidad y el prestigio de los candidatos, pero así también respetar el equilibrio de género entre sus componentes pensando en postulantes femeninas que reúnan esas condiciones. Por ese motivo sugiero la candidatura de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que ha demostrado excelentes y destacadas actuaciones en la Justicia hasta la fecha.

Heriberto Gualterio Fritsches

DNI 4.178.660

Capacitación

Recientemente se ha desatado un conflicto gremial por la decisión del Gobierno de examinar a todos los funcionarios de planta transitoria y contratados para renovarles el contrato. Al respecto creo importante destacar que en la Administración Pública Nacional no se capacita el que no quiere. En efecto, el Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP, tiene una oferta de más de 360 cursos de excelente nivel en una plataforma online (capacitación.inap.gob.ar) de los más variados temas que hacen a la gestión de los distintos organismos y al rendimiento personal en el trabajo. Permiten ser realizados tanto desde el mismo puesto de trabajo como en las computadoras personales de los agentes según las disponibilidades horarias de los cursantes. ¿Todos los funcionarios pueden realizarlos? Sí, pero la realidad es que no todos se toman el trabajo de hacerlos e incluso en cada organismo siempre habrá un núcleo de funcionarios que nunca hicieron un solo curso. Imagino que serán estos los que en su mayoría conformarán la oposición al examen que propone el Gobierno, porque de alguna forma los resultados revelarán sus incapacidades. Durante muchos años me desempeñé con nexo entre el organismo en el que trabajaba y el INAP y, ya jubilado, puedo afirmar que este instituto es una herramienta de excelencia para todos los funcionarios que busquen perfeccionarse.

José María Condomí Alcorta

DNI 8.550.842

Trámite en la web

Inicié el trámite de renovación de la licencia de conducir en CABA el lunes pasado. Desde entonces estaba tratando de hacer en la web la charla con las preguntas que indican, pero no pude pasar de la página de introducción. Averigüé y me dijeron que hacía más de 7 días que no funcionaba. En el 147 me atendieron muy amablemente, me confirmaron el inconveniente y elevaron mi caso, recordándome que desde que venza tengo un año, pero no voy a poder manejar. O sea, castigan y aplican las normas a rajatabla a quien trata de cumplir y estar en regla, cuando el problema es de la Ciudad. Pido a los responsables que lo solucionen o den alguna alternativa urgentemente.

Luis Carlos Teixeira

DNI 11.774.176

Liceos

Con horror veo cómo la conducción de la Armada da la imagen de querer bajar desesperadamente gastos dada la ya famosa frase del Sr. Presidente de “no hay plata” y entonces “piensa” que desligándose de los liceos y de las diferentes escuelas de formación de marinos mercantes van a lograr evitar gastar ese mísero centavo, de que lo único valedero que tiene la fuerza es su gente y aquella que pudiera reclutar en caso de necesidad entre los egresados de los diferentes institutos de formación naval. Si a mí me tocara decidir, invertiría todo lo que se pudiera tanto en personal docente como, por ejemplo, en simuladores de puente de comando. Y si bien ya estamos en la era digital, invertiría en cartas náuticas de papel de forma tal que el alumno –futuro oficial– supiera tanto interpretarlas como también corregirlas para que estuvieran constantemente actualizadas.

Resumiendo, invertiría en educación, que si vamos al caso es lo único que nos podrá sacar adelante como país civilizado que es fundamentalmente marítimo. No podemos entonces ser tan necios y darle otra vez la espalda al mar.

Juan Luis Parker

DNI 13.063.565

Reclamo de pago

Recientemente nos enteramos de que la empresa del Estado AySA había recibido hasta ese momento en lo que iba del corriente año una suma de mas de 70.000 millones de pesos para cubrir el déficit crónico que padece. Una empresa que factura arbitrariamente de acuerdo con una fórmula polinómica que no tiene en cuenta el consumo de agua, ya que sistemáticamente se ha negado a instalar medidores de consumo. O sea que presta un servicio deficiente, percibe montos exagerados y nos cuesta fortunas a través de las transferencias del Tesoro nacional aumentando el déficit fiscal. O sea que todos los ciudadanos del país contribuyen a mantener esta empresa del Estado a través de los impuestos que pagamos. Insólitamente, recibo un reclamo de pago de una factura que ya aboné en tiempo y forma. He intentado por todos los medios que dicen ofrecer al cliente (cautivo) y es imposible obtener que alguien atienda telefónicamente, imposible a través de la página web, imposible por las demás aplicaciones... imposible porque no existe un solo renglón, una sola mención para que verifiquen su error de reclamo. Totalmente indefensos ante una empresa que lo que menos le interesa es el cliente/ciudadano. Solamente perdurar en una burocracia costosa e ineficiente.

José González Eiras

DNI 4.381.262

En la Red Facebook

Milei cambia de nombre el CCK a Palacio Libertad Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento

“Excelente proceder, Sr. Presidente”- Graciela Morlhiere

“Un gran homenaje a quien dedicó toda su vida a combatir la ignorancia”- María Eugenia Guiraut

“Estamos volviendo a la normalidad respecto del reconocimiento de nuestros próceres”- Julio Cabrera

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION